В России заявили о начале вещания своих радиостанций не только на аннексированный Крым, но и на прилегающие к полуострову области материковой Украины. В украинском Министерстве информационной политики называют это «зеркальной» реакцией на запуск телерадиовышки вблизи Чонгара на Херсонщине, которая, в частности, должна позволить крымчанам слушать радио из Украины. Однако «глушить» российский сигнал, по словам министра Юрия Стеця, возможности пока нет.

«Голос» аннексированного Крыма теперь будут слышать на юге Херсонской области Украины, заявил депутат Госдумы России Руслан Бальбек. По его словам, речь идет в частности о радио «Ватан седасы» («Голос родины»), которое вещает на крымскотатарском. Оно запустилось 13 февраля этого года после закрытия ряда средств массовой информации, которые действовали в Крыму до аннексии.

«Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где, среди прочих, компактно проживают крымские татары», ‒ отметил Бальбек и добавил, что со временем покрытие радио планируют расширить, установив еще один передатчик в Красноперекопске.

Мы заставляем Россию играть по нашим правилам ‒ Джеппар

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар называет этот шаг ответом России на установку башни вблизи Чонгара на Херсонщине и восстановление украинского радиовещания в Крыму.

Мы по факту, кажется, заставляем их играть по нашим правилам

«Это ‒ однозначно их реакция. Принимает Украина резолюцию в Генеральной ассамблее ООН, Смирнов (председатель российского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан в Крыму Заур Смирнов ‒ КР) начинает писать свою резолюцию, будто бы права крымских татар нарушались во времена украинской действительности. Восстанавливаем мы свое вещание ‒ они говорят, что будут глушить наше вещание, но развивать свое вещание на территории Херсонщины. Мы по факту, кажется, заставляем их играть по нашим правилам, мы их опережаем и в резолюциях, и в продвижении международных инициатив, и в восстановлении вещания на оккупированной территории», ‒ сказала она.

По словам Джеппар, Украина планирует увеличивать долю украинского радиовещания в Крыму и запустить трансляции телеканалов из Херсона.

Глушить сигнал из Крыма могут только силовики ‒ Стець

На административной границе с Крымом продолжается «радиодуель», заявил в комментарии Крым.Реалии Сергей Костинский из Национального Совета телевидения и радиовещания.

В течение этого года вопрос о вещании оккупантов на Херсонщину мы постараемся решить

«Со своей стороны мы установили первую башню на Чонгаре, увеличиваем башню в Чаплинке. Мы вещаем на Крым на большую территорию, чем они могут вещать на Херсонскую область, потому что у нас более мощные передатчики и на админгранице стоит башня. В течение этого года вопрос о вещании оккупантов на Херсонщину мы постараемся решить. Это нам поможет сделать Закон «Об особом режиме вещания», ‒ отметил он.

Между тем, сегодня «глушить» российский сигнал могут только силовики, но этого не делается, говорит министр информационной политики Юрий Стець.

«Очевидно, что нас не устраивает, что большое количество телеканалов и радиостанций вещает с временно оккупированных территорий, и эти телеканалы и радиостанции слышно на территориях, которые являются подконтрольными правительству. Я этот вопрос каждый раз на заседаниях с силовиками поднимаю. И буду поднимать эти вопросы, пока «глушилки» не будут стоять по периметру всей линии соприкосновения и не начнут работать», ‒ подчеркнул он.

На балансе Вооруженных сил должны быть установки для создания радиопомех, но для организации этого процесса в Украине не хватает политической воли, считает военный эксперт Олег Жданов.

«Почему-то мы можем, когда едет кортеж президента, в радиусе полукилометра глушить все сигналы, включая мобильную связь. А организовать защиту Херсонской области от вещания российских радиостанций мы просто не можем», ‒ говорит он.

Радiо Свобода направило запрос в Министерство обороны относительно описанной ситуации и ожидает ответа.

25 января член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что на Чонгаре завершилось возведение телерадиовышки, которая будет вещать на Крым. 9 февраля ООО «Телесети Украины» сообщили о начале трансляции.

Как сообщалось, вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично ‒ Симферопольский район Крыма.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских общин».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских общин».