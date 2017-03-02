Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что во Львовской области из-за обвала горной породы на шахте погибли 8 горняков. Как сообщает пресс-служба ведомства, около 12:50 в селе Глухов на шахте №10 «Степная» на горизонте 550 метров, в 119-м конвейере в результате взрыва произошел обвал горной породы. По данным ДСНС, на шахте работали 172 горняка, на аварийном участке работали 34 шахтера. Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью горняков.