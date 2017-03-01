В Брюсселе обсудили законопроект об отмене визовых требований для граждан Украины. В так называемом «триалоге» участвовали Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Это еще один шаг к долгожданному «безвизу» – украинцы могут получить его уже в первой половине этого года.​

Обычно человеческое ухо слышит чаще «диалог» или «монолог», а слово «триалог» употребляется не так часто. Ведущий обозреватель брюссельского издания EUobserver Эндрю Реттман объясняет, что этот термин очень популярен в европейских институтах.

«Триалог» ‒ это некий термин евросоюзного жаргона. Им обозначают неформальную встречу между различными сторонами переговорного процесса, которые хотят достичь консенсуса. «Триалог» ‒ это встреча депутатов Европарламента, представителей государств-членов ЕС как сторон переговорного процесса, а также Еврокомиссии и Совета ЕС. Обычно он сигнализирует о завершении законодательного процесса», ‒ объясняет Реттман.

Во время «триалога» были сняты все сомнения относительно законодательного акта о безвизовом режиме для украинцев.

«Завершилось все очень хорошо»

Представитель мальтийского председательства в ЕС Анис Кассар сказал, что «триалог» завершился «очень успешно».

Наша цель – чтобы этот документ был утвержден как можно скорее

«Он завершился очень хорошо. Мы очень довольны, что смогли достичь предварительного соглашения с нашими друзьями в Европейском парламенте в первом «триалоге» менее чем за час. Следующим шагом со стороны Совета ЕС должно быть рассмотрение документа, предыдущего текста, на Совете послов ЕС (COREPER) с тем, чтобы Совет ЕС в четверг изучил текст. Наша цель, как страны, председательствующей в ЕС, – чтобы этот документ был утвержден как можно скорее ‒ в идеале в течение нашего председательства, что даст позитивный сигнал нашим друзьям в Украине», ‒ сказал Кассар.

А докладчик Европарламента по визовой либерализации с Украиной Мария Габриэл сказала: «Это была очень плодотворная дискуссия, и мы имеем договоренность. В конце Совет ЕС и Европейский парламент провели очень успешное обсуждение. Мы согласовали окончательную версию текста, и в настоящее время следующим шагом будет голосование в Комитете по гражданским свободам (LIBE) Европарламента, а после этого ‒ на пленарном заседании. Это то, что касается Европарламента. После этого процедура продолжится обсуждением в Совете послов (COREPER), принятием Советом ЕС подписанием и публикацией в Официальном журнале ЕС».

На каком этапе украинский «безвиз»?

Важным моментом на пути продвижения к безвизовому режиму стало принятие 27 февраля механизма прекращения безвизового режима. Это некий «план Б» на случай, если что-то пойдет не так. Приняли этот механизм не только для Украины, но и для всех стран, которые претендуют на безвизовый режим с Евросоюзом.

Скажем, по безвизовому режиму граждане Украины смогут находиться в Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение каждых 180 дней. Если будет массовое злоупотребление этими сроками, или будет массовое обращение за убежищем, или поток нелегальной миграции, или отступление назад в плане борьбы с коррупцией в Украине или иные проблемы. В таком случае ЕС может прекратить на девять месяцев безвизовый режим с той или иной страной, включая Украину.

Как говорит брюссельский обозреватель Эндрю Реттман, утверждение механизма прекращения «безвиза» было также очень важным.

Теперь уже нет технических препятствий

«Ранее на этой неделе Совет ЕС принял так называемый механизм прекращения. Это означает, что они теперь смогут срочно нажать на тормоза безвизового режима, если многие люди будут находиться на территории ЕС больше, чем разрешено, или если возникнут другие проблемные вопросы. Те члены ЕС, которые хотели отложить введение безвизового режима с Украиной, могли это сделать в прошлом и ссылались на отсутствие механизма прекращения. И теперь уже нет технических препятствий. Но в политике ЕС ни в чем нельзя быть уверенным до последней минуты», ‒ отметил Реттман.

В апреле документ могут поставить на ратификацию в Европарламенте, а в мае его могут одобрить в Совете ЕС. Сейчас украинцы являются третьими по численности ‒ после россиян и китайцев ‒ получателями шенгенских виз.

Относительно сроков введения безвизового режима есть разные оценки.

Например, украинский эксперт-международник, директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко считает, что «по оптимистическому сценарию мы получим «безвиз» в мае, а по пессимистическому ‒ могут быть задержки».

Корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе также сообщал, что безвизовый режим с Украиной может заработать 12 июня этого года.​