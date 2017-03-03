Мой къартбаба Рефат Асанов (дедушка, по материнской линии) – уроженец Симеиза. Обстоятельства сложились так, что виделись мы крайне редко. Общения фактически не было, да и я был совсем маленьким. Къартбаба вернулся в Крым в конце 80-х. Как и любой крымский татарин, он стремился сюда всю свою жизнь. К сожалению, на родной земле ему удалось прожить совсем немного. Мне было девять, когда его не стало.

Позже из рассказов близких я узнал, что в Симеизе сохранился дом, в котором жил мой къартбаба вместе с родителями до депортации 1944 года. После возвращения на родину он не раз бывал там. Благо, нынешние хозяева – переселенцы из Ростовской области – не были против его присутствия.

Каждый раз, находясь в Симеизе, мне хотелось побывать возле этого дома. Но, к своему стыду, я не знал, где он находится, а заняться поисками не получалось.

Прошлой осенью мне удалось осуществить эту задумку. При содействии отзывчивых людей, мы с родными отыскали не только дом, но и зашли на его территорию. Нынешние владельцы (спасибо им) не стали возражать.

Отведать плоды с дерева, выращенного когда-то твоими родными, – какое-то, не сочтите за пафос, особое чувство

Внутри мало что напоминало о прошлом. Многое было переделано, появились новые постройки. Прежняя архитектура сохранилась частично. Владелец дома рассказал, что прошлые хозяева возвели добротные стены – толщиной 90 см, которые невозможно было просверлить.

Посреди двора сохранился огромный камень. Здесь он, по всей видимости, много-много лет. Нынешний хозяин решил его оставить как изюминку.

А еще здесь до сих пор растет большой инжир (на фото), который посадил мой къартбаба или, может быть, его родители. Отведать плоды с дерева, выращенного когда-то твоими родными, – какое-то, не сочтите за пафос, особое чувство. Для меня, наверное, это одна из маленьких живых нитей, связывающая целые поколения. И подсознательно хочется быть к ней ближе.

В тот момент я подумал: если бы представился случай, я, конечно, выкупил бы этот дом. Но желания не всегда совпадают с возможностями. Тем не менее, я очень рад, что отыскал дом моего къартбаба, чего и вам всем желаю.

Пока писал это, родилась идея для флешмоба под названием #babaevi (родительский дом).

Друзья, давайте делиться своими историями и впечатлениями о сохранившихся в Крыму домах ваших родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Домах, построенных до депортации 1944 года и сохранившихся по сей день, пусть и отчасти. Уверен, вам есть что рассказать и показать. Фотографии приветствуются.

Расскажите свою историю и передайте трем-пятерым друзьям. Думаю, будет познавательно и интересно.

Заир Акадыров, крымский блогер

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(Перепечатка из аккаунта Заира Акадырова в Фейсбуке)