В крымскотатарском языке существует немало сложных слов, призванных передавать образность, эмоциональность, яркость, живость языка. Звучат они очень интересно, порой вызывают даже улыбку. Этот выпуск «Элифбе» мы посвящаем сложным и эмоциональным словам.

Luğat (словарь): abur-çubur – всякая всячина, O, Abur-çubur ketirdi – Он принес всякую всячину, boştan-quru – попусту, Alim, boştan-quru laf ete – Алим, говорит попусту.

Некоторые сложные слова даже становились предметом шуток.

Abur-çubur – всякая всячина, atalaq-kötelek – спешно, наспех, allı-pullı – яркий, пёстрый, ayan-beyan – открытый, известный

Luğat (словарь): uryan-puryan – в лохмотьях, atalaq-kötelek – спешно, наспех.

Обычно их произношение сопровождается активными мимикой и жестами.

Luğat (словарь): allı-pullı – яркий, пестрый, Bu qız allı-pullı anter kiydi.

Эта девочка надела яркое платье, ayan-beyan – открытый, известный, Bugün er şey ayan-beyan oldı – Cегодня все стало известно.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com