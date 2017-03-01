Крымские газеты пишут о победителях и проигравших во время событий трехлетней давности, о начале строительства автомобильной дороги к переходу через Керченский пролив, а также поднимают вопрос сохранения крымскотатарского языка.

«Крымская правда» в статье «Незаконченный процесс» рассказывает о событиях трехлетней давности, которые пророссийски настроенная часть общества называет «крымской весной». «Напомнить о тех, кто не празднует, будет отнюдь не лишним. Несостоявшиеся «хозяева» Крыма сегодня раздают интервью украинской и западной прессе, горько сожалея об утраченных надеждах укрепить свое благополучие нашей кровью. Как случилось, что все сорвалось – такая пластичная и договороспособная крымская элита, частью которой были они сами, вдруг подвела, а неоднократно обманутое и эффективно ограбленное население, которое в «незалежной» и народом-то никто не считал, вдруг превратилось в движущую силу исторического процесса. Никак не помещается это в их головах: не может так быть, не должно так быть, это, в конце концов, не демократично! Но так было. Так произошло. Так есть. Они проиграли. Но пока они не ответят за все, история не закончена», – пишет издание.

​«Крымская газета» в материале «Дорога в наше будущее» пишет о старте строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив. В честь этого события состоялась церемония закладки памятного камня, в которой принял участие глава Крыма Сергей Аксенов. «На март запланирован выход экспертизы проектной документации по подходам к мосту. На мой взгляд, рисков нет. Трасса должна соответствовать всем международным стандартам», – сообщил Аксенов. Строительство автодороги должно завершиться в декабре 2018 года. Ее протяженность составит 8,6 км.

«Голос Крыма» в публикации «Крымскотатарскому языку – безопасный статус!» поднимает вопрос сохранения этого языка в Крыму. Поводом для статьи стал Международный день языка, который отмечали 21 февраля. По данным газеты, самым важным фактором сохранности языка является его передача от поколения к поколению. Исходя из этого, Атлас языков мира присваивает языку соответствующий статус. В частности, безопасный – на языке говорят многие поколения, передача языка не прерывается (такие языки не занесены в Атлас). «Родной язык крымских татар, с богатой и многовековой культурой, включен в Атлас языков мира как находящийся под угрозой исчезновения. Не нужно быть особым специалистом, чтобы, проведя исследование на примере своей семьи, рода, местного сообщества (детского сада, школы, вуза, работы), определить статус родного языка в своем кругу согласно критериям ЮНЕСКО. И если 1% населения графства Корнуолла, что на юго-западе Англии, с населением в чуть более 500 тысяч человек, способен вернуть к жизни свой родной язык, то крымскотатарский на родине должен иметь безопасный статус», – отмечает еженедельник.