В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя закончилось предварительное судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены. «Адвокат Сабинин подал ходатайство о возвращении дела для исправления ошибок следствия. Главные претензии предъявлялись к лингвистической экспертизе. По мнению адвоката, эксперт давал юридическую оценку тексту Семены, что недопустимо», – сообщает корреспондент Крым.Реалии. Следующее судебное заседание назначено на 20 марта, в 14:00.