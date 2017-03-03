Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин с начала года провели несколько телефонных переговоров, о которых украинским медиа и обществу не сообщалось. В Администрации президента подтвердили, что один из разговоров проходил в период обострения вблизи Авдеевки, второй же касался освобождения заложников. И добавили, что журналистам об этом не сообщили, ведь переговоры были «безрезультатными». Должно ли общество знать о диалоге президентов враждующих стран? И насколько открыты в своей работе Порошенко и его команда?

Во время обострения ситуации на Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников (в частности, Олега Сенцова и Романа Сущенко), Петр Порошенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента в ответ на запрос «Главкома».

«Эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами в «нормандском формате». Так как разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения не было», ‒ говорится в сообщении.

Накануне российские медиа сообщали, что с начала года Путин и Порошенко разговаривали по телефону четыре раза. По данным российского издания «Коммерсантъ», последний разговор состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут. А предпоследний разговор ‒ 11 февраля.

«Правда, эти контакты по понятным причинам не афишируются, если о них будут регулярно сообщать, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в «сговоре с агрессором за спиной народа», ‒ пишет российское медиа.

«Такой открытости, как у нас, даже, наверное, в Белом доме нет»

О таинственности или закрытости Администрации речи нет, говорит в комментарии Радіо Свобода заведующий отделом по связям со СМИ департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко. Факт того, что разговоры были, а также их содержание не разглашают, когда стороны об этом договорились.

Такой открытости как у нас, даже, наверное, в Белом доме нет

​«Другого варианта, в принципе, не дано. Это нормальная протокольная вещь. На самом деле, такой открытости как у нас, даже, наверное, в Белом доме нет», ‒ говорит он. Перед тем, как такие разговоры происходят, президент Порошенко консультируется с профильными специалистами. Например, когда тема касается Авдеевки ‒ «с международниками и военными», говорит Горковенко. Да и сами телефонные переговоры между Порошенко и Путиным не происходят один на один, добавляет он.

«Такие разговоры происходят в присутствии или Климкина (министр иностранных дел ‒ КР) или Елисеева (заместитель главы Администрации президента ‒ КР), потому что они международные. И если это Путин, возможно, там был кто-то из Генерального штаба или министр обороны», ‒ говорит Горковенко.

Владимир Горковенко добавил, что не знает точно содержания разговоров, ведь не присутствовал там, и посоветовал уточнить у пресс-секретаря президента Святослава Цеголко. Впрочем, связаться с ним в течение дня для комментария не удалось.

Президент также является верховным главнокомандующим ‒ Кошель

Но есть и другие случаи, когда Администрация президента решает не обнародовать определенную информацию, потенциально важную для общества. Например, журналисты программы «Схемы» (совместного проекта Радіо Свобода и «UA:Перший»​) в феврале делали запрос относительно встреч президента Украины и главы Администрации президента с представителями бизнес-структур, судьями, прокурорами, народными депутатами.

На это получили ответ, что есть специальное совместное распоряжение главы Администрации президента Украины и руководителя Государственного управления делами, предоставляющее этой информации ограниченный доступ.

На первый взгляд, к открытости Администрации президента могут быть вопросы, говорит генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. В случае с закрытой информацией о встрече президента и главы Администрации ‒ данные о посещении, скажем, представителей бизнеса могли бы открыть, считает он.

Сам факт контакта с главой другого государства должен фиксироваться ‒ эксперт

А вот когда об определенных переговорах Порошенко и Путина не сообщают, либо делают это с задержкой ‒ это нормальная практика, говорит Алексей Кошель.

«Не стоит забывать, что президент также является верховным главнокомандующим. Поэтому вполне естественно, что часть информации не может быть открытой. В частности, это общение с представителями стороны агрессора. То есть это нормальная практика, когда часть информации является закрытой, а часть ‒ открытой», ‒ говорит Кошель в комментарии Радіо Свобода.

Неупомянутые разговоры Порошенко с Путиным свидетельствуют о том, что непубличная, кулуарная политика в значительной степени заменяет официальную, говорит политический обозреватель фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач.

Есть сегмент вопросов с ограниченным доступом, затрагивающих национальную безопасность. Но сам факт контакта с официальным лидером другого государства должен фиксироваться

​«На самом деле ничего удивительного в этих контактах нет. Мне кажется, Администрация немножко преувеличивает свою прозрачность. Необходимо помнить о том, что президент все-таки лицо публичное, которое представляет граждан Украины. Действительно, есть сегмент вопросов с ограниченным доступом, затрагивающих национальную безопасность. Но сам факт контакта с официальным лидером другого государства должен фиксироваться. И об этом должно быть коммуницировано с обществом», ‒ говорит Кермач в комментарии Радіо Свобода.

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Трамп ссорится с прессой, но общается с ней ‒ Гнап

Сейчас Петр Порошенко значительно более закрыт, чем был в начале своего президентства после Революции достоинства, считает антикоррупционный расследователь Дмитрий Гнап.

Наш президент вроде бы не оскорбляет прессу, но при этом избегает вообще общения

​«Мы все ждем от президента ответов на очень важные вопросы, касающиеся обвинений его в коррупции, в частности, со стороны скандального беглеца Онищенко. Или обществу надо рассказать свою позицию относительно блокады оккупированных районов Донбасса. Президенту не помешало бы рассказать, что он об этом думает лично. Как это делает даже скандальный президент Трамп: он очень ссорится с прессой, но при этом он общается с ней. Наш президент вроде бы не оскорбляет прессу, но при этом избегает вообще общения», ‒ говорит Гнап в комментарии Радіо Свобода.

Гнап приводит пример: за 2014 год президент отчитывался на итоговой пресс-конференции в декабре; за 2015 год ‒ уже позже, в январе; а отчета за 2016 пока нет, хотя уже начался март. Расследователь прислал соответствующий запрос в Администрацию президента. Однако там за месяц не ответили, хотя по закону должны в течение двух недель по крайней мере прислать некую «отписку», говорит Гнап.

«Я перезвонил в Администрацию президента через две недели. Мне сказали, что его переадресуют персонально Святославу Цеголко, пресс-секретарю президента. Заверили, пообещали. После этого ответа я снова не получил. После этого мы обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека для того, чтобы она вмешалась в этот вопрос, поскольку нарушается одно из базовых прав журналистов ‒ право на получение информации», ‒ говорит Гнап.

Такая закрытость, по мнению Гнапа, является следствием трехлетней политики Порошенко на различных направлениях. В частности, войны на Донбассе, которая «разоблачила много тайных договоренностей и провальную антикоррупционную деятельность», говорит он.