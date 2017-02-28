В минувшие выходные 64-летний таиландец повесился на башне сотовой связи в Бангкоке. Эта история оказалась бы незамеченной, если бы он не был прихожанином крупнейшего в Таиланде буддийского храма Дхаммакая, в котором вторую неделю проходят обыски. Мужчина несколько раз угрожал совершить самоубийство в случае, если полиция и дальше будет давить на храм в связи с коррупционным скандалом.
Что происходит в храме Дхаммакая
Одиннадцатые сутки прихожане и монахи стоят живым щитом перед всеми входами в храмовый комплекс буддийского движения Дхаммакая (последователей этого движения можно найти в 35 странах мира). Таким образом монахи пытаются помешать полиции найти бывшего настоятеля храма Пхра Дхаммачайо, которого обвиняют в отмывании почти $40 миллионов через пожертвования.
Больше полугода Департамент особых расследований (ДОР) пытался получить разрешение на обыск храма – у сотрудников ДОР появились сведения, что настоятель может скрываться на его территории. Несмотря на то, что обвинения против настоятеля выдвинули еще прошлой весной, обыски начались чуть больше недели назад и продолжаются по сей день – храм занимает территорию в 400 гектаров.
Почему ищут монаха
Бывшего настоятеля крупнейшего храма в Таиланде, 72-летнего Пхра Дхаммачайо, обвиняют в:
Согласно расследованию ДОР, часть территорий, которые Дхаммакая подарили меценаты под строительство центров, изначально принадлежала государству эту землю приватизировали нелегальными методами).
"Каждый проект, которым мы занимаемся – полностью прозрачен. Если кто-то видит в нас угрозу, так только те, кто получил власть незаконным способом", – сказал в интервью Reuters Пхра Пасура Дантамано, старший монах храма.
Точное местонахождение бывшего настоятеля определить так и не удалось. По неофициальной версии, он тайно покинул страну еще несколько месяцев назад.
Настоятеля разыскивают четыре тысячи полицейских. Все они – безоружны, так как монахи в Таиланде – неприкосновенны. Тем не менее между полицией и представителями дхаммакайского духовенства ранее произошла стычка, тяжелых травм никто не получил. Но после самоубийства буддиста охрану вокруг протестной площадки усилили.
Согласно традициям страны, буддийский храм – священное место, в которое могут впустить полицию лишь с разрешения специального монашеского совета или настоятеля храма. До февраля этого года в Таиланде три года не могли выбрать верховного патриарха буддистов, который мог бы одобрить обыски.
Последователи движения, как и работники храма, с первого же дня выстроили живой кордон, требуя прекратить обыски и соблюдать закон. На время следственных действий на территории комплекса власти отключили интернет и заглушили мобильную связь.
Сторонники движения считают обвинения политическими, а представители храма отрицают причастность Дхаммачайо к коррупционным схемам. Критики движения Дхаммакая утверждают, что движение не связано с традиционным буддизмом, что его влияние росло слишком стремительно и что настоятель храма Пхра Дхаммачайо связан с правительством, которое свергли в ходе военного переворота тремя годами ранее.
Что это за движение Дхаммакая
Дхаммакая – основанное в начале ХХ века ответвление буддизма, частично расходящееся с традиционными понятиями о материальных благах. Это течение позволяет монахам принимать денежные пожертвования и материальные ценности в качестве подарков.
"Нирвана [у них] на продажу. Чем больше ты отдаешь, тем лучше ты становишься. Этот, как паразит, который охватил тайский буддизм", – говорит Мано Лаохаванич, который раньше сам состоял в движении, но теперь резко его критикует.
Работники храма говорят, что они продвигают традиционные буддийские ценности, но с помощью современных методов и технологий. У храма есть собственная телестанция, несколько сайтов, курсы дистанционного обучения, а также активные профили в социальных сетях.
Благодаря такой тактике, движение стало одним из быстроразвивающихся, влиятельных и богатых в стране, его часто сравнивают с гюленистами в Турции. По данным Reuters, на сегодняшний день в 35 странах мира работают около 90 подразделений движения.
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