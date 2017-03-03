Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Аннексия Крыма стала главным источником национальной гордости для россиян

​«Больше россиян гордятся Крымом, чем тем, что были первой страной, запустившей человека в космос, говорит опрос», – пишет американское издание Newsweek. «Аннексия Крыма стала главным источником национальной гордости для россиян, даже больше, чем честь быть первой страной, отправившей человека в космос, свидетельствует опрос. Поглощение Россией украинского Крымского полуострова в 2014 году встретило осуждение со стороны Запада. Но российское правительство отпраздновало приобретение как исторический триумф, и впоследствии одобрение президента Владимира Путина достигло самого высокого уровня за всю историю трех президентских сроков. По словам независимого опросника Левада-Центра, события 2014 года еще хорошо отзываются у россиян, а 43% из них указали на «возвращение» Крыма на территорию России как на историческое событие, которым они гордятся. Только вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии во время Второй мировой войны вызвал больше гордости среди россиян (более 83%), чем Крым. Поддержка аннексии Крыма выше, чем уровень гордости (41%), который россияне чувствуют за подвиг Советского Союза, отправившего космонавта Юрия Гагарина в космос в 1961 году».

«Борис Джонсон потребовал от России прекратить «незаконную» аннексию Крыма во время визита в Украину», – сообщает британская газета Daily Mail. «Борис Джонсон потребовал от России вернуть Крым в Украину и прекратить незаконную оккупацию полуострова. В совместном визите со своим польским коллегой, чтобы отметить 25-летие дипломатических связей между странами, г-н Джонсон пообещал «непоколебимую поддержку» в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. «Мы твердо уверены, что аннексия Россией Крыма является незаконной, и мы призываем Россию вернуть его».

«Швеция возвращается к призыву на военную службу, ссылаясь на российскую аннексию Крыма в качестве основной причины», – информирует австралийский портал АВС. «Через семь лет после отмены призыва на военную службу, Швеция объявила, что будет вновь вводить его в целях укрепления национальной безопасности. Министр обороны страны привел российскую аннексию Крыма в качестве одной из основных причин для движения, в результате которого будет наблюдаться 4000 мужчин и женщин, призванных на военную службу в 2018 году – по сравнению с примерно 2500 новобранцами в этом году. «У нас есть российская аннексия Крыма, у нас есть агрессия в Украине, у нас есть больше тренировочной деятельности в нашем районе», – сказал министр обороны Петер Хультквист. «Таким образом, мы решили построить более сильную национальную оборону. Решение возобновить призыв на военную службу является частью этого».

Киев ведет себя так, как будто он хочет и не хочет возвращения полуострова

​«Что нужно, чтобы Москва отдала Крым?», – интервью с профессором Селимом Хазбиевичем с таким заголовком опубликовано в польской газете Gazeta Olsztynska. «– Вы думаете, что Украина когда-нибудь вернет себе Крым? – Я не знаю. Я думаю, что это вообще не в силах Украины. Киев ведет себя так, как будто он хочет и не хочет возвращения полуострова. Кроме того, у Украины есть другие свои проблемы, такие как коррупция, неэффективное управление. – Мир не признает аннексию Крымского полуострова, каков будет дальнейший статус Крыма? – Такой же как, например, Приднестровья. Республика существует уже более 20 лет, хотя никто ее не признает. – Мустафа Джемилев заявил, что если Россия не отдаст Крым, она развалится. Что нужно, чтобы Москва отдала Крым? –​ Я не знаю, может быть, больший конфликт или смерть Путина, смена команды в Кремле».

Утвердив конкретный закон, регулирующий российское военное присутствие в Крыму, Украина не могла себе представить, что в 2014 году та же военная база будет использоваться в качестве троянского коня для аннексии части ее территории

​«Украина. Три года после российской оккупации Крыма», – колонку украинского посла в Италии с таким заголовком опубликовал аналитический ежеквартальный журнал Notizie Geopolitiche. «В начале 90-х годов Россия, которая всегда утверждала, что связана с Украиной отношениями братства и дружбы, попросила создать свою собственную военную базу на территории Украины. Утвердив конкретный закон, регулирующий российское военное присутствие в Крыму, Украина не могла себе представить, что в 2014 году та же военная база будет использоваться в качестве троянского коня для аннексии части ее территории. К сожалению, необходимо признать тот факт, что Украина, молодое независимое государство, не смогла адекватно учитывать уроки истории, которые свидетельствуют о чрезвычайно агрессивном характере предшествовавшей внешней политики России и империалистического тоталитарного Советского Союза».

«Крым может сказаться на миллиардных военных контрактах России с Индией», – полагает польский портал WNP. «В соответствии с законодательством Индии, любой иностранный поставщик военной техники должен получить гарантию индийского банка, чтобы иметь возможность участвовать в государственных закупках. Тем не менее, американские санкции, наложенные на российских производителей вооружений, на практике не позволяют сделать этого индийским банкам. Это вызовет гнев США и возможные штрафные санкции. В октябре прошлого года Россия и Индия подписали ряд соглашений в сфере военно-технической помощи, в том числе на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также производство фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. Стоимость этих контрактов составляет несколько миллиардов долларов».