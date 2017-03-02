Сайт издания «Комсомольская правда» («КП») опубликовал новость: «В Украине решили запретить Масленицу и декоммунизировать поедание блинов». Однако никаких доказательств в подтверждение такого «запрета» в публикации не приводят.

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В самой новости «КП» цитирует этнографа казацкого поселка «Мамаева слобода». «Колодий (Масленица) имеет сугубо национальное содержание и у него мало общего с «Масленицей», которой в казацкой Украине не было ‒ она пришла к нам из России, где у нее совсем другой характер, песни, игрища, обычные нормы, а также блюда готовят не так, как на Колодия».

Далее издание приводит цитату этнографа Елены Ивановской, которая якобы убеждена, что поедание блинов нужно декоммунизировать. «Традиция выпекания блинов в большей степени внедрились у нас именно в советское время, ‒ говорит она. ‒ На всей территории Советского Союза внедряли одни и те же праздники, чтобы традиции этносов, входивших в состав империи, отходили на периферию и их не вспоминали. Ведь это нормальная биологическая потребность: душа просит праздника. Но вареники ‒ обрядовая пища, которая дошла до нас еще со времен «трипольской культуры», то есть значительно раньше. Молодой месяц символизировал собой женское начало, а вареник был его олицетворением».

Эти же цитаты можно найти на сайте украинского канала espreso.tv в материале «Вареники против советской Масленицы. Почему украинцам нужно забыть о праздничных блинах». Однако там не говорится о «запрете праздновать Масленицу». Зато там подробнее рассказывают о «Колодие» и о том, как его традиционно праздновали.

Следует добавить, что на днях в украинских СМИ и на сайтах действительно появлялись материалы, где писали о «варениках вместо блинов» и «Колодие», и о том, что у «Колодия» вроде нет ничего общего с «Масленицей». Об этом сообщали People.in.ua, «Дніпроград» и другие. Но о каких-либо запретах там речь не шла. Кроме того, в этом году в Украине праздновали «Масленицу» – об этом свидетельствуют репортажи в украинских СМИ.

Возвращаясь к новости «КП», издание пишет, что украинские культурологи уже якобы насочиняли много псевдоисторических фактов, восхваляющих Украину. «И «большие укры» Черное море выкопали, и Иисус Христос в списки украинцев записан. Да, на какую провокацию они только не готовы пойти, чтобы отвести народный взгляд от реальных проблем», ‒ написало российское издание.

Уже известный фейк о том, что украинские ученые якобы написали, что «укры Черное море выкопали», появился именно на российском телевидении. Его опровергли еще в 2015 году.