Запасы еды и одежды, многочасовые очереди, которые нужно занимать затемно, травмы и неразбериха – так родители во всей России записывают детей в первый класс.
Официальная запись в российские школы стартует зимой. В каждом регионе – своя дата. В Москве, например, запись на 2017/18 учебный год началась 15 декабря 2016 года, в Калининграде – 28 января 2017 года, в Удмуртии – 1 февраля. Точную дату можно уточнить на сайтах школ или в местных отделах образования.
Единственный способ записать ребенка в первый класс – это занять очередь:
Как выглядит «ад для родителей»
Настоящий стресс для родителей начинается за сутки до официального старта записи в школы. С запасами еды и теплой одежды (запись ведется зимой, а зимы в России, как правило, морозные) они занимают очередь перед школой.
Отчеты о такой записи можно увидеть на следующий день после подачи заявлений, когда озлобленные, замерзшие и усталые родители начинают выкладывать в соцсети результаты своих "ночных бдений".
В Хабаровске родители, которые сутки стояли перед школой №33, начали драку, когда кто-кто попытался пройти без очереди:
В Нижнем Новгороде после нескольких часов в живой очереди на запись мужчина оказался в больнице с серьезными травмами. По одной из версий, его избили за отсутствие постоянной регистрации по месту жительства.
В Барнауле родители стояли на морозе несколько часов в очереди, чтобы попасть в лицей №121. Фотографии опубликованы в сообществе "Барнаул 22" в "Одноклассниках".
Почему все так непросто
Электронные системы вызывают недоверие у многих родителей, и они предпочитают подстраховаться в реале – то есть прийти к школе с бумажными документами.
При этом они понимают, что успех ждет не всех:
Обязательно ли идти на жертвы
Нет.
Житель Вологды Иван Беляев за сутки до начала ажиотажа написал в фейсбуке, что решил поставить эксперимент: не ломиться в "живую" очередь, а записать своего ребенка в школу через портал электронных услуг. Его примеру последовали еще несколько родителей. И им повезло.
Да.
Такими успехами, которые продемонстрировал Иван Беляев, похвастать могут не все родители. В Екатеринбурге в ночь, когда была открыта запись по набору в первый класс, сайт для регистрации будущих первоклашек просто рухнул. В итоге родителям все равно пришлось рано утром идти к школе и стоять в очереди, чтобы подать документы.
Именно поэтому в социальных сетях уже создана группа для записи детей в 1 класс петрозаводской 48-ой школы уже на следующий – 2018/2019 – учебный год.
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