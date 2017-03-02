Подконтрольные России крымские власти рапортуют о своих успехах по результатам Сочинского инвестиционного форума, который проходил в соседней России в последние дни февраля. В рамках форума были подписаны соглашения о реализации на полуострове инвестпроектов на сумму 11 миллиардов рублей, сообщают чиновники. Крым.Реалии выясняли, кто зашел на крымский рынок и чего ожидать от этих инициатив.

В официальных сообщениях о сочинских успехах подконтрольных России крымских чиновников говорится о подписании соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Крымом и Тамбовской областью, а также «программы действий» с Нижегородской областью соседней России. Также в рамках форума были подписаны несколько инвестсоглашений на сумму около 11 миллиардов рублей.

Из представителей десятка стран, участвовавших в инвестфоруме, желающие вложить свои средства в проекты на полуострове нашлись только среди российских и крымских компаний

Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов рассказал, что крымский стенд в Сочи оценивал лично глава российского правительства Дмитрий Медведев. «Дмитрий Анатольевич (Медведев – КР) поручил «беречь» инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты на территории Крыма. В то же время, индивидуальный подход к каждому инвестору – наш главный принцип. За каждым проектом будет закреплен чиновник правительства Крыма соответствующего уровня, в зависимости от значимости проекта и объема инвестиций. Будем и дальше оказывать бизнесменам максимальную помощь», – пишет Аксенов в Facebook.

Как оказалось, из представителей десятка стран, участвовавших в инвестфоруме, желающие вложить свои средства в проекты на полуострове нашлись только среди российских и крымских компаний.



Южный берег «Газпрома»

Самое дорогостоящее инвестсоглашение стоимостью 9,8 миллиардов рублей, которое подписал Аксенов, предусматривает строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса на южном берегу Крыма.

Согласно условиям, проект должен появиться в поселке Парковое, который располагается между Форосом и Симеизом, в течение шести лет. «Помимо вложения средств в собственный проект инвестор берет на себя обязательства по социальной нагрузке. Так, планируется благоустройство набережной длиной 100 метров в Симеизе», – сообщает Аксенов.

Инвестором выступает ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», зарегистрированное в поселке Парковое (Ялта). Это предприятие принадлежит структурами российского «Газпрома». Как уже писали Крым.Реалии, им на полуострове также принадлежит резиденция «Крымский бриз», которая расположена в этом же поселке и является самым дорогим отельным комплексом полуострова.

Учитывая, что «Газпром» является ключевым предприятием для российской экономики, не удивительно, почему Дмитрий Медведев поручает Аксенову «беречь инвесторов»

Что интересно, на инвестиционном портале Крыма представлен еще один проект ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», который предусматривает строительство и реконструкцию в этом же поселке гостинично-ресторанного комплекса на сумму 1,1 миллиарда рублей. Договор о его реализации был подписан с подконтрольным Кремлю крымским правительством еще в 2015 году. Учитывая, что «Газпром» является ключевым предприятием для российской экономики, не удивительно, почему Дмитрий Медведев поручает Аксенову «беречь инвесторов».



Мороженое со вкусом политики

Еще один инвестпроект, подписанный в рамках сочинского инвестфорума, предусматривает строительство в Феодосии фабрики мороженого. Соглашение подписано с гендиректором фабрики «Славица» из города Набережные Челны Татарстана.

Срок реализации проекта составит три года, в течение которых инвестор обязуется вложить сюда 500 миллионов рублей и создать 400 рабочих мест.

По данным реестра юрлиц России, собственниками фабрики мороженого «Славица» являются шестеро российских бизнесменов. Основной офис фабрики располагается в Красноярске соседней России. А с апреля 2015 года начато производство мороженого и в Набережных Челнах. Здесь производят мороженое с политическим вкусом.

Так, в прошлом году фабрика в Татарстане выпустила «Советское мороженое». Эту партию товара здесь называют одним из главных достижений компании.

Рекламируют «Советское мороженое» его создатели весьма своеобразно. В рекламном видеоролике представлены двое альпинистов с американскими именами, встречащие на Северном полюсе советский лагерь, участники которого едят мороженое без шапок и в майках. Видя это, «американские» альпинисты уходят, возмущаясь: «Куди ни сунься – везде эти чертовы русские».

Фабрика также «прославилась» после того, как выпустила партию мороженого «Обамка» с изображением на упаковке темнокожего мальчика с эскимо в руках. «Запущено в производство в промышленных масштабах шоколадное мороженое «Обамка». Довольно симпатичный персонаж изображен на упаковке. Мороженое очень вкусное, для любителей шоколада!», – презентовал продукт в соцсетях финансовый директор «Славицы» Анатолий Рагимханов.

Однако в итоге в промышленных масштабах мороженое не пошло. Его выпуск был прекращен уже через месяц после того, как его появление вызвало широкий резонанс в мировых СМИ. В британских и американских изданиях это мороженое назвали «примером ежедневного расизма» в России и примером «усугубления прохладных отношений между странами».

Теперь владельцы фабрики намерены выпускать свою продукцию в Крыму.



Завод в Бахчисарае

На форуме в Сочи также был дан старт проекту строительства завода по производству стройматериалов в Бахчисарае. Его стоимость составляет 800 миллионов рублей. Согласно договору, объект должен появиться здесь в течение двух лет с момента получения разрешительной документации. Когда это случится, не уточняется.

Инвестором является ООО «Торговый дом «КДК», зарегистрированное в Симферополе. Судя по данным российского реестра, регистрацию предприятие получило всего месяц назад. Фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей занимается производством и торговлей стройматериалов, разработкой стройпроектов, строительством и операциями с недвижимостью.