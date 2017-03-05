Поскольку американские спецслужбы пришли к выводу, что в октябре 2016 года Россия вмешивалась в президентские выборы в США, шквал сливов и интерпретаций только приумножили вопросы по этой противоречивой ситуации. За несколько недель до того, как министр юстиции Джефф Сешнс самоустранился от расследования дела из-за встреч с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком во время президентской кампании 2016 года, о которых он не сообщал, за дело взялись правоохранительные органы и законодатели.

ФБР

ФБР ведет как минимум три отдельных расследования относительно вероятности вмешательства российской стороны в ход американских президентских выборов и возможных связей между Россией и Трампом. Об этом в прошлом месяце сообщало агентство Reuters, цитируя нынешних и бывших чиновников, которые попросили не называть их имен:

«Отделение в Питтсбурге, которое отвечает за расследование кибербезопасности, пытается идентифицировать людей, которые в прошлом году сломали компьютерные системы Национального комитета Демократической партии».

«Отделение в Сан-Франциско пытается идентифицировать людей, которых подозревают в причастности к онлайн-лицу Guccifer 2, которое опубликовало электронные письма Джона Подесты ‒ руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон».

«Контрразведчики бюро в Вашингтоне проверяют заявления информаторов и перехваченную международную коммуникацию».

Что касается четвертого расследования ФБР по России и Трампу, бюро приняло к рассмотрению серию разговоров между бывшим советником национальной безопасности Майклом Флинном и Кисляком, о которых он не сообщил вице-президенту Майку Пенсу, что стало причиной его отставки 14 февраля 2017 года.

Конгресс

А тем временем в Конгрессе не менее пяти постоянных комитетов и один подкомитет ведут расследование относительно вмешательства России в выборы в США и контактов между приближенными к Трампу людьми с российскими официальными лицами:

«Комитет по разведке Сената, под юрисдикцией которого 17 разведывательных агентств, пока на ранних стадиях расследования, которое началось в январе нынешнего года. Сначала его члены сосредоточились на российских хакерских атаках и дезинформации во время выборов, а теперь расширяют диапазон своей деятельности, чтобы охватить то, что описали как контакты между российскими официальными лицами и политическими кампаниями в США».

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«Юридический комитет Сената, который осуществляет надзор за Министерством юстиции и ФБР, проводит свое собственное расследование и обратился в Министерство юстиции, чтобы то отчиталось и предоставило документы об обстоятельствах, повлекших отставку Флинна».

«Юридический подкомитет по вопросам преступности и терроризма Сената, который возглавляет Линдси Грэм, объявил в начале февраля, что планирует провести расследование относительно вмешательства России. Эта структура осуществляет надзор за Уголовным отделом Департамента юстиции, а также ФБР».

«Разведывательный комитет Палаты представителей, которому поручено осуществлять надзор за 17 разведывательными органами, ведет расследование «вопросов, связанных с разведкой или контрразведкой», касающихся России и выборов».

«Юридический комитет Палаты представителей, который осуществляет контроль за Министерством юстиции, проводит свое собственное расследование. Представители Республиканской партии планируют написать письмо министру юстиции Сешнс с просьбой помочь расследованию».

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«Комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе, главный следственный комитет Конгресса, рассматривает утечку секретной информации о Флинне и его контактах с Россией и направил письмо в пиар-компанию Leading Authorities, которая устраивает публичные выступления, чтобы узнать, получал ли Флинн выплаты от российского правительства за появление на московском концерте в 2015 году».

Из всех этих расследований, пожалуй, наиболее значимые ‒ те, которые ведет Комитет по разведке Сената

В других комитетах Конгресса ‒ таких, как Комитет по вооруженным силам и комитет по иностранным делам Сената ‒ прошли слушания относительно российских хакерских атак летом 2016 года. Председатель Комитета по вооруженным силам, сенатор Джон Маккейн в прошлом месяце направил запрос в Белый дом с просьбой помочь получить информацию о контактах Флинна с Россией. Но из всех этих расследований, пожалуй, наиболее значимые ‒ те, которые ведет Комитет по разведке Сената ‒ структура, на счету которой такие громкие расследования, как дело о противоречивых практиках применения пыток со стороны ЦРУ в 2014 году и о нападении боевиков на два правительственных объекта США в Бенгази (Ливия) в 2012-м году.

Комитет не просто имеет широкие полномочия в вопросах разведки с необходимыми для проведения расследований персоналом и ресурсами. Его расследования пользуются поддержкой рейтингового представителя Демократической партии Марка Уорнера. Расследование же под руководством республиканцев демократы критиковали, называя их предвзятыми.

Что дальше?

Эндрю Кент, профессор Школы права Фордхэм в Нью-Йорке, который активно освещал расследование относительно Трампа и России, считает, что ФБР и комитеты Конгресса должны концентрироваться на различных аспектах вопроса.

«ФБР должна сосредоточится на том, не нарушались ли федеральные законы. Комитеты Конгресса могут рассматривать ситуацию несколько шире и не фокусироваться на нарушении конкретных законов», ‒ говорит Кент.

И хотя ни одно из этих расследований не является действительно независимым, говорит Кент, есть по крайней мере четыре варианта того, кто может довести процедуру до конца:

‒ Съезд специального комитета, совместно сформированного представителями Республиканской и Демократической партий;

‒ Созданная в результате съезда двухпартийная комиссия, подобная панели по делу 9/11;

‒ Специальный прокурор;

‒ Независимый адвокат с делегированными ему полномочиями генпрокурора.

Но, как предполагает Кент, учитывая сопротивление Белого дома и республиканский контроль над Конгрессом эти варианты проигнорируют.

Ричард Бен-Венисте, экс-руководитель оперативной группы по Уотергейту, которая проверяла бывшего президента Ричарда Никсона в 70-х годах, считает, что Сешнс должен передать контроль над расследованиями исполняющему обязанности генпрокурора Дани Боэнте. Боэнте, по его словам, представляется более компетентным.

Другим возможным кандидатом является Род Розенштейн ‒ прокурор США в округе штата Мэриленд, которого Трамп выдвинул на должность заместителя генпрокурора. Слушания по утверждению его кандидатуры назначили на 7 марта.

«У сенаторов, очевидно, будет много вопросов к нему по связям между Трампом и Россией», ‒ отмечает Кент.

Насколько связаны кампания Трампа с Россией, неизвестно, поэтому рано говорить о расследовании, вроде Уотергейта, но определенные параллели есть

Республиканцы остаются равнодушными к призывам демократов создать специальную комиссию по расследованию связей между Россией и Трампом, но идея, вероятно, будет набирать обороты, когда новая информация выйдет на поверхность, предполагает профессор. Насколько связаны кампания Трампа с Россией, неизвестно, поэтому, по мнению Бен-Венисте, рано говорить о расследовании, вроде Уотергейта, но определенные параллели есть.

«Исторически так сложилось, что мы видели подобную ситуацию, когда партия, защищая свою репутацию, уверяет, что нет необходимости создавать специальные следственные аппараты для того, чтобы общественность убедилась в целостности расследования. Каждый раз, когда это сопротивление преодолевают и специальное расследование таки проводят, мы имеем возможность убедиться, что не бывает дыма без огня», ‒ отмечает Бен-Венисте.

Оригинал публикации ‒​ на сайте Голос Америки