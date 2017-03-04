«Решату выпало стать первым» – из крымских сетей

В социальных сетях вспоминают крымскотатарского активиста Решата Аметова. Три года назад, 3 марта, он вышел на одиночный пикет в Симферополе, протестуя против так называемого «референдума». Позже его тело обнаружили со следами пыток. Убийц активиста не нашли до сих пор.

Сьогодні річниця викрадення кримськотатарського активіста Решата Аметова. Рівно три роки тому він взяв участь у мирному ... Опубликовано Amnesty International Ukraine 2 марта 2017 г.

Я напишу это по-русски. Чтобы и «те» прочитали. Когда-то эти кадры из Пекина обошли весь мир. Когда я на них смотрю, то... Опубликовано Alexander Scherba 3 марта 2017 г.

Я просто хочу напомнить тем, кто забыл, а кто не знал – узнал, особенно в России. 3 марта 2014 года, в первые дни россий... Опубликовано Аллой Чевычеловой 3 марта 2017 г.

Три роки тому в Акмесджіті (Сімферополі) перед телекамерами "зелені чєловєчкі" силоміць запхали Решата Аметова до автівк... Опубликовано Османом Пашаевым 3 марта 2017 г.

3.03.14 был похищен и замучен наш соотечественник - Решат Аметов . Опубликовано Ленуром Ислямовым 3 марта 2017 г.

"Крым был взят без единого выстрела" ВРАНЬЕ!!! Три года назад, в этот день был зверски замучен Решат Аметов, крымский та... Опубликовано Liza Bogutskaya 3 марта 2017 г.

Три роки з дня викрадення кримськотатарського активіста Решата Аметова, який взяв участь у мирному протесті проти анексії Криму. Через 12 днів Решата знайшли мертвим. Злочинці досі не покарані... Опубликовано Hennadii Afanasiev 3 марта 2017 г.

У участников обсуждения есть объяснение того, почему виновные в смерти Решата Аметова остаются безнаказанными.

Ирина Седова

Дело Решата оккупанты не расследуют, потому что сами же его и заказали!

Юрий Бутусов

...Решат Медатович Аметов стал первым героем и первой жертвой российского вторжения. Очевидно, что он был похищен российскими спецслужбами, но несмотря на пытки не сломался, и для устрашения всех украинцев он был демонстративно похищен и убит.

Когда Путин и другие российские негодяи вещают про "бескровное присоединение Крыма", про "референдум", они, конечно, стараются этим замолчать память убитых украинцев, хотят скрыть память о российском терроре и преступлениях российских военных. Без крови, без террора, без запугиваний и шантажа захват Крыма Россия не сумела бы провести.

Но мы не забудем. Решату выпало стать первым... Он знал об опасности, но сделал свой выбор. Он не знал, удастся ли нам защитить свою страну, но благодаря его примеру, благодаря отваге и гражданскому мужеству тысяч, сотен тысяч украинцев, народ собрался и защитил страну несмотря на слабость государства. Герой пожертвовал собой ради Украины.

Такую жертву и такую цену нашей свободы мы никогда не забудем...

В третью годовщину трагической гибели активиста народный депутат Украины Сергей Высоцкий обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой присвоить Решату Аметову звание Героя Украины.

Сегодня три года с момента похищения и зверского убийства Решата Аметова. Он был похищен после митинга против оккупации ... Опубликовано Сергеем Высоцким 3 марта 2017 г.

Dmitry Neteta

Он этого заслуживает. Спасибо

Михайлина Скорик

Решат Аметов. Не герой України поки, але насправді Герой...

Анна Джунківська

Перший серед хоробрих…

Irina Ruseva

На таких как Решат держится Украина. Светлая память.

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