В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя по-прежнему недовольны качеством работ по реконструкции центральных улиц города. Подрядчик не укладывается в срок, а претензии к переделанной работы остаются. Российский глава администрации города Геннадий Бахарев отметил, что в будущем не намерен сотрудничать с данным предприятием-подрядчиком, а качество проведения работ он будет контролировать ежедневно. Корреспондент Крым.Реалии провел опрос на улицах города, чтобы узнать мнение горожан и гостей Симферополя о реконструкции центра города.