Флешмоб с участием европейских депутатов от разных государств и представителей украинских организаций и сообщества украинцев в Бельгии состоялся в среду в Европейском парламенте перед открытием пленарной сессии в Брюсселе. Задача этого мероприятия состояла в том, чтобы привлечь внимание к войне в Украине, а самое главное ‒ не допустить того, чего хочет Россия: забвения Майдана и павших украинцев за свободу своего государства и за европейские ценности, говорят евродепутаты.

Мы об этом говорим и заявляем во всеуслышание: никто этого не забыл и наша борьба за Украину будет продолжаться

​Пятрас Ауштрявичюс, евродепутат от Литвы, председатель неформальной группы «Друзья европейской Украины», был одним из инициаторов и организаторов флешмоба в поддержку Украины. «Три года прошло с тех пор, как состоялся Майдан, и есть опасность того, что эти события могут отойти в прошлое. Это именно то, чего хочет Владимир Путин, в то время как оккупация и война в Украине продолжаются. Поэтому мы об этом говорим и заявляем во всеуслышание: никто этого не забыл и наша борьба за Украину будет продолжаться, в частности, путем вот таких символических мероприятий в Европарламенте и Евросоюзе», ‒ говорит он.

Литовский европарламентарий отмечает, что только «измененная, реформированная Украина может стать объединенным, крепким государством, а украинцы должны помнить, что они не одни, их никто не оставил на обочине».

Бельгийский евродепутат Марк Демесмакер напоминает латинскую пословицу: «Repetitio est mater studiorum» («Повторение ‒ это мать учения»). Так же и мы должны повторять, чтобы наш сигнал был четкий: Украина должна постоянно оставаться в наших приоритетах».

Следующий флешмоб в Европарламенте ‒ празднование «безвиза»?

Мы надеемся, что в конце весны мы будем иметь еще один флешмоб, на этот раз посвященный отмене виз для Украины

«Мы здесь напоминаем о третьей годовщине Революции достоинства. Только что подписали визовую либерализацию для Грузии, а украинцы уже очень близки к такому же результату: «триалог» это уже поддержал, на следующей неделе это же поддержит наш профильный парламентский комитет, в апреле будет голосование на сессии. Мы надеемся, что в конце весны мы будем иметь еще один флешмоб, на этот раз посвященный отмене виз для Украины», ‒ сказал европарламентарий от Германии Михаэль Галер.

Его соотечественница Ребекка Хармс, которая на прошлой неделе посетила Авдеевку, говорит, что надо помнить, что «война никогда не прекращалась, украинцы боролись и борются за свою и нашу свободу, поэтому этот флешмоб ‒ это тот минимум, который мы можем сделать для наших украинских друзей, которые противостоят дальнейшей оккупации Россией: время от времени напоминать им, что мы не забыли, мы знаем, что они это делают и для нас».

Европейский парламент, демократическое представительство всех народов Евросоюза, постоянно помнит, что Украина находится в состоянии навязанной Россией гибридной войны и оккупации Крыма, заявила евродепутат от Эстонии Марью Лауристин.

«Многочисленные граждане Украины находятся в российских тюрьмах. Мы помним об Олеге Сенцове и других мучениках. Напоминаем об этом всему миру и призываем Россию твердо придерживаться своих обещаний и вернуться к уважению международных прав и нормальному правовому общению между государствами», ‒ заявляет европарламентарий от Эстонии.