В Крыму, похоже, поставлена точка в конфликте между местными властями, подконтрольными России, и главным архитектором Симферополя Эрнстом Мавлютовым. Последнего в ноябре прошлого года обвинили в бездействии и отправили в отставку. После этого чиновники разместили фото архитектора на «доске позора», установленной в центре Симферополя. Однако в конце февраля Мавлютову удалось оспорить увольнение в суде и назло оппонентам вернуться в свой кабинет в мэрии. Проработав пару дней, чиновник подал заявление об уходе «по согласованию сторон».

Эрнст Мавлютов занял должность главного архитектора Симферополя весной 2015 года. Он приехал в Крым из соседней России. С 2005 по 2009 годы работал главным архитектором Казани, а потом перебрался Москву. В столице он вначале возглавил местный институт Генплана, а потом получил должность заместителя главы Москомархитектуры.

Когда Мавлютов переехал в Крым, местные чиновники заявляли, что рады приезду российского чиновника и возлагают на него надежды. Через неделю после своего назначения архитектор дал понять, что собирается остаться здесь надолго и имеет амбициозные планы – за 5 лет преобразовать облик города.

От почета до позора

За время своего пребывания на посту Мавлютов провел работу по разработке и утверждению нового генплана Симферополя, который был поддержан депутатами в августе 2016 года. Помимо этого он объявил о планах реализовать ряд крупных проектов, в частности заменить Центральный рынок большим офисным центром и объединить набережную Салгира и Старый город в единый туристический центр.

Под руководством российского архитектора в Симферополе стартовала реконструкция центра. Однако ее проект устроил не всех, и общественники направили российским властям Крыма петицию с требованием прекратить строительные работы.

Внешне создавалось впечатление, что Мавлютов влился в команду крымской власти, но неожиданно в начале ноября прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов публично раскритиковал архитектора и объявил о его увольнении.

«Чем занят архитектор? Любой в любом городе. Сбором средств, насколько я понимаю. Не хочу всех под общую гребенку подводить, но если судить по объему бедствия, сколько за эти два года настроено самовольных объектов, то ощущение такое, что все просто на приеме сидят, кэш считают», – сказал Аксенов.

В ответ Мавлютов обвинил власти в том, что они не способны управлять регионом, а крайним сделали его.

«Все программы встречают ожесточенный саботаж. У главного архитектора нет ни единого рычага влияния на ситуацию», – заявил он.

В конце ноября по инициативе вице-премьера Крыма, подконтрольного России, Дмитрия Полонского на одной из центральных улиц Симферополя появилась «доска позора» с фотографиями чиновников, которые, по версии власти, «позорят город». На стенде разместили три портрета, один из которых – Эрнста Мавлютова.

Архитектор расценил действия власти как попытку испортить его деловую репутацию и подал в суд. 28 февраля, после того, как было вынесено решение в его пользу, он отправился в свой кабинет в симферопольской мэрии.

По словам его адвоката Жана Запруты, подконтрольный Москве Центральный районный суд Симферополя признал решение об увольнении незаконным, поскольку оно было принято, когда Мавлютов находился на больничном.

«Он уже вышел на работу. Взял исполнительный лист, пришел в отдел кадров, сдал документы. Вынесла администрация распоряжение о том, что допускается к работе, и все – пошел на работу», – рассказал адвокат в комментарии для Крым.Реалии.

Журналистам Мавлютов сразу пояснил, что не намерен оставаться на должности архитектора, и подал в суд исключительно, чтобы ответить на нападки в свой адрес.

Если бы не было перебора с этими несчастными досками, все было бы по-другому, спокойно

​«Я не хочу эмоциональных выяснений отношений с руководством города, это было бы неэтично, нелогично, ни к чему. Я сегодня зашел к главе (Сергею Аксенову – КР) и сказал: если бы не было перебора с этими несчастными досками, все было бы по-другому, спокойно. Я никогда не пытался кому-либо отомстить. Я человек мирный и зла не помню», – заявил Мавлютов журналистам издания «БИЗНЕС Online».

Непопулярная должность

В свою очередь глава администрации Симферополя, подконтрольной России, Геннадий Бахарев 2 марта сообщил, что на решение о восстановлении в должности архитектора была подана апелляция.

Основная причина увольнения была в том, что за время работы Мавлютова в качестве главного архитектора для города ничего сделано не было

​«Безусловно, Эрнст Мавлютов имеет право защищать свои интересы, однако администрация будет отстаивать интересы города. Основная причина увольнения была в том, что за время работы Мавлютова в качестве главного архитектора для города ничего сделано не было. Такая характеристика после соответствующего анализа была дана не только руководством города, но и руководством республики», – заявил Геннадий Бахарев.

Но 3 марта Мавлютов, не дожидаясь рассмотрения апелляции, подал заявление об увольнении «по согласованию сторон». В документе он просит уволить его с 6 марта. На момент подготовки материала было неизвестно, какое в конечном итоге принял решение по этому поводу глава симферопольской администрации.

Интересно, что после ухода Мавлютова в ноябре у симферопольской мэрии возникли проблемы с поиском нового главного архитектора. 2 февраля должен был состояться конкурс на замещение этой должности, но, как признались сами власти, не было подано ни единой заявки.

Как сообщил Крым.Реалии один из симферопольских архитекторов, пожелавший остаться анонимным, его коллеги в Крыму по-разному оценивают ситуацию с Мавлютовым. По его словам, те, кто был на стороне главного архитектора, его поддерживают, а те, которых он не устраивал – молча наблюдают за ситуацией.

Как предполагает наш собеседник, на должность главного архитектора Симферополя никто не подавал заявки, потому что представители местного профессионального сообщества не видят смысла участвовать в политических баталиях.

Архитекторы – это творческие люди, которым проще заниматься своими проектами, чем участвовать в политических играх

​«Не знаю, почему никто не хочет идти. Может быть ситуация с Мавлютовым повлияла. Возможно, не хотят на «доске позора» оказаться. Архитекторы – это творческие люди, которым проще заниматься своими проектами, чем участвовать в политических играх», – сказал архитектор.

Соответственно, остается под вопросом, кто в сложившейся ситуации решится заменить Эрнста Мавлютова.