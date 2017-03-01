Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Крым: необходимость моста», – интервью с таким заголовком опубликовано немецким информагентством ​Deutsche Welle. «Россия строит мост в Крым, который в настоящее время сообщается с Россией только паромами. Об экономическом фоне нового моста мы говорили с Полом Кумметцом, экономистом DW», – говорится в аннотации к видео.

Моя семья, все мои корни в Крыму. В течение трех лет я не видела моего 91-летнего деда, и я знаю, что я не могу сесть на поезд, чтобы увидеть их

«Джамала, золотой голос крымских татар», – пишет французское издание ​La Сroix. «Нося цвета своей страны на Евровидении в мае 2016 года, в Стокгольме, победив российского кандидата, Джамала стала гордостью украинцев. Она приобрела огромную популярность. Джазовая певица, известная только немногим людям до конкурса, она вдруг стала звездой сцены. Для некоторых было бы трудно жить с такой переменой. Но не для молодой девушки, которая появляется сияющей, всегда с ореолом счастья, который принес ей успех. Она встретила нас в модном ресторане в центре Киева, одетая, как для фотосессии. «Мне нравится Украина, украинский народ, крымские татары. Я просто патриот», – сказала она. Джамала, чье настоящее имя Сусана Джамаладинова, отказывается называть себя идеальной певицей или быть представителем крымских татар. Тем не менее, молодая женщина 33 лет уверенно и по-настоящему стала символом своего происхождения. Но лицо певицы замирает, когда речь идет о Крыме. Джамала, с учетом ее позиции, не может вернуться в регион, в настоящее время контролирующийся российскими властями. «Моя семья, все мои корни там. В течение трех лет я не видела моего 91-летнего деда, и я знаю, что я не могу сесть на поезд, чтобы увидеть их», – сокрушается она».

Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без

«Холодная война: Трамп остановит Россию? Путин никогда не вернет Крым, несмотря на надежды Трампа, говорит московский сенатор», – материал с таким заголовком опубликован в международном издании International Business Times. «Несмотря на предполагаемые планы Украины вернуть контроль над Крымом, российский сенатор Алексей Пушков заявил в воскресенье, что черноморский полуостров никогда не вернется назад после московской аннексии три года назад, сообщает RT. Российские войска заняли Крым, в котором большинство составляют этнические русские, и который вошел в состав Украины в 1954 году, в феврале 2014 года после того, как массовые протесты свергли промосковского украинского президента Виктора Януковича. Несмотря на критику со стороны временного правительства Украины, Крым в следующем месяце провел референдум под эгидой Москвы, в результате которого на территории объявлена независимость от Украины и лояльность России. Этот шаг, наряду с поддержкой Москвой пророссийских сепаратистов на востоке Украины, разрушил отношения между странами. Ранее в этом месяце министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил местным СМИ, что у него был план восстановления дипломатических отношений, который включал «восстановление территориальной целостности Украины» с Крымом и удерживаемой мятежниками территорией восточного Донбасса, но Пушков осудил эти слова. «Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без», – написал Пушков в Твиттере».

«Крым, Варшава – общее дело» – протест перед российским посольством в столице», – сообщает польское информагентство Рolsat News. «Под лозунгами «Свободный Крым» и «Крым, Варшава – общее дело» во вторник перед зданием российского посольства в Варшаве состоялась акция протеста против аннексии Крыма Россией и политических репрессий, с которыми сталкиваются жители Крыма, в основном крымские татары. Акция началась перед посольством России, а затем участники собрались перед посольством Украины, где они встретились с послом Андреем Дещицей. Выступая перед посольством России, член Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Недим Усеинов напомнил, что 26 февраля установлено Президентом Украины Петром Порошенко как День сопротивления российской оккупации. «Это тот день, когда мы здесь собрались, и несмотря на то, что теперь третья годовщина оккупации и аннексии Крыма, мы крымские татары, украинцы, и наши друзья во всем мире не смиримся, и никогда не прекратим свою борьбу, чтобы освободить Крым, на Крымском полуострове, в составе Украины», – сказал Усеинов».

Недавнее оправдание Путиным пакта Молотова-Риббентропа, этого союза между нацистской Германией и Советским Союзом, перед историками в ноябре 2014 года выглядит... зловеще

«Аннексия Крыма вызвала у Балтии ужасные воспоминания», – пишет французская радиостанция France Culture. «Маленькие балтийские республики, подвергшиеся вторжению нацистов и Советов, боятся нового разделения Европы. Украинский кризис, начавшийся в 2014 году, напугал их. Вот почему Барак Обама приехал в том же году в Таллин, столицу Эстонии, чтобы успокоить Прибалтику серьезностью американской гарантии их независимости. Но сценарий аннексии Крыма Россией пробудил в этих странах страшные воспоминания. Их аннексия развивалась по тому же сценарию. Или, опять же, высшие российские власти начали рассматривать Прибалтику как «исторически российскую». Недавнее оправдание Путиным пакта Молотова-Риббентропа, этого союза между нацистской Германией и Советским Союзом, перед историками в ноябре 2014 года выглядит... зловеще».