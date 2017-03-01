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Фотогалереи

«Херсонес Таврический»: между историей и религией (фотогалерея)

В Севастополе возник новый конфликт вокруг заповедника «Херсонес Таврический»: в январе 2017-го Крымская епархия (Московского патриархата) попросила «передать» ей заповедник. Как минимум 24 объекта музея-заповедника по просьбе благочинного Севастопольского округа, протоиерея Сергия (Халюты), который в 2015-ом меньше недели возглавлял музей, должны перейти в распоряжение церкви. Протоиерей считает, что государству стоит создать новый музейный комплекс, чтобы экспонаты больше не хранились в подвалах бывшего Владимирского мужского монастыря. Он утверждает, что таким образом церковь исполнит законы России.
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По словам ученого секретаря музея-заповедника Натальи Гинькут, ранее епархия не смогла получить в&nbsp; управление эти же 24 объекта музея из-за нарушений в собранном пакете документов
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По словам ученого секретаря музея-заповедника Натальи Гинькут, ранее епархия не смогла получить в  управление эти же 24 объекта музея из-за нарушений в собранном пакете документов

Епархия в своих требованиях опирается на российский федеральный закон № 327 от 2010 года о передаче церковного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
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Епархия в своих требованиях опирается на российский федеральный закон № 327 от 2010 года о передаче церковного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности

Ученые с материковой Украины выступают против таких действий и считают, что передача может нанести вред музейному фонду, вплоть до его уничтожения
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Ученые с материковой Украины выступают против таких действий и считают, что передача может нанести вред музейному фонду, вплоть до его уничтожения

В отличие от украинских коллег, российские ученые больше обеспокоены тем, что у заповедника отберут звание культурного наследия ЮНЕСКО
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В отличие от украинских коллег, российские ученые больше обеспокоены тем, что у заповедника отберут звание культурного наследия ЮНЕСКО

&laquo;Херсонес Таврический&raquo; был включен в список мирового наследия в июне 2013 года на 37-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Камбоджи
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«Херсонес Таврический» был включен в список мирового наследия в июне 2013 года на 37-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Камбоджи

Известно, что ЮНЕСКО уже около трех лет не имеет доступа в музей-заповедник. Организация не проводит мониторинг своих объектов на территории полуострова после его аннексии
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Известно, что ЮНЕСКО уже около трех лет не имеет доступа в музей-заповедник. Организация не проводит мониторинг своих объектов на территории полуострова после его аннексии

&laquo;Херсонес Таврический&raquo; &laquo;передали&raquo; в федеральную собственность в октябре 2015 года и поручили его развитие Министерству культуры России
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«Херсонес Таврический» «передали» в федеральную собственность в октябре 2015 года и поручили его развитие Министерству культуры России

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В июле 2015 года российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло уволил прежнего директора музея и назначил на его место протоиерея Сергия (Халюту). Но работники музея выступили против его назначения и отказались работать под руководством священника
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В июле 2015 года российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло уволил прежнего директора музея и назначил на его место протоиерея Сергия (Халюту). Но работники музея выступили против его назначения и отказались работать под руководством священника

Назначенный протоирей под давлением общественности отказался от поста
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Назначенный протоирей под давлением общественности отказался от поста

После скандала с назначением руководителя заповедника Владимир Путин лично отдал распоряжение ускорить процесс передачи музея в федеральные &laquo;руки&raquo;
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После скандала с назначением руководителя заповедника Владимир Путин лично отдал распоряжение ускорить процесс передачи музея в федеральные «руки»

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Если музей-заповедник все-таки перейдет под полный контроль церкви, то региональные власти больше не смогут влиять ни на одно решение, касающееся &laquo;Херсонеса Таврического&raquo;
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Если музей-заповедник все-таки перейдет под полный контроль церкви, то региональные власти больше не смогут влиять ни на одно решение, касающееся «Херсонеса Таврического»

Крымская и Симферопольская епархия, которая претендует на наследие &laquo;Херсонеса Таврического&raquo; все еще относит себя к Украинской православной церкви Московского патриархата
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Крымская и Симферопольская епархия, которая претендует на наследие «Херсонеса Таврического» все еще относит себя к Украинской православной церкви Московского патриархата

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