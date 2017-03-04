Крымские газеты на текущей неделе пишут о высоких ценах на отдых на полуострове, рассказывают о тех, кто переехал в Крым на ПМЖ, а также о «халтурном» дорожном строительстве и об очередном «дерибане» живописной земли у моря.



«Крымская правда» в статье «Наше крымское жлобство» пишет о высоких ценах на отдых в Крыму в летний период. По данным издания, в одном из лучших отелей Крыма Mriya Resort & Spa можно остановиться на ночь в июле в стандартном номере с одной кроватью и видом на горы за 15 тысяч рублей. В стоимость входит завтрак, который для жителей полуострова с крымской пропиской в паспорте полагается в виде бонуса. Полный пансион обойдется в 23 тысячи рублей за сутки. В другом крымском отеле «Пальмира Палас» одну ночь в стандартном номере можно провести летом за 8-11 тысяч рублей. «Решите провести время в окружении роскоши – готовьтесь достать из кошелька около 75 000 рублей за одну ночь», – пишет КП. Газета отмечает, что глава Ростуризма Олег Сафонов предложил отелям Крыма и Краснодарского края соседней России снизить цены в этом летнем сезоне. Он пояснил такое пожелание тем, что конкуренция растет, поэтому, по его словам, хорошо было бы реально оценивать ситуацию на рынке. Тем не менее, подчеркивает издание, цены остаются довольно высокими. Отдых на три дня за 30-50 тысяч рублей с человека – для большинства россиян непозволительная роскошь.

«Крымская газета» в публикации «Качество моей жизни улучшилось» рассказывает об уроженке Николаева, которая переехала на постоянное место жительства в Крым. Журналистка Ольга Минакова поделилась с изданием своими впечатлениями. «Если сравнивать мою жизнь в Николаеве до момента отъезда и сегодняшнюю в российском Крыму, безусловно, качество ее улучшилось. Сейчас в Николаеве, по рассказам немногих людей, с которыми я общаюсь, жить стало тяжело. Такое ощущение, что общество раскололось на бедных и богатых», – говорит она. В ответах Минаковой есть и доля критики о жизни на полуострове: «Что такое Николаев? Небольшой город, абсолютно не курортный, и при этом маршрутки ходят 24 часа в сутки. Казалось бы! А здесь, в столице Крыма, прежде чем задержаться на работе, подумаю семь раз, потому как добраться домой в вечернее время становится в разы сложнее. Я уже не говорю о пробках».

«Крымское время» в статье «Готовы удивлять!» пишет о заседании подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма, на котором был поднят вопрос «халтурного дорожного строительства». Еженедельник отмечает, что на данный момент основная работа чиновников с дорогами сводится к тому, чтобы убеждать граждан: столоначальники не виноваты, что асфальта на улицах практически нет – это все последствия украинского периода. «Можно подумать, крымчане не помнят, кто, когда и при каком правительстве делал ту или иную улицу», – добавляет автор материала. Российский глава республики Сергей Аксенов заявил, что служба должна изменить отношение крымчан к своей работе и строить дороги не хуже, чем итальянцы при Муссолини. «На первый взгляд какое-то неожиданное и даже странное сравнение. Но все дело в том, что недавно посетившие Крым делегаты из Италии, придя в шок от состояния местных улиц, заявили, что у них, мол, даже дороги, которые делал диктатор почти сто лет назад, находятся в хорошем состоянии», – поясняет издание. Аксенов также заявил о готовности самому взяться за лопату в случае необходимости.

«Крымский телеграф» в материале «Благодатный дерибан?» сообщает о продаже под Севастополем земли в одном из живописнейших мест полуострова – участков между крепостью Чембало и горой Аскети. Как пояснил КТ источник в севастопольской администрации, подконтрольной Москве, интерес к этой территории был и ранее, но после возмущения общественности Балаклавы на какое-то время активные работы там были приостановлены. Возмущение жителей вполне объяснимо – эта территория долгие годы была рекреационной. Теперь же она не только закрыта стройками, но и разрушается ее уникальный ландшафт. Балаклавцы утверждают, что участки были выделены без соблюдения строительных норм. На части из них находятся опорные столбы линий электропередач. Местные жители неоднократно собирали подписи, обращались в муниципалитет и правительство Севастополя, но их либо направляли в другое управление, либо отвечали, что причин для проверки нет.

По информации еженедельника, застройку этого живописного уголка связывают с деятельностью товарищества собственников недвижимости «Благодатьстрой», которое возглавляет Геннадий Брага. Сам он еще в конце позапрошлого года уверенно заявлял, что имеет весь пакет разрешительных документов.