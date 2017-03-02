Евросоюз развалится, некоторые его страны перестанут существовать как отдельные государства. Община мигрантов-мусульман контролирует целый город в Швеции, а солдат из Германии изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Литве. Такими были фейковые истории прокремлевских и российских СМИ на прошлой неделе.

О большом количестве откровенных фальсификаций в прокремлевских и российских СМИ сообщает Аналитическая рабочая группа East Stratcom в свежем обзоре дезинформации. В фейке одного из СМИ Болгарии говорится о том, что член Европейской комиссии заявил, что через 40 лет Болгария не будет существовать как государство. А фейк в СМИ Чехии утверждает, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Европейский союз развалится в ходе переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Распространены также и обвинения Европы и Запада, которые якобы хотят уничтожить Россию и Украину, и якобы именно они инициировали протесты на Майдане в 2014 году с целью разграбить Украину, вплоть до вывоза человеческих органов, прозвучавшие на российском государственном телевидении.

Утверждение об «экспансии» НАТО является неверной интерпретацией процесса расширения НАТО: НАТО не «разрастается», а рассматривает заявки стран-кандидатов на вступление в Альянс

«Укрепление восточного фланга НАТО стало еще одной любимой темой дезинформации, которая подается «под соусом» провокации и запугивания в отношении России», ‒ говорится в обзоре. Утверждалось, что страны Балтики ‒ это часть «русского мира», отсюда и желание НАТО присутствовать на этой территории. На телеканале «Звезда» предположили, что страны Балтики планируют нападение на Россию. Появился также международный информационный вброс о немецком солдате, который якобы изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Литве. Эта история напоминает известный «случай с девочкой Лизой в Германии».

Опять появился уже известный нарратив: на российском государственном телевидении звучали утверждения, что НАТО берет Россию в кольцо. Авторы обзора публикуют карту, по которой видно, что это не соответствует действительности. Уже известная история о том, что «Запад обещал России не расширять НАТО», снова появилась на российском государственном телевидении и в других прокремлевских СМИ.

«Утверждение об «экспансии» НАТО является неверной интерпретацией процесса расширения НАТО: НАТО не «разрастается», а рассматривает заявки стран-кандидатов на вступление в Альянс», ‒ пишут в обзоре.

Опасные беженцы

Трендом прошлой недели также стало изображение беженцев и мигрантов как угрозы. Это дезинформация в СМИ Чехии, что жители Франкфурта накануне Нового года стали жертвами сексуальных домогательств со стороны мигрантов. Материал основан на лжесвидетельствах, которые позже были удалены из текста статьи. Однако новость продолжают распространять. Другое чешское СМИ объяснило договоренность о сотрудничестве между армиями Чехии, Румынии и Германии как попытку Германии защититься от мигрантов. И еще один пример: город Мальме в Швеции предстал в крайне негативном свете на российском государственном телеканале: община мигрантов-мусульман фактически контролирует город, а число совершенных в 2016 году убийств достигло 50. На самом деле, цифра была значительно преувеличена: по официальным данным, число убийств ‒ 12.

И снова Украина

По словам экспертов, утверждение, что Украиной руководят нацисты, остается элементом нарратива прокремлевских СМИ. «В ток-шоу «Время покажет» многократно повторялась уже опровергнутая дезинформация о якобы существующих притеснениях русскоязычного населения в Украине. В шоу Владимира Соловьева повторили абсурдные и ничем не подкрепленные выдумки о том, что Крым был присоединен к России, что Украина готовилась к войне», ‒ пишут в обзоре.

Чтобы украинцы как можно больше выглядели «извергами», газета «Известия» опубликовала фантасмагорическое «свидетельство» об украинских солдатах.

Утверждение, что Украиной руководят нацисты, остается элементом нарратива прокремлевских СМИ

«В параллельном мире прокремлевских СМИ украинские солдаты на Донбассе воюют, находясь под влиянием таких сильных психотропных средств, что не имеет значения, сколько раз в них попадешь, они все равно встают и продолжают бой. «Может и без головы пытаться подняться и идти», ‒ говорит один из лидеров так называемых «сепаратистов», ‒ говорится в обзоре.

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию, и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

Скачать таблицу с примерами дезинформации, собранными для 59-го выпуска «Обзора дезинформации», можно здесь.