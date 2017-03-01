«Тюрьма от этой заботы краше не станет» – из крымских сетей

Народный депутат Украины, член межфракционного объединения «Крым» Мустафа Найем навлек на себя шквал критики в социальных сетях. Причиной стало его заявление о том, что, согласно международному законодательству, Украина должна поставлять воду и электричество на оккупированные территории.

Выступая на пресс-брифинге в Киеве, Мустафа Найем рассказал, что в альтернативном проекте закона «о статусе оккупированных территорий» предусмотрен вопрос водо- и электроснабжения оккупированных регионов Донбасса и Крыма.

«Есть товары, которые мы можем поставлять, например, товары первой необходимости, которые мы должны туда поставлять. Как вода и электроэнергия, которые являются предметом первой необходимости, по международному законодательству мы должны это поставлять, мы не можем закрывать», – отметил депутат. Позже Найем практически повторил свои тезисы в телеэфире.

Его слова многие расценили как призыв возобновить поставки воды и электричества в Крым и оккупированные районы Донбасса.

Тут народний депутат України говорить, що забезпечувати окуповані території є обов'язок України, а не окупанта. Опубликовано Александром Янковским 27 февраля 2017 г.

Мустафа Найем несет такую ужасную в "Свободе слова" чушь об историческом обязательстве Украины "засыпать" свою вину пере... Опубликовано Юрием Романенко 27 февраля 2017 г.

Viktor Kozhevnikov

Ага, то что мы в Крыму 25 лет засевали баблом каждое лето уже никто не помнит.

Денис Казанский

Абсолютно точно. Удивительная наивность поражает государственные умы

Артур Бутенко

Насильник забрал твою жену к себе, а ты шли ей на почту подарки и пиши стихи, ага.

Nielsen Nisse Karlsson

Интересно как Мустафа кадрит бабцов? Кормит их вкусной едой и покупает им брюлики и не требует ничего взамен ? :-)

Alexey Str‏

ага, звучит как давайте отдадим вору зарядку от украденного телефона из гум соображений

Slava Masonskiy

еще надо разморозить счета крымских администраций и предприятий и продолжать финансирование Крыма из бюджета...

Сестра Укра

Нехай запропонує окупантам "із гуманітарних міркувань" віддати Крим Україні. І почекає на відповідь

Андрей Дуденко

Я вот прям вижу как Крым и крымчане стали немного ближе:))) ха-ха-ха

Предложения задабривать население ОРДЛО и Крыма напоминают того мужика, у которого дискотеке забрали девушку и дали в д... Опубликовано Юрием Романенко 27 февраля 2017 г.

Опасность и коварство предложений М.Найема в отношении Крыма и ОРДЛО состоит в том, что под соусом признания оккупации о... Опубликовано Дмитрием Тымчуком 28 февраля 2017 г.

Alex N Alex Noyt

Я тоже считаю, что если вспоминать международное право, то в первую очередь по отношению к агрессору, а не оккупированной стране. Очень странно, когда народные депутаты делают наоборот.

Михаил Касьянов

...не надо о нас заботиться на оккупированной территории, пусть позаботятся о тех, кто переселился...а для нас самая лучшая забота - освобождение от оккупации..ради этого мы терпели многое 3 года и еще готовы терпеть...забота об узниках, которые лишены Родины и Свободы - до одного места кари глазки...тюрьма от этой заботы краше не станет…

Еще один удар по имиджу Демальянса. Оккупационный крыминформ опубликовал сегодня новость о том, что депутат Мустафа Наем... Опубликовано Юрием Смелянским 27 февраля 2017 г.

Dmitry Neteta

...специально для аквариумных рыбок наподобие Найема напомню причины прекращения поставок электроэнергии в Крым: РФ отказалась подписать с Украиной договор о поставках, где Крым значится как территория Украины. В январе 2016 года Путин рассказал о проведении в Крыму телефонного опроса, согласно которому крымчане якобы отказались получать электроэнергию на украинских условиях. Категорически против возобновления поставок воды и электричества в Крым выступил и глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

Хочу відповісти усім політикам, які роблять заяви щодо відновлення водопостачання в Крим. Я не піддамся на тиск і не дозволю розблокувати Північно-кримський канал. Ні світла, ні води окупантам в Криму. Опубликовано Андрій Гордєєв 27 февраля 2017 г.

Этот тот редкий случай, когда получаешь удовлетворение от позиции руководителя области. В наше не простое время, дать... Опубликовано Ібрагімом Сулеймановым 28 февраля 2017 г.

Когда накал страстей достиг своего апогея, Мустафа Найем решил разъяснить свою позицию.

Касательно якобы моей цитаты возобновить поставки воды и электроэнергии в Крым. Бред и чушь. Такой цитаты нет. Ее не был... Опубликовано Mustafa Nayyem 27 февраля 2017 г.

Однако пояснения народного депутата удовлетворили не всех участников обсуждения.

Сергій Боричевський

Жахливо сформульований закон. По-перше, граматично неправильно, видно, що текст перекладено з російської. По-друге, юридично неправильно. "Україна в рамках своєї влади" - якої ще влади, де ви таку термінологію бачили в юридичних документах? І далі по тексту "згода на обовязковість яких...надана Конституцією України, законами України прав і свобод". - це ж абсолютно некоректна юридично і граматично конструкція, яку може крутити куди завгодно будь-який суд. в тому числі і кіровський.

Alexandr Berdnikov

"В документе будет статья о соблюдении прав и свобод граждан на оккупированных территориях, согласно международному гуманитарному праву." Мустафа, согласно международному гуманитарному праву ответственность за население на оккупированных территориях лежит на стороне оккупировавшей эти самые территории. Все что нужно сделать - это законодательно признать отдельные территории доенцкой и луганской областей временно оккупированными, как это было сделано с Крымом. Таким образом вопрос о соблюдении прав и свобод граждан на оккупированных территориях решается сам собой.