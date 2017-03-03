В Женеве завершаются переговоры о будущем Сирии под эгидой ООН. Стороны обсуждают, какой будет Сирия после войны. Это уже четвертый раунд, в нем участвуют представители сирийского правительства, оппозиционные группы и зарубежные страны. Предыдущие переговоры прошли год назад и длились всего два дня.

1. Что такое женевский формат?

Сирийские переговоры в женевском формате готовит Международная группа поддержки Сирии. В нее входят представители 20 стран и международных организаций, включая Россию, США, Турцию, Иран, арабские страны Персидского залива, Евросоюз и ООН.

Цель бесед: закончить войну и договориться о будущем страны. Результат должен устроить и противников, и иностранные государства, оказывающие поддержку той или иной стороне.

В переговорах, начавшихся 20 февраля, принимают участие:

Посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура;

Представители Совета безопасности ООН;

Международная группа поддержки Сирии;

Представитель правительства Башара Асада Башар Джаафари;

Высший комитет по переговорам – объединение представителей разных групп сирийской оппозиции под председательством Насера аль-Харири (бывшего депутата Народного собрания Сирии от города Дараа, ставшего одним из основных очагов восстания против режима Башара Асада в 2011 году). В эту группу входят Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил – органа, который Евросоюз признает представителем сирийского народа и который представляет Сирию в Лиге арабских государств. Сюда же входят делегаты курдских национальных советов.

Две оппозиционных группы, базирующиеся в Каире и пользующиеся поддержкой России.

2. Кто же тогда встречался в Астане?

Возобновлению переговоров в женевском формате предшествовал январский двухдневный переговорный марафон в Астане.

Там единая делегация сирийской вооруженной оппозиции и представители Асада встречались при посредничестве России, Ирана и Турции.

Тогда стороны договорились о режиме контроля прекращения огня. Несмотря на то, что механизм был выработан, режим перемирия с тех пор неоднократно нарушался.

Кроме того, Россия презентовала в Астане проект будущей конституции Сирии, описывающей устройство многонациональной, мультирелигиозной, но при этом единой Сирии.

3. В чем состоят интересы сторон – сейчас и раньше?

Важной точкой в сирийской войне стало вступление России в вооруженный конфликт на стороне армии Башара Асада (30 сентября 2015 года).

До этого (на условное лето 2015 года) интересы сторон распределялись следующим образом:

Россия – сторонница режима Башара Асада. Только он, по мнению России, может гарантировать территориальное единство Сирии и сохранение российского влияния в регионе.

– сторонница режима Башара Асада. Только он, по мнению России, может гарантировать территориальное единство Сирии и сохранение российского влияния в регионе. Соединенные Штаты – противники режима Башара Асада (по причине антидемократического и насильственного характера этого режима), сторонники Национальной коалиции сирийских оппозиционных сил.

– противники режима Башара Асада (по причине антидемократического и насильственного характера этого режима), сторонники Национальной коалиции сирийских оппозиционных сил. Саудовская Аравия – противник режима Асада по религиозной линии: Саудовская Аравия – это суннитское государство, тогда как в Сирии суннитское большинство находится под властью алавитов – последователей вероучения, которое можно считать ответвлением шиитов. Когда речь идет о религиозном размежевании с Асадом, всегда действует правило “шииты – за Асада, сунниты – против”.

– противник режима Асада по религиозной линии: Саудовская Аравия – это суннитское государство, тогда как в Сирии суннитское большинство находится под властью алавитов – последователей вероучения, которое можно считать ответвлением шиитов. Когда речь идет о религиозном размежевании с Асадом, всегда действует правило “шииты – за Асада, сунниты – против”. Турция , где большинство населения – сунниты, противник режима Асада. Президент Турции, тем не менее, всегда объяснял свое неприятие сирийского режима массовыми нарушениями прав человека.

, где большинство населения – сунниты, противник режима Асада. Президент Турции, тем не менее, всегда объяснял свое неприятие сирийского режима массовыми нарушениями прав человека. Шиитский Иран – ближайший союзник режима Асада в регионе, оказывающий ему военную и материальную поддержку.

4. Какую роль в конфликте играет ИГ?

Террористическая группировка “Исламское государство” воспользовалась нестабильностью в Ираке и гражданской войной в Сирии, чтобы захватить обширные территории в обеих странах.

Официально ИГ – общий враг для всех, кто ведет переговоры по Сирии. Именно необходимостью борьбы с ИГ объяснила свое военное участие в конфликте Россия. По объектам ИГ (как на территории Ирака, так и на территории Сирии) авиаудары наносит и международная коалиция под руководством США.

Борьбой с террором своей задачей считают все стороны. Проблема состоит в том, кого причислять к террористам. Россия склонна считать таковыми некоторые группы, пользующиеся поддержкой США в качестве оппозиции, противостоящей режиму Башара Асада.

Именно это обстоятельство послужило основанием для прекращения переговоров в женевском формате в феврале прошлого года (Женева-3): 1 февраля переговорный процесс официально начался, а 2 февраля представители сирийской оппозиции заявили, что военная операция сирийских правительственных сил при поддержке российской авиации к северу от Алеппо ставит переговорный процесс под угрозу. По версии России и Сирии, операция была направлена против “террористов”.

Попытки возобновить переговорный процесс, продолжавшиеся на протяжении прошлого года, каждый раз наталкивались на проблемы, связанные с активными действиями сирийской правительственной армии.

5. Радикальные изменения между Женевой-3 и Женевой-4

Армия Асада ликвидировала мешавший ей анклав вооруженной оппозиции в восточном Алеппо. Теперь под контролем противников Асада находятся, по сути, только северные районы Сирии. Позиции Асада значительно усилилась.

Турция, вступив в прямое столкновение с Россией в интересах повстанцев (в ноябре 2015 года турецкий F-16 сбил российский истребитель, бомбивший приграничные с Турцией территории), сейчас в большей мере озабочена тем, чтобы не допустить создания на нынешней территории Сирии независимого курдского государства, и поэтому готова к сотрудничеству в том или ином формате. (Предложения разделить нынешнюю Сирию на несколько государств по национальному и религиозному признаку поступали от нескольких арабских государств).

Новая администрация США пока не определилась с позицией по Сирии, поэтому представители США, присутствующие на встречах в женевском формате, не имеют ни малейшей возможности повлиять на позицию сирийского правительства.

6. Что обсуждается в ходе Женевы-4?

С начала переговоров стороны решали процессуальный вопрос, который впоследствии может оказаться жизненно важным для нынешней вооруженной оппозиции: включать ли в повестку дня проблему борьбы с терроризмом.

Представители Асада настаивали на необходимости это сделать, представители оппозиции говорили, что предметом переговоров должны быть политические реформы.

Мотивация оппозиции понятна: как только она официально согласится с необходимостью уничтожения террористов, отдельных представителей этой самой оппозиции можно будет объявить террористами и законным образом уничтожить.

Тем не менее, в среду 1 марта, после встречи обеих сторон с заместителем министра иностранных дел России Геннадием Гатиловым, представители сирийского правительства согласились обсуждать политические реформы, тогда как оппозиция вроде бы отказалась от своего требования убрать борьбу с терроризмом из повестки дня.

Глава оппозиционной делегации заявил журналистам, что Гатилов выслушал подробное и ясное изложение требований оппозиции и взял время на размышления.

Итог четвертого раунда женевских переговоров остается неясным, но можно с уверенностью сказать, что основное влияние на их ход оказывает Россия.