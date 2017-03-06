Православие шагает по Северной Осетии. В российской республике прошло сразу два массовых крещения – в армии и в колонии-поселении. Северная Осетия – единственная на Кавказе православная республика. Христианство на ее территории появилось еще до крещения Руси и с тех пор не теряло своих позиций надолго.

Намедни массово крестили солдат в российской 58-й армии. Крещение приняли сразу 30 бойцов мотострелковой дивизии. Их обратили в религию в храме-часовне «В честь всех Святых России просиявших», построенной в 2014-м году на территории воинской части. Каждому принявшему православие протоиерей отец Тимофей подарил нательный крестик и молитвослов.

Процедуры крещения регулярны – как только скапливаются желающие, их крестят

По словам заведующего канцелярией Управления владикавказской епархии Феликса Киреева, это не первое такое крещение. Процедуры регулярны – как только «скапливаются желающие, их крестят». Скопились желающие и во владикавказской колонии-поселении. Там принять православие захотели девять заключенных (сидят по разным статьям).

Крестил их служитель кафедрального собора Святого Георгия отец Борис, по мнению которого «человек должен понимать, что это лишь первый шаг в дальнюю дорогу, и на этом его общение с Богом не должно заканчиваться».

Осужденные не распространяются о том, что подвигло их на такой серьезный шаг. Но Вадим Гузутаев утверждает, что перед крещением прочитал много религиозной литературы.

Много верующих заключенных и в других тюрьмах. Так, в колонии строгого режима, где в основном содержатся те, кто «мотает» уже не первый срок, есть даже своя часовня.

Недавно Кавказ.Реалии сообщал о том, что на Ставрополье православие тоже выходит за пределы церквей: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл призвал священников вести миссионерскую деятельность в соцсетях.

Однако в Осетии использование интернета для «продвижения христианства в массы» не поощряется.

В сети есть лишь один осетинский блогер от православия – отец Александр Пикалев, однако он активничает в интернете, подчеркивает Киреев, «не как священник, a как человек».

По всей России священников просят быть активнее в соцсетях, так как там есть возможность выйти на очень большую аудиторию

Собеседник Кавказ.Реалии напоминает, что епископ Владикавказский и Аланский, владыка Леонид призвал «священство быть осторожными в своих высказываниях в социальных сетях, поскольку они всегда должны помнить, что говорят от имени церкви». Но Киреев тем не менее оговаривается, что «по всей России священнослужителей просят быть активнее в социальных сетях, так как там есть возможность выйти на очень большую аудиторию».

С заключенными работает не только епархия. Заместитель муфтия Республики Северная Осетия-Алания Батраз Аршиев входит в Общественный совет при Управлении федеральной службы исполнения наказаний. Однако исповедующих ислам осужденных немного – в основном это представители Чечни и Ингушетии. Аршиев регулярно их навещает. Силовики подчеркивают, что дают возможность мусульманам в колониях «соблюдать все религиозные обряды, в том числе намаз и особый график питания в Рамадан».

По официальным данным, в Осетии проживает 51,4% православных христиан, 7,5% – мусульман, 20,3% – исповедуют традиционные верования осетин, 20,8 % – представляют другие конфессии или атеисты.

Оригинал публикации – на сайте Кавказ.Реалии