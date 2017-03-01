В Севастополе возник новый конфликт вокруг заповедника «Херсонес Таврический»: в январе 2017-го Крымская епархия (Московского патриархата) попросила «передать» ей заповедник. Как минимум 24 объекта музея-заповедника по просьбе благочинного Севастопольского округа, протоиерея Сергия (Халюты), который в 2015-ом меньше недели возглавлял музей, должны перейти в распоряжение церкви. Протоиерей считает, что государству стоит создать новый музейный комплекс, чтобы экспонаты больше не хранились в подвалах бывшего Владимирского мужского монастыря. Он утверждает, что таким образом церковь исполнит законы России.