Может быть, Крым был бы другим к момету его захвата, если Украина была бы другой?

Киев в Крыму не уважали, а при топорной, но массовой московский пропаганде нередко и ненавидели. Украина не могла защитить себя там, тем более с такими защитниками, как крымские прокуроры и эсбеушники. Янукович сделал с Крымом то, что не успел сделать с Украиной, – он его тотально разворовывал, и власть его родни и корешей типа Джарты была там в последние годы непререкаема. И именно такой и казалась Украина крымчанам – поместьем Януковичей. Это крымчан не оправдывает, но многое о них объясняет.

Им не хватало твердости и ума делать Крым чем-то иным, нежели жалким приграничным хутором Алчность – российская, украинская и, как производная их, крымская, а еще лень – вот что погубило Крым. Но, в отличие от других, крымчане потеряли свою землю. Им не хватало твердости и ума делать Крым чем-то иным, нежели жалким приграничным хутором, они не могли защитить его ни от воров Януковича, ни от чекистов Путина, они играли, бегая от барина к барину и пугая каждого из них своей нелюбовью.

Мало мы сделали – те крымчане, кто видел Крым в развитии всех его чудесных особенностей, кто видел Украину частью Европы, кто понимал российскую сущность. Кто боялся российской колонизации и знал, какова она была для Крыма в прошлом. Но и много больше мы сделать не могли, ибо трудно кричать о любви к этой земле для тех, кто попал туда недавно, а потом мечтал о роли лакея при ее распродаже. И, тем более, мало что наши усилия, даже будь они очень успешными, дали бы, когда Москва решила двинуть туда войска. Но сейчас было бы что вспомнить о том неудавшемся проекте, а не разбирать чуть ли не в микроскоп свои полезные дела.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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