В минувшие выходные 64-летний таиландец повесился на башне сотовой связи в Бангкоке. Эта история оказалась бы незамеченной, если бы он не был прихожанином крупнейшего в Таиланде буддийского храма Дхаммакая, в котором вторую неделю проходят обыски. Мужчина несколько раз угрожал совершить самоубийство в случае, если полиция и дальше будет давить на храм в связи с коррупционным скандалом.

Что происходит в храме Дхаммакая

Одиннадцатые сутки прихожане и монахи стоят живым щитом перед всеми входами в храмовый комплекс буддийского движения Дхаммакая (последователей этого движения можно найти в 35 странах мира). Таким образом монахи пытаются помешать полиции найти бывшего настоятеля храма Пхра Дхаммачайо, которого обвиняют в отмывании почти $40 миллионов через пожертвования.

Больше полугода Департамент особых расследований (ДОР) пытался получить разрешение на обыск храма – у сотрудников ДОР появились сведения, что настоятель может скрываться на его территории. Несмотря на то, что обвинения против настоятеля выдвинули еще прошлой весной, обыски начались чуть больше недели назад и продолжаются по сей день – храм занимает территорию в 400 гектаров.

Почему ищут монаха

Бывшего настоятеля крупнейшего храма в Таиланде, 72-летнего Пхра Дхаммачайо, обвиняют в:

сговоре с целью отмывания денег,

получении украденной собственности,

незаконном строительстве медитативных центров на лесных территориях вокруг Таиланда.

Согласно расследованию ДОР, часть территорий, которые Дхаммакая подарили меценаты под строительство центров, изначально принадлежала государству эту землю приватизировали нелегальными методами).

"Каждый проект, которым мы занимаемся – полностью прозрачен. Если кто-то видит в нас угрозу, так только те, кто получил власть незаконным способом", – сказал в интервью Reuters Пхра Пасура Дантамано, старший монах храма.

Точное местонахождение бывшего настоятеля определить так и не удалось. По неофициальной версии, он тайно покинул страну еще несколько месяцев назад.

Настоятеля разыскивают четыре тысячи полицейских. Все они – безоружны, так как монахи в Таиланде – неприкосновенны. Тем не менее между полицией и представителями дхаммакайского духовенства ранее произошла стычка, тяжелых травм никто не получил. Но после самоубийства буддиста охрану вокруг протестной площадки усилили.

Согласно традициям страны, буддийский храм – священное место, в которое могут впустить полицию лишь с разрешения специального монашеского совета или настоятеля храма. До февраля этого года в Таиланде три года не могли выбрать верховного патриарха буддистов, который мог бы одобрить обыски.

Последователи движения, как и работники храма, с первого же дня выстроили живой кордон, требуя прекратить обыски и соблюдать закон. На время следственных действий на территории комплекса власти отключили интернет и заглушили мобильную связь.

Сторонники движения считают обвинения политическими, а представители храма отрицают причастность Дхаммачайо к коррупционным схемам. Критики движения Дхаммакая утверждают, что движение не связано с традиционным буддизмом, что его влияние росло слишком стремительно и что настоятель храма Пхра Дхаммачайо связан с правительством, которое свергли в ходе военного переворота тремя годами ранее.

Что это за движение Дхаммакая​

Дхаммакая – основанное в начале ХХ века ответвление буддизма, частично расходящееся с традиционными понятиями о материальных благах. Это течение позволяет монахам принимать денежные пожертвования и материальные ценности в качестве подарков.

"Нирвана [у них] на продажу. Чем больше ты отдаешь, тем лучше ты становишься. Этот, как паразит, который охватил тайский буддизм", – говорит Мано Лаохаванич, который раньше сам состоял в движении, но теперь резко его критикует.

Работники храма говорят, что они продвигают традиционные буддийские ценности, но с помощью современных методов и технологий. У храма есть собственная телестанция, несколько сайтов, курсы дистанционного обучения, а также активные профили в социальных сетях.

Благодаря такой тактике, движение стало одним из быстроразвивающихся, влиятельных и богатых в стране, его часто сравнивают с гюленистами в Турции. По данным Reuters, на сегодняшний день в 35 странах мира работают около 90 подразделений движения.