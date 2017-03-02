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Фотогалереи

Обвал шахты на Львовщине: 8 горняков погибли (фотогалерея)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что во Львовской области из-за обвала горной породы на шахте погибли 8 горняков. Как сообщает пресс-служба ведомства, около 12:50 в селе Глухов на шахте №10 «Степная» на горизонте 550 метров, в 119-м конвейере в результате взрыва произошел обвал горной породы. По данным ДСНС, на шахте работали 172 горняка, на аварийном участке работали 34 шахтера. Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью горняков.
Около 12:50 в селе Глухов Львовской области на шахте №10 &laquo;Степная&raquo; на горизонте 550 метров, в 119-м конвейере в результате взрыва произошел обвал горной породы
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Около 12:50 в селе Глухов Львовской области на шахте №10 «Степная» на горизонте 550 метров, в 119-м конвейере в результате взрыва произошел обвал горной породы

Для ликвидации обвала в шахте &laquo;Степной&raquo; работало 63 спасателя и 8 единиц техники
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Для ликвидации обвала в шахте «Степной» работало 63 спасателя и 8 единиц техники

На место аварии прибыл председатель ОГА, ожидается приезд премьер-министра Владимира Гройсмана
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На место аварии прибыл председатель ОГА, ожидается приезд премьер-министра Владимира Гройсмана

Причина обвала устанавливается
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Причина обвала устанавливается

Пострадавший шахтер в больнице
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Пострадавший шахтер в больнице

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