В социальных сетях обсуждают итоги социологического опроса о предметах гордости россиян, проведенного российским «Левада-центром». Выяснилось, что 43% опрошенных гордятся «возвращением Крыма в состав России». Еще большую гордость у россиян вызывает только «победа в Великой Отечественной войне».

Max Soloshenko

Куда делись еще 43%?

Сергей Громенко

Как, не 146%?

Петро Олещук

Мало, опрос проводили русофобы

Marina Zajnulina

Помню, в совке тоже все очень гордыми были, мол, нас боятся, водородная бомба, величие и все такое. В очередях за «синюшними» вонючими курами друг друга давили, но гордились.

Валентин Захарчук

Быки на районе тоже «понтуются» кому в морду дал, как наехал, какую мобилу отжал. Но нормальные люди при этом считают их отходами человечества.

Анна Лохматова

Гордиться украденным? Даже отпетых рецидивистов трудно представить гордящимися наворованным. Гадкое чувство от осознания мерзости содеянного присутствует даже у них. А тут –гордость!

Роман Муха

Для декого зняти чоботи з пораненого сусіда – це гордість!

Alex Zh

Норм, чо. Предметы национальной гордости – отжать и навалять. Притом второе, мягко говоря, спорно. Странно, петух из говна не в топе пока.

Vlad Chaloff

Отобрать и поделить – это же национальная идея с 1917 года

Evgeny Grigoryev

Клептоманияленд

Андрій Шумило

Чем обычно гордится народ? Учеными, писателями, поэтами, высоким уровнем жизни... Но, оказывается, можно гордится тем, что ограбил соседа.

Пeрзидент Роисси‏

По данным «Левада-центра» россияне гордятся аннексией Крыма, стыдятся хронического отставания от Запада и не замечают собственной шизофрении.

Adil Abbasov

Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа. Ф. Искандер!

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​Комментаторов поразил тот факт, что «гордость за роль страны в освоении космоса» оказалась лишь на третьем месте, уступив «Крымнашу».

Anvar Ibragimov

Все просто: космос нельзя отжать, а Крым – можно!

Александр Бочаров

"...А где тот космос, его может и нет совсем. А Крым есть, его по телевизору показывали..."

Lapidem Noah

Дык эта... в космос летать нада... а в Крым мост проведут и можно пешком ходить.

Но есть среди россиян и те, кто не видит в «Крымнаше» повода для гордости.

​Алексей Ку

Это бред. Во-первых, это военная агрессия, ни один нормальный человек не может быть рад этому и, уж тем более, гордиться этим не может. Во-вторых, это еще один дотационный регион, и это мои налоги, и это еще один повод для воровства, коррупции и объяснения народу, отчего он, народ, в такой ж... В-третьих, мне Крым нравился и украинским, никогда не испытывал проблем поехать в Крым. Так что нет поводов для гордости, ни одного.

" target="_blank">Serghei Golunov

Я могу как-то понять (что не означает согласиться) точку зрения тех, кто считает, что Крым надо было присоединить из-за соображений Realpolitik и потому, что, мол, мы не можем заниматься чистоплюйством и играть строго по правилам тогда, когда «мухлюют все». В таком случае, однако, и на «аморальные» действия в отношении себя любимого как-то обижаться в будущем не следует. Только вот процентов на 99% я уверен, что, поступи сейчас с нашей страной «несправедливо», и даже те отечественные комментаторы, которые рассматривают крымский случай сквозь призму разделения политики и морали, очень сильно обидятся. Это, кстати, можно проиллюстрировать на примере допинг-скандалов, которые у нас нередко считаются местью Запада недозволенными средствами. Условно допустим, что это действительно так, но если нам можно пренебрегать условными формальностями, то почему нельзя им?

Но не просто признавать отторжение Крыма вынужденным шагом, а еще и гордиться успехом, достигнутым в основном благодаря обману и «клятвопреступничеству» (т.е. нарушению целой серии важнейших международных договоров) даже больше, чем полетом в космос... Впрочем, каждому свое.

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