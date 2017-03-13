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Из Крыма в Турцию: к чему приводит разочарование в России (видео)

Из Крыма в Турцию: к чему приводит разочарование в России (видео)
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Олег Зубков – один из тех, кто приветствовал приход России на полуостров. Сейчас владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» конфликтует с подконтрольной Кремлю крымской властью. Его обвиняли в том, что животные содержатся в плохих условиях. Его штрафовали, судили и дали три года условно, якобы за избиение сотрудника парка. А сейчас расследуют смерть мужчины, который будто бы работал здесь волонтером. Зубков рассказывает, что в прошлом году он 150 раз участвовал в различных судебных заседаниях. Хозяин сафари-парка разуверился, что сможет защитить свой бизнес и уже собрался в Турцию. Там он хочет создать зоопарк, который обещает сделать самым большим в мире.

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