Во вторник вечером президент Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу, в котором он определил свои планы и задачи на первый срок президентства и попытался навести мосты со значительной частью американского общества, негативно оценивающей деятельность Дональда Трампа в качестве президента. Отношения с Россией в обращении напрямую не упоминались.

Трамп придает своим бескомпромиссным предвыборным обещаниям более умеренный тон

Через четыре недели после вступления в должность президент Трамп обратился к Конгрессу и американцам, которые разделены, как никогда прежде. Проведенный всего два дня назад опрос общественного мнения указал на рекордно низкую популярность нового президента. За Трампа высказались 44 процента опрошенных, против 48 процентов. Никто из предшественников Дональда Трампа на четвертой неделе президентства столь негативно не воспринимался американцами. Самые наблюдательные из комментаторов заметили, что во время традиционного прохода по залу заседаний к трибуне перед началом речи Дональд Трамп не пожал руки ни одному законодателю-демократу. "Они избегали его рукопожатия, как вируса Эболы", – съязвили репортеры газеты The Wall Street Journal в своем блоге. Президенту было необходимо найти некий общий язык со своими оппонентами, хотя бы для того, чтобы обрести хоть нескольких сторонников среди законодателей-демократов, и, судя по первой реакции на его выступление, ему удалось это сделать.

"Трамп придает своим бескомпромиссным предвыборным обещаниям более умеренный тон", – провозглашает газета The Washington Post.

"Трамп нажимает кнопку перезагрузки", – пишет близкое демократической партии издание Politico, начав статью почти апологетическим в отношении Дональда Трампа выводом. Президент впервые в своих речах перестал рисовать ситуацию в темных тонах и предложил стране, как выразился корреспондент Politico, "вдохновляющее послание, наполненное смелыми обещаниями".

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/tramp-predlozhil-novye-skrepy">SoundCloud</a>

Действительно, если в выступлении Трампа на съезде Республиканской партии, а затем и его инаугурационной речи был сделан акцент на трудностях и проблемах, испытываемых страной, была нарисована картина общества, находящегося в состоянии кризиса, то во вторник президент Трамп предложил свое видение будущего.

– Каждое поколение американцев принимает факел правды, свободы и справедливости. Эта непрерывная эстафета продолжается вплоть до нашего времени. Этот факел сейчас находится в наших руках, и мы используем его, чтобы осветить мир. Я пришел сюда сегодня с посланием единства и силы, посланием от всего сердца… Сегодня мы наблюдаем, как возрождается американский дух, наши союзники убеждаются, что Америка вновь готова взять на себя лидерство. Все народы мира – друзья и враги – увидят, что Америка сильна, горда и свободна, – провозгласил президент Трамп.

Дональд Трамп предложил программу, в основе которой лежит его тезис "Америка – прежде всего"

Дональд Трамп предложил программу, в основе которой лежит его тезис "Америка – прежде всего". Он вновь сказал, что его главной целью будет поддержка среднего класса, ряды которого сократились, по его мнению, во многом из-за неверной государственной политики, контрпродуктивной системы налогообложения, ставки на свободную торговлю, масштабной помощи, оказываемой Соединенными Штатами другим странам. Президент намерен противостоять этой тенденции реформированием налоговой системы, возведением барьеров на пути товаров из стран, которые препятствуют свободному американскому экспорту. "Я верю в свободную торговлю, но эта торговля должна быть честной. Я не позволю другим странам использовать нашу страну", – заверил президент американцев. Он призвал принять закон, предусматривающий выделение триллиона долларов на обновление инфраструктуры страны.

В планах президента и реформа системы иммиграции. Америке нужны иммигранты, обладающие квалификацией, способные обеспечить себя и свою семью

В планах президента и реформа системы иммиграции, причем он предлагает изменить ее основной принцип. Америке нужны иммигранты, обладающие квалификацией, способные обеспечить себя и свою семью, то есть США, как выразился президент, должны следовать примеру других западных стран и отказаться от своей традиции допуска "малоквалифицированных" людей со всего мира. Президент вновь заявил о намерении отозвать закон о доступном медицинском обеспечении, так называемый закон Обамы, и заменить его системой, которая позволит значительно снизить стоимость медицинского страхования и тем самым сделать его подлинно доступным для подавляющего большинства американцев.

Международным отношениям президент отвел сравнительно небольшую часть своего выступления

Международным отношениям президент отвел сравнительно небольшую часть своего выступления. Он твердо заверил союзников в приверженности США своим договорным обязательствам и союзу НАТО, правда, призвав их внести больший вклад в поддержание международной безопасности и финансирование совместной системы безопасности. Дональд Трамп заявил, что он отдал министерству обороны приказ об уничтожении террористической группировки ИГИЛ, оговорившись, впрочем, что он исходит в своих планах прежде всего из интересов Соединенных Штатов. "Моя работа заключается не в том, чтобы представлять мир, а в том, чтобы представлять интересы Америки", – заявил президент.

Ведущий законодатель-демократ, глава сенатского меньшинства Чарлз Шумер оценил речь президента сдержанно, но воздержался от резкой критики:

– Мы посмотрим, приведет ли эта речь к изменениям в его политике, – говорит Шумер в интервью CNN. – Воспоминания о речах рассеиваются очень быстро. Никто не помнит, что Дональд Трамп говорил в своей инаугурационной речи. То же самое произойдет и на этот раз, потому что его заявления сильно отличаются от его политики. Он ведет популистские разговоры, а затем позволяет крайне правым консерваторам править.

Глава республиканцев в Сенате Митч Макконелл видит в выступлении Трампа успешную попытку привлечь на свою сторону сомневающихся:

– Я думаю, что для тех американцев, кто не принадлежит к Республиканской партии, но которым близка программа президента Трампа, Дональд Трамп стал сегодня президентом. И я думаю, это будет подтверждено более высокими рейтингами. Я также очень редко вижу своего коллегу Чака Шумера в поисках слов. Ему сейчас невероятно сложно найти поводы для критики речи президента, предложившего решительный план действий, направленный на перемены в нашей стране.

Сотрудник Гуверовского института Юрий Ярым-Агаев отмечает международную часть речи президента Трампа, которая проясняет позиции президента по многим вопросам: