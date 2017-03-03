Группировки «ДНР» и «ЛНР» продолжают «национализировать» украинские компании на оккупированной территории Донбасса. По мнению специалистов, Кремль сменил стратегию на Донбассе и превращает его во «второе Приднестровье».

Служба безопасности Украины обнародовала запись, на которой голос, который якобы принадлежит главарю группировки «ДНР» Александру Захарченко, рассказывает о запланированной в Москве встрече. На ней он жалуется, что предприятия, расположенные на оккупированных территориях, «национализируют» для бизнесмена Сергея Курченко. Когда-то Курченко считали близким к «семье» Януковича, а сейчас он скрывается в России от украинских спецслужб.

«Получается, мы за Курченко сейчас забираем предприятия. Курченко у нас заберет все самое лучшее», ‒ говорит человек, которого СБУ называет Александром Захарченко.

Дальше он просит собеседника, гражданина России по кличке «Серый» (так его титруют в СБУ), рассказать обо всем «командиру».

В группировке «ДНР» не комментировали запись разговора, который обнародовала СБУ. Отсутствует и реакция на это сообщение самого Курченко. Аутентичность этих записей не подтверждена.

1 марта группировка «ДНР» заявила о введении «внешнего управления» на предприятиях украинской юрисдикции, работающих на подконтрольной им территории. Перед этим боевики из группировок «ЛНР» и «ДНР» выставили ультиматум: если до 1 марта активисты не прекратят блокировать торговлю с неподконтрольной территорией, то «на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в «ДНР» и «ЛНР», введут внешнее управление».

Курченко возвращается

Бизнес Сергея Курченко во времена президентства Виктора Януковича процветал. Но многие обозреватели считали его просто подставной фигой, за которой стоит «семья», в частности старший сын беглого президента Александр Янукович.

После побега Виктора Януковича в Россию Генпрокуратура Украины признала группу компаний СЕПЕК Сергея Курченко преступной организацией и сообщила о досудебном расследовании по факту создания преступной организации, «члены которой на протяжении 2010-2014 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных сферах экономики с целью завладения имуществом государственных предприятий, входящих в систему Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности компаний «Нафтогаз» и «Укргаздобыча», а также Национального банка Украины». Решениями судов в Украине на имущество Сергея Курченко наложен арест, а ему самому вынесено решение о заочном осуждении. По данным СБУ, Курченко скрывается в России.

От Курченко ‒ Кремлю

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в разговоре с журналистом «Настоящего времени», проекта Радsо Свобода и «Голоса Америки», не исключил возможности, что российская сторона может воспользоваться блокадой в свою пользу.

Когда происходят подобные вещи, очень много есть тех, кто как шакалы хотят погреть на этом свои грязные руки

«Что касается активов, то, возможно, и эти цели у кого-то есть. Потому что, когда происходят подобные вещи, очень много есть тех, кто как шакалы хотят погреть на этом свои грязные руки», ‒ сказал Гройсман.

Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что «национализировать» украинские предприятия решила Россия, считает политолог из Донецка Кирилл Сазонов.

«Предприятия, которые им нужны, которые принесут пользу России, заберут, а какие нет ‒ будут распилены на металл. Это будет делаться, например, путем регистрации где-то в Ростовской области России предприятия, формально имеющего какие-то мощности в Донецке. Зарегистрированное предприятие просто будет заниматься реализацией», ‒ говорит эксперт.

Деньги, конечно, пойдут кремлевским олигархам, или же часть пойдет Януковичу

Что касается возможной «передачи» украинских предприятий Сергею Курченко, то, по словам Кирилла Сазонова, в таком случае он, как и во времена Януковича, будет выполнять просто подставную роль.

«Он (Курченко ‒ ред.) все оформляет на себя, потом в случае чего будет сидеть или умрет из-за каких-то неестественных причин. А реально деньги, конечно, пойдут кремлевским олигархам, или же часть пойдет Януковичу. Хотя Янукович уже давно ни на что не влияет. Он и в Украине уже в последние месяцы своего правления ни на что не влиял. Основные деньги у него отобрали на ведение войны, поскольку считали, что логично, чтобы Янукович оплачивал войну на Донбассе, зачем же тратить российский бюджет», ‒ отмечает донецкий политолог.

«Новое Приднестровье»

Российский эксперт Дмитрий Орешкин нынешнюю ситуацию на оккупированных территориях Донбасса объясняет так: «виртуальное окно возможностей, которое в Кремле представляли после избрания президентом США Дональда Трампа, закрылось, так что их руки развязаны».

«Относительно национализации или признания «паспортов» «ДНР-ЛНР», то это в значительной степени виртуальные акции, а во-вторых ‒ месть. Для России достаточно трудно владеть этими производствами, но забрать их и не дать тому же Ринату Ахметову, то это возможно. Это то, что давно предрекали. Речь идет о создании более дорогого и безперспективного сюжета, который называется «новое Приднестровье», ‒ отмечает российский политолог.

Ситуация, которая сейчас происходит на оккупированных территориях вредит прежде всего Украине, но серьезно страдает от нее и украинский олигарх Ринат Ахметов.

Ахметова выбросили

По мнению Кирилла Сазонова, причиной того, что Ахметов попал под раздачу Кремля, является то, что он не принял предложения России по «Оппозиционному блоку».

«Предлагалась разделить фракцию «Оппоблока», где половина людей Левочкина, а половина ‒ Ахметова. Предлагалась 30% отдать Левочкину, 30% ‒ Ахметову, а 40% ‒ отдать московским ребятам под руководством Виктора Медведчука. После чего любой ценой добиваться досрочных выборов, на чем настаивает Кремль. Но говорят, что Ахметов с этим категорически не согласен, вот он и получил такой привет из Москвы», ‒ объясняет Сазонов.

Ахметов думал, что создаст «псевдореспублику», где он будет не только экономическим, но и политическим королем

С тем, что Ринат Ахметов проиграл, соглашается и Дмитрий Орешкин.

«Ахметов начинал игру из расчета, что он станет удельным князем, который будет еще меньше зависеть от Украины и от России. Он думал, что создаст некую «Ахметовскую псевдореспублику», где он будет не только экономическим, но и политическим королем. Но он проиграл. Де-факто, его оттуда выбросили, ‒ говорит российский эксперт. ‒ Теперь он будет мстить в таком же стиле, используя все возможности, как это делают в Кремле».

Сурков теряет позиции

Неформальным куратором оккупированного Донбасса считали советника президента России Владимира Путина Владислава Суркова. Изменение же политики Кремля по оккупированной украинской территории может свидетельствовать об ослаблении позиций Суркова, считает Дмитрий Орешкин.

«Переход от попыток найти компромисс, которые всегда были присущи Суркову, к демонстративно жесткой, но ограниченной политике, свидетельствует, что во внешней политике, по крайней мере в отношении Украины, изменился персональный состав», ‒ говорит он.

Суды не помогут

С юридической точки зрения, «национализация» украинских предприятий является незаконной, то есть, владельцы могут отсудить свою собственность, но встанет вопрос, как выполнить эти решения, объясняет юрист Валентина Теличенко.

«Мы знаем, что на территории, которую Украина не контролирует, она не может обеспечить исполнение судебных решений. Поэтому смысла в таком судебном процессе не будет до тех пор, пока контроль Украины на той территории не будет возобновлен», ‒ говорит она и добавляет, что аналогичная ситуация будет и в случае подачи в международные суды.