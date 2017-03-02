Три года назад с аннексированного Россией Крыма на материковую часть Украины перебазировались лицеисты и преподаватели Военно-морского лицея Севастополя. Украинское учебное заведение, работавшее в течение пяти лет, вынужденно сменило прописку на одесскую. Не изменили Украине две трети преподавателей. Остальные пока учат в Севастополе курсантов учебного заведения ВМФ России. В Одессе преподавателям и лицеистам пришлось начинать все с нуля, в частности искать помещения. Но сейчас Военно-морской лицей здесь функционирует. Шесть преподавателей воевали на Донбассе, большинство лицеистов являются детьми участников боевых действий, выходцами из семей переселенцев, многие из них сироты.

Сейчас около 150 лицеистов Военно-морского лицея располагаются на двух этажах здания в бывшем военном городке на одесском Фонтане. Здесь живут и учатся. Третий этаж остается за одним из факультетов сухопутного вуза ‒ Военной академии.

Лицеисты ‒ ребята 15-16 лет: дети участников боевых действий на Донбассе, из многодетных семей, из семей переселенцев, немало среди них и сирот.

«Поскольку я заместитель начальника по учебной работе, ‒ говорит капитан 2-го ранга Сергей Плехун, который в севастопольском лицее был старшим офицером-воспитателем, ‒ моя задача учить лицеиста в соответствии со стандартами общего среднего образования, чтобы он получил у меня аттестат со средним баллом 10 и больше (смеется). Конечно, все это невозможно без всего того, что мы называем сознательным гражданином, патриотом государства. Это все у нас идет параллельно».

Подконтрольная России администрация не позволила взять даже учебные пособия

Как и три года назад, когда учебное заведение только было передислоцировано в Одессу, немало помогают волонтеры и меценаты. Недавно для хозяйственных нужд лицея подарили автомобиль, обустроили лингафонный кабинет, обеспечили учебниками. Все пригодится ‒ ведь все, что у лицея было до аннексии, осталось в Крыму. Подконтрольная России администрация не позволила взять даже учебные пособия, рассказывает преподаватель химии и биологии Анна Закликовская. Вместе с мужем-военным она, гражданская, Крым оставила сразу же.

«Общее собрание было, ‒ вспоминает она события трехлетней давности. ‒ И для детей, и для родителей, и для работников лицея. Пришел военный, потому что мы относимся к воинской части, сказал, что никто вас отсюда гнать не будет, кто хочет ‒ пишите заявление, увольняйтесь оттуда, мы вас принимаем снова, и вы остаетесь работать».

С оккупированного Крыма выехали двенадцать из 15 работников лицея (остальные сотрудники ‒ гражданские лица). Шестеро являются участниками боевых действий на востоке Украины, ‒ говорит начальник учебного заведения, капитан 1-го ранга Виктор Шмыгановский. На момент аннексии он нес службу на южной военно-морской базе близ Евпатории. Говорит, вопрос ‒ оставаться или выходить из Крыма ‒ для себя не рассматривал. В целом, по его словам, оставили дома в Севастополе, но не изменили государству, 75% преподавателей лицея.

Для лицеистов и офицеров каждое утро начинается с подъема флагов ‒ государственного и военно-морских сил, и исполнения гимна. Звучание судового колокола ‒ рынды ‒ является сигналом к началу занятий.

Они не будут сомневаться ‒ выполнять присягу или нет, все по присяге, ‒ уверен в своих лицеистах начальник учебного заведения.