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Адвокат журналиста Семены высказал претензии к лингвистической экспертизе в суде (видео)

Адвокат журналиста Семены высказал претензии к лингвистической экспертизе в суде (видео)
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В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя закончилось предварительное судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены. «Адвокат Сабинин подал ходатайство о возвращении дела для исправления ошибок следствия. Главные претензии предъявлялись к лингвистической экспертизе. По мнению адвоката, эксперт давал юридическую оценку тексту Семены, что недопустимо», – сообщает корреспондент Крым.Реалии. Следующее судебное заседание назначено на 20 марта, в 14:00.

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