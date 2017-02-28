Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Киев отмечает маршем третью годовщину российской аннексии Крыма», – сюжет с таким заголовком опубликован европейским телеканалом Еuronews. «Демонстранты прошли маршем в центре Киева в воскресенье, чтобы отметить третью годовщину аннексии Россией Крыма. Жители украинской столицы присоединились к десяткам крымских татар, идущим по улицам, чтобы почтить память тех, кто либо погиб, либо был задержан во время аннексии в 2014 году. Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, сказал: «Мы уважаем храбрость людей, которые три года назад, 26 февраля 2014 года, пришли на площадь, чтобы ограничить шансы Крыма войти в Россию. Те 15 тысяч человек, которые протестовали на площади, заставили Путина придумать новый план. Этот план осуществился на глазах всего мира. Но, к сожалению, мир не остановил его».

«Украинский президент Порошенко говорит, что люди в Крыму «не будут оставлены», – цитирует его турецкое издание Daily Sabah. «Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что люди на незаконно аннексированном полуострове Крым не будут оставлены. «Россия прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей. Мы не оставим наших граждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки», – сказал он в заявлении, размещенном в социальных медиа, отмечая третью годовщину захвата регионального парламента Крыма».

Украинский президент Порошенко говорит, что люди в Крыму "не будут оставлены" https://t.co/kxgMIUcfvK pic.twitter.com/JwpiIOlKx0 — Александр Виноградов (@CrimeaMonitor) 28 февраля 2017 г.

«Путин поздравил российских спецназовцев с крымской годовщиной», – сообщает европейское издание Newsweek. «Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с национальным Днем сил специальных операций. «Мы намерены еще больше увеличить потенциал сил специальных операций», – сказал Путин в видео-телеграмме Кремля в понедельник. Впервые дата отмечалась ровно через год после того как загадочные, хорошо оснащенные пророссийские войска, или «маленькие зеленые человечки», заняли общественные здания на украинском Крымском полуострове в 2014 году, вскоре после падения пророссийского правительства в Украине после массовых проевропейских протестов. Россия категорически отрицает, что она забрасывала свои специальные силы, чтобы осуществить тайную операцию – акт, равносильный вторжению», – пишет издание.

«Новый мост усилит контроль России над Крымом», – видеорепортаж с таким заголовком был опубликован немецким информагентством Deutsche Welle. «Новый 19-километровый мост между Россией и Крымом является лишь одной из мер, которые Кремль использует, чтобы укрепить свои позиции на полуострове, репатриированном в 2014 году. Российские инженеры также строят там новый терминал аэропорта», – говорится в аннотации к видео.

«Крымские татары жалуются на репрессии со стороны России», – пишет польский журнал Wprost. «Около 20 тысяч татар покинули Крым с начала российской оккупации», – сказал Мустафа Джемилев, лидер крымских татар. Джемилев привел эти данные во время телевизионной программы «Крым. Три года сопротивления». «Уже около 20 тысяч крымских татар покинули Крым. На наши обращения они говорят: «Вы не можете гарантировать нам, что завтра не убьют наших сыновей». По его мнению, Россия применяет по отношению к живущим там крымским татарам тактику выталкивания их за границу. «Они прилагают различные усилия, направленные на то, чтобы татары сами покинули полуостров. В самом начале оккупации были опасения, что наступит новая депортация крымских татар. Указывали на это все признаки. Но этого не произошло», – сказал Джемилев».

«Российский фрегат направляется в Средиземное море для миссии в Сирии – источник», – сообщает всемирное информагентство Reuters. «Российский фрегат «Адмирал Григорович» в понедельник вышел из порта Севастополь в Крыму в Средиземное море, где он присоединится к военно-морским силам страны, развернутым вблизи сирийского побережья, сказал военно-морской чиновник. Очевидец «Reuters» увидел корабль, когда он оставлял свой причал в морском порту Севастополя. «Адмирал Григорович» является первым в классе шести фрегатов, заказанных ВМФ России в 2010 году для своего Черноморского флота».