Олег Зубков – один из тех, кто приветствовал приход России на полуостров. Сейчас владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» конфликтует с подконтрольной Кремлю крымской властью. Его обвиняли в том, что животные содержатся в плохих условиях. Его штрафовали, судили и дали три года условно, якобы за избиение сотрудника парка. А сейчас расследуют смерть мужчины, который будто бы работал здесь волонтером. Зубков рассказывает, что в прошлом году он 150 раз участвовал в различных судебных заседаниях. Хозяин сафари-парка разуверился, что сможет защитить свой бизнес и уже собрался в Турцию. Там он хочет создать зоопарк, который обещает сделать самым большим в мире.