Дмитрий Рыболовлев – может быть и не самый богатый российский олигарх, но скандалов вокруг его персоны больше, чем вокруг любого другого миллиардера. Вслед за нашумевшим бракоразводным процессом, когда спустя семь лет судов бывшая жена Елена отсудила у Рыболовлева 600 с лишним миллионов долларов наличными, Рыболовлев ввязался в арт-битву века. Вынужденные герои которой – от Леонардо Да Винчи до Пабло Пикассо.

Дмитрий Рыболовлев – владелец одной из крупнейших частных коллекций искусства в мире. Заработав состояние на компании "Уралкалий", за несколько лет Рыболовлев собрал "маленький Лувр" – коллекцию искусства, в основном XIX-XX веков, стоимостью, по приблизительным оценкам, в два миллиарда долларов.

В начале 2015 года бизнесмен обратился в полицию, заявив, что переплатил арт-дилеру за полотна $1 млрд

На другой стороне – Ив Бувье, швейцарский арт-дилер. Именно он собрал большую часть коллекции Рыболовлева – 38 работ. В начале 2015 года бизнесмен обратился в полицию, заявив, что переплатил Бувье за полотна $1 млрд, и что арт-дилер вводил его в заблуждение, завышая цены на картины. Теперь, чтобы доказать факт мошенничества и вернуть хоть часть своих денег, бизнесмен выставил картины, купленные у Бувье, на торги.

Что продал олигарх Рыболовлев?

Картину Поля Гогена "Дом" (1882-1889) – полотно ушло с молотка за $25 млн с учетом комиссии аукционного дома "Кристис". Сам бизнесмен купил ее в 2008 году за 85 миллионов. Потери – $60 млн.

Работа Пикассо "Флейтист и обнаженная женщина" (1970) – ушла за смешные для художника $5,7 млн. При том, что сам Рыболовлев в свое время раскошелился за нее на $35 млн. Убыток – почти $30 млн.

Картина Рене Магритта "Область Арнхейм" (1938) – продана за $12.7 млн. Рыболовлев заплатил за нее $43,5 млн. Минус еще $31 млн убытков.

7 марта продают еще одну работу – полотно Марко Ротко "№1" (1949). Рыболовлев купил ее за $36 млн. Сейчас приблизительная стоимость аукционного дома – $10-15 млн. Выше верхней планки цена вряд ли поднимется. Так что это еще минус минимум $20 млн.

Что еще продавал Рыболовлев?

Этот аукцион – уже вторая распродажа картин из "маленького Лувра" Рыболовлева. Ранее он уже выставлял работы из своей коллекции.

"Отахи" Поля Гогена (1893). За нее Рыболовлев отдал $120 млн – удалось выручить $70. Чистые потери – $50 млн.

"Вечную весну" Родена (1884-1903). Рыболовлев платил за нее $48 млн – купили за $20,5 млн – потери почти $28 млн.

"Водяные змеи II" Густава Климта (1904-1907) – куплена за $183,8 млн – работа ушла за $170 млн. Потери – "всего" $14 млн.

Именно бракоразводный процесс стал основной причиной распродажи. Даже для Рыболовлева 600 миллионов долларов наличными – огромные деньги. На счетах у него столько попросту нет. Вот и пришлось расстаться с частью коллекции.

В топ-10 самых дорогих продаж картин в истории попали аж три приобретения

Рыболовлеву еще есть, что продавать. Его коллекция – одна из крупнейших в мире. Так, в топ-10 самых дорогих продаж в истории аж три его приобретения. И это поистине редчайшие картины:

"Номер шесть" Марка Ротко (1951) – куплена за феноменальные $186. Это – рекорд на работы культового американца.

"Спаситель мира" Леонардо Да Винчи (ориентировочно 1500 года создания) – $127,5 млн.

"Обнаженная на синей подушке" Амадео Модильяни (1917) – $118 млн.

С картиной Да Винчи связана и еще одна детективная история – ее бизнесмен купил у Бувье в 2013 году, а тот, в свою очередь, приобрел ее за $80 млн у консорциума дилеров. Один из них случайно купил ее менее чем за $10 000 в начале 2000-х годов в штате Луизиана (США). И долгое время считалось, что это копия, однако затем дом "Сотбис" заверил, что картина подлинная, и написана да Винчи около 1500 года.

Так что у двенадцатого богача в российском списке "Форбс" впереди еще много увлекательных аукционов и судов. Пока что его состояние оценивается в $7,7 млрд.