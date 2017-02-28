В Министерстве иностранных дел Украины постоянно говорят о безальтернативности минского формата. О том, что минский процесс, созданный с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, не способен этого сделать, заявляет бывший участник переговоров в Минске Роман Безсмертный. Действующие представители трехсторонней контактной группы частично согласны с этим утверждением. Хотя отмечают, что Минские соглашения ‒ это площадка для давления на Россию. Кроме того, они подчеркивают, что наличие диалога в любом случае важен. В то же время, признание «паспортов» от группировок «ДНР» и «ЛНР» и ситуация на фронте свидетельствуют о том, что Минские соглашения давно перестали ассоциироваться с мирным процессом. (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)