В Москве 28 февраля состоялся обыск у журналистки и правозащитницы, сотрудницы общественно-политического движения «Открытая Россия» Зои Световой. Около 11 утра к ней пришли полицейские и сотрудники Следственного комитета России. По предварительным данным, обыск связан с вторым делом ЮКОСа. По информации адвокатов, обыск был санкционирован 18 января 2017 судьей Еленой Ленской. У Световой изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Источники в правоохранительных органах назвали обыск «рутинной работой» в рамках дела ЮКОСа и объяснили, что он не связан с правозащитной деятельностью Световой.