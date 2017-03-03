Водные «хотелки» Севастополя

Специально для Крым.Реалии

В Севастополе то отказываются от идеи построить резервное водохранилище на реке Коккозке, то выделяют деньги на проектные работы. Севастопольцы уже привыкли, что настроение и приоритеты подконтрольной Кремлю местной власти меняются в одночасье и без объяснения причин.

Финансирование проектирования и строительства в Крыму нового Соколиновского водохранилища, которое должно было снабжать водой Севастополь, приостановлено. Об этом на днях сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Мы по нашей инициативе данный объект пока приостановили, потому что есть сомнения с точки зрения целесообразности реализации водоснабжения таким способом. Договорились, что разработаем (проект – КР) более детально, проведем инженерное изыскание и техническое обоснование, выберем вариант водоснабжения Севастополя», – сказал Назаров на пресс-конференции в Симферополе.

А еще перед Новым годом правительство Севастополя выделило средства из резервного фонда на финансирование предпроектных мероприятий, направленных на улучшение водообеспечения города.

«Прошу выделить 14 миллионов 775 тысяч рублей на оплату аванса в размере 25% на разработку технико-экономического обоснования мероприятий. Со всеми согласовано, прошу поддержать», – сказал на заседании правительства исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

При этом он уточнил, что речь идет о мероприятиях «по переброске вод реки Коккозка».

Прошло два зимних месяца – и вот чиновник заявляет о нецелесообразности проекта

Прошло два зимних месяца, о найденных альтернативных источниках водоснабжения никто не заикался, и вот кремлевский чиновник заявляет о нецелесообразности проекта. Какой ветер повернул флюгер чиновничьего мнения, не понятно, но предположения есть.

Злые языки говорят, что, прямо как у Гоголя, поссорились Сергей Валерьевич (Аксенов – КР) с Дмитрием Владимировичем (Овсянниковым – КР) – и в этом главная причина разногласий. И если у классика яблоком раздора явилось соседское ружье, столь приглянувшееся Ивану Ивановичу и которое Иван Никифорович ни за что не хотел отдавать, то у Крыма и Севастополя в недавнее время обнаружились более весомые хотелки.

С предыдущим губернатором Севастополя Сергеем Меняйло глава Крыма Сергей Аксенов быстро нашел общий язык, а также общие экономические интересы. И понеслось: Севастополь бесплатно уступил Крыму долю в пакете акций Генбанка, Севастополь отдал Крыму 27 гектаров земли и детский лагерь им. Комарова в Форосе. А в ответ: нужно Севастополю на территории Крыма водохранилище построить? Да, пожалуйста!

Без аэропорта город прожить еще сможет, а без воды – нет

После отставки и «ссылки» Меняйло в Сибирь ситуация кардинально изменилась. Назначенный исполнять обязанности губернатора Дмитрий Овсянников моментально открестился от «подарочной» политики предшественника, объявил его указы незаконными и несоответствующими интересам города, а имущество потребовал обратно.

Ответ Аксенова не заставил себя ждать. Аэродром «Бельбек» под Севастополем уже который год планируют сделать аэродромом двойного назначения и принимать там гражданские рейсы, но руководство Крыма сумело доказать московским чиновникам, что для полуострова два крупных аэропорта – многовато. Еще более ощутимым оказался другой удар – власти Крыма отказались строить на своей территории резервное водохранилище для Севастополя, ссылаясь на протесты общественности, резолюцию общественных слушаний и возможное нарушение водного баланса территории.

После такого поворота подконтрольные Кремлю севастопольские власти оказались в трудном положении: без аэропорта город прожить еще сможет, а без воды – нет. В памяти еще свежи воспоминания засушливого лета 2014 года, когда в результате аномальных погодных условий уровень воды в основном источнике водоснабжения – Чернореченском водохранилище – понизился до критической отметки. В аналогичных ситуациях в предыдущие годы проблема решалась переброской воды из Межгорного водохранилища под Симферополем, в которое она поступала из Северо-Крымского канала. Нежелание покупать днепровскую воду с материка вынудило новую крымскую власть искать альтернативы.

Альтернатив днепровской воде для Крыма нет

Для Крыма, по словам ученых, альтернатив водоснабжения, кроме Северо-Крымского канала, нет. Севастополю специалисты предлагали создать резервное водохранилище объемом от 20 до 60 миллионов кубометров в Камышловском овраге вблизи Севастополя.

«В Камышловский овраг могут быть направлены воды реки Бельбек, среднемесячный годовой сток которой равен 62 миллионам кубометров. Для накопления воды в районе Камышловского моста нужно соорудить плотину на высоту не менее 20 метров. Это позволит улучшить водоснабжение Севастополя и уменьшить ущерб от затопления и подтопления поймы реки Бельбек во время паводка. Годовой сток реки Бельбек практически весь уходит в море, а это годовой запас Чернореченского водохранилища», – пояснила на пресс-конференции старший научный сотрудник Морского гидрофизического института Роза Миньковская.

Есть и идея использования субмаринных вод мыса Айя, где из-под скал в глубине моря вытекает пресная река, но этот вопрос даже не рассматривался.

Просто флюгер в эту сторону не повернулся.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель

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