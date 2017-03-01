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Политика

Флешмоб в Брюсселе: евродепутаты в борьбе за Украину

Флешмоб в поддержку Украины в Европейском парламенте, Брюссель, 1 марта 2017 года

Флешмоб в поддержку Украины в Европейском парламенте, Брюссель, 1 марта 2017 года

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Флешмоб с участием европейских депутатов от разных государств и представителей украинских организаций и сообщества украинцев в Бельгии состоялся в среду в Европейском парламенте перед открытием пленарной сессии в Брюсселе. Задача этого мероприятия состояла в том, чтобы привлечь внимание к войне в Украине, а самое главное ‒ не допустить того, чего хочет Россия: забвения Майдана и павших украинцев за свободу своего государства и за европейские ценности, говорят евродепутаты.

Мы об этом говорим и заявляем во всеуслышание: никто этого не забыл и наша борьба за Украину будет продолжаться
Пятрас Ауштрявичюс

Пятрас Ауштрявичюс, евродепутат от Литвы, председатель неформальной группы «Друзья европейской Украины», был одним из инициаторов и организаторов флешмоба в поддержку Украины. «Три года прошло с тех пор, как состоялся Майдан, и есть опасность того, что эти события могут отойти в прошлое. Это именно то, чего хочет Владимир Путин, в то время как оккупация и война в Украине продолжаются. Поэтому мы об этом говорим и заявляем во всеуслышание: никто этого не забыл и наша борьба за Украину будет продолжаться, в частности, путем вот таких символических мероприятий в Европарламенте и Евросоюзе», ‒ говорит он.

Литовский европарламентарий отмечает, что только «измененная, реформированная Украина может стать объединенным, крепким государством, а украинцы должны помнить, что они не одни, их никто не оставил на обочине».

Пятрас Ауштрявичюс во время флешмоба (второй слева)

Пятрас Ауштрявичюс во время флешмоба (второй слева)

Бельгийский евродепутат Марк Демесмакер напоминает латинскую пословицу: «Repetitio est mater studiorum» («Повторение ‒ это мать учения»). Так же и мы должны повторять, чтобы наш сигнал был четкий: Украина должна постоянно оставаться в наших приоритетах».

Следующий флешмоб в Европарламенте ‒ празднование «безвиза»?

Мы надеемся, что в конце весны мы будем иметь еще один флешмоб, на этот раз посвященный отмене виз для Украины
Михаэль Галер

«Мы здесь напоминаем о третьей годовщине Революции достоинства. Только что подписали визовую либерализацию для Грузии, а украинцы уже очень близки к такому же результату: «триалог» это уже поддержал, на следующей неделе это же поддержит наш профильный парламентский комитет, в апреле будет голосование на сессии. Мы надеемся, что в конце весны мы будем иметь еще один флешмоб, на этот раз посвященный отмене виз для Украины», ‒ сказал европарламентарий от Германии Михаэль Галер.

Его соотечественница Ребекка Хармс, которая на прошлой неделе посетила Авдеевку, говорит, что надо помнить, что «война никогда не прекращалась, украинцы боролись и борются за свою и нашу свободу, поэтому этот флешмоб ‒ это тот минимум, который мы можем сделать для наших украинских друзей, которые противостоят дальнейшей оккупации Россией: время от времени напоминать им, что мы не забыли, мы знаем, что они это делают и для нас».

Европейский парламент, демократическое представительство всех народов Евросоюза, постоянно помнит, что Украина находится в состоянии навязанной Россией гибридной войны и оккупации Крыма, заявила евродепутат от Эстонии Марью Лауристин.

«Многочисленные граждане Украины находятся в российских тюрьмах. Мы помним об Олеге Сенцове и других мучениках. Напоминаем об этом всему миру и призываем Россию твердо придерживаться своих обещаний и вернуться к уважению международных прав и нормальному правовому общению между государствами», ‒ заявляет европарламентарий от Эстонии.

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