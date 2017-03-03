В Женеве завершаются переговоры о будущем Сирии под эгидой ООН. Стороны обсуждают, какой будет Сирия после войны. Это уже четвертый раунд, в нем участвуют представители сирийского правительства, оппозиционные группы и зарубежные страны. Предыдущие переговоры прошли год назад и длились всего два дня.
1. Что такое женевский формат?
Сирийские переговоры в женевском формате готовит Международная группа поддержки Сирии. В нее входят представители 20 стран и международных организаций, включая Россию, США, Турцию, Иран, арабские страны Персидского залива, Евросоюз и ООН.
Цель бесед: закончить войну и договориться о будущем страны. Результат должен устроить и противников, и иностранные государства, оказывающие поддержку той или иной стороне.
В переговорах, начавшихся 20 февраля, принимают участие:
2. Кто же тогда встречался в Астане?
Возобновлению переговоров в женевском формате предшествовал январский двухдневный переговорный марафон в Астане.
Там единая делегация сирийской вооруженной оппозиции и представители Асада встречались при посредничестве России, Ирана и Турции.
Тогда стороны договорились о режиме контроля прекращения огня. Несмотря на то, что механизм был выработан, режим перемирия с тех пор неоднократно нарушался.
Кроме того, Россия презентовала в Астане проект будущей конституции Сирии, описывающей устройство многонациональной, мультирелигиозной, но при этом единой Сирии.
3. В чем состоят интересы сторон – сейчас и раньше?
Важной точкой в сирийской войне стало вступление России в вооруженный конфликт на стороне армии Башара Асада (30 сентября 2015 года).
До этого (на условное лето 2015 года) интересы сторон распределялись следующим образом:
4. Какую роль в конфликте играет ИГ?
Террористическая группировка “Исламское государство” воспользовалась нестабильностью в Ираке и гражданской войной в Сирии, чтобы захватить обширные территории в обеих странах.
Официально ИГ – общий враг для всех, кто ведет переговоры по Сирии. Именно необходимостью борьбы с ИГ объяснила свое военное участие в конфликте Россия. По объектам ИГ (как на территории Ирака, так и на территории Сирии) авиаудары наносит и международная коалиция под руководством США.
Борьбой с террором своей задачей считают все стороны. Проблема состоит в том, кого причислять к террористам. Россия склонна считать таковыми некоторые группы, пользующиеся поддержкой США в качестве оппозиции, противостоящей режиму Башара Асада.
Именно это обстоятельство послужило основанием для прекращения переговоров в женевском формате в феврале прошлого года (Женева-3): 1 февраля переговорный процесс официально начался, а 2 февраля представители сирийской оппозиции заявили, что военная операция сирийских правительственных сил при поддержке российской авиации к северу от Алеппо ставит переговорный процесс под угрозу. По версии России и Сирии, операция была направлена против “террористов”.
Попытки возобновить переговорный процесс, продолжавшиеся на протяжении прошлого года, каждый раз наталкивались на проблемы, связанные с активными действиями сирийской правительственной армии.
5. Радикальные изменения между Женевой-3 и Женевой-4
Армия Асада ликвидировала мешавший ей анклав вооруженной оппозиции в восточном Алеппо. Теперь под контролем противников Асада находятся, по сути, только северные районы Сирии. Позиции Асада значительно усилилась.
Турция, вступив в прямое столкновение с Россией в интересах повстанцев (в ноябре 2015 года турецкий F-16 сбил российский истребитель, бомбивший приграничные с Турцией территории), сейчас в большей мере озабочена тем, чтобы не допустить создания на нынешней территории Сирии независимого курдского государства, и поэтому готова к сотрудничеству в том или ином формате. (Предложения разделить нынешнюю Сирию на несколько государств по национальному и религиозному признаку поступали от нескольких арабских государств).
Новая администрация США пока не определилась с позицией по Сирии, поэтому представители США, присутствующие на встречах в женевском формате, не имеют ни малейшей возможности повлиять на позицию сирийского правительства.
6. Что обсуждается в ходе Женевы-4?
С начала переговоров стороны решали процессуальный вопрос, который впоследствии может оказаться жизненно важным для нынешней вооруженной оппозиции: включать ли в повестку дня проблему борьбы с терроризмом.
Представители Асада настаивали на необходимости это сделать, представители оппозиции говорили, что предметом переговоров должны быть политические реформы.
Мотивация оппозиции понятна: как только она официально согласится с необходимостью уничтожения террористов, отдельных представителей этой самой оппозиции можно будет объявить террористами и законным образом уничтожить.
Тем не менее, в среду 1 марта, после встречи обеих сторон с заместителем министра иностранных дел России Геннадием Гатиловым, представители сирийского правительства согласились обсуждать политические реформы, тогда как оппозиция вроде бы отказалась от своего требования убрать борьбу с терроризмом из повестки дня.
Глава оппозиционной делегации заявил журналистам, что Гатилов выслушал подробное и ясное изложение требований оппозиции и взял время на размышления.
Итог четвертого раунда женевских переговоров остается неясным, но можно с уверенностью сказать, что основное влияние на их ход оказывает Россия.
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