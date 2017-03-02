Запасы еды и одежды, многочасовые очереди, которые нужно занимать затемно, травмы и неразбериха – так родители во всей России записывают детей в первый класс.

Официальная запись в российские школы стартует зимой. В каждом регионе – своя дата. В Москве, например, запись на 2017/18 учебный год началась 15 декабря 2016 года, в Калининграде – 28 января 2017 года, в Удмуртии – 1 февраля. Точную дату можно уточнить на сайтах школ или в местных отделах образования.

Единственный способ записать ребенка в первый класс – это занять очередь:

Электронную (через портал государственных и муниципальных услуг). В интернете много инструкций, как это сделать. Главное – помнить, что, получив регистрационный номер, в школу еще нужно донести пакет документов):

Живую. То есть приехать ко входу школы, желательно не позднее, чем за сутки до открытия школы. Периодически родителям нужно присутствовать на перекличках. Выглядит это примерно так:

"Автобусную". То есть записаться через инициативную группу, которая, как правило, арендует для записи родителей микроавтобус. Найти его можно во дворе школы на парковке.

Виртуальную – в соцсетях. Такие закрытые группы можно найти в социальной сети "ВКонтакте".

Как выглядит «ад для родителей»

Настоящий стресс для родителей начинается за сутки до официального старта записи в школы. С запасами еды и теплой одежды (запись ведется зимой, а зимы в России, как правило, морозные) они занимают очередь перед школой.

Отчеты о такой записи можно увидеть на следующий день после подачи заявлений, когда озлобленные, замерзшие и усталые родители начинают выкладывать в соцсети результаты своих "ночных бдений".

В Хабаровске родители, которые сутки стояли перед школой №33, начали драку, когда кто-кто попытался пройти без очереди:

В Нижнем Новгороде после нескольких часов в живой очереди на запись мужчина оказался в больнице с серьезными травмами. По одной из версий, его избили за отсутствие постоянной регистрации по месту жительства.

В Барнауле родители стояли на морозе несколько часов в очереди, чтобы попасть в лицей №121. Фотографии опубликованы в сообществе "Барнаул 22" в "Одноклассниках".

Почему все так непросто

Электронные системы вызывают недоверие у многих родителей, и они предпочитают подстраховаться в реале – то есть прийти к школе с бумажными документами.

При этом они понимают, что успех ждет не всех:

Городская застройка зачастую планируется таким образом, что одни районы лучше обеспечены школами, чем другие.

Качество преподавания в школах по городу неравномерное, а родители стараются попасть исключительно в школы с высоким рейтингом.

Хоть прописка (регистрация по месту жительства) официально не играет главную роль при записи в школу, предпочтение, как правило, отдают ребенку, который проживает в том же районе, к которому относится та ли иная школа.

Отказать в приеме в школу могут лишь в одном случае – если нет свободных мест, но в таком случае местные власти обязаны предоставить место в другой школе. Сколько до нее придется добираться – это уже другой вопрос.

Обязательно ли идти на жертвы

Нет.

Житель Вологды Иван Беляев за сутки до начала ажиотажа написал в фейсбуке, что решил поставить эксперимент: не ломиться в "живую" очередь, а записать своего ребенка в школу через портал электронных услуг. Его примеру последовали еще несколько родителей. И им повезло.



Да.

Такими успехами, которые продемонстрировал Иван Беляев, похвастать могут не все родители. В Екатеринбурге в ночь, когда была открыта запись по набору в первый класс, сайт для регистрации будущих первоклашек просто рухнул. В итоге родителям все равно пришлось рано утром идти к школе и стоять в очереди, чтобы подать документы.

Именно поэтому в социальных сетях уже создана группа для записи детей в 1 класс петрозаводской 48-ой школы уже на следующий – 2018/2019 – учебный год.