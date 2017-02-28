Радио Крым.Реалии. «Камни с неба» вместо инвестиций

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 28 февраля говорят об инвестиционном форуме в Сочи и привлекательности Крыма для инвесторов спустя три года после аннексии. Кто сейчас не боится инвестировать в полуостров и как Крым обходится без иностранных займов?

На эти вопросы ответят глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Костяев. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org