Дмитрий Рыболовлев – может быть и не самый богатый российский олигарх, но скандалов вокруг его персоны больше, чем вокруг любого другого миллиардера. Вслед за нашумевшим бракоразводным процессом, когда спустя семь лет судов бывшая жена Елена отсудила у Рыболовлева 600 с лишним миллионов долларов наличными, Рыболовлев ввязался в арт-битву века. Вынужденные герои которой – от Леонардо Да Винчи до Пабло Пикассо.
Дмитрий Рыболовлев – владелец одной из крупнейших частных коллекций искусства в мире. Заработав состояние на компании "Уралкалий", за несколько лет Рыболовлев собрал "маленький Лувр" – коллекцию искусства, в основном XIX-XX веков, стоимостью, по приблизительным оценкам, в два миллиарда долларов.
В начале 2015 года бизнесмен обратился в полицию, заявив, что переплатил арт-дилеру за полотна $1 млрд
На другой стороне – Ив Бувье, швейцарский арт-дилер. Именно он собрал большую часть коллекции Рыболовлева – 38 работ. В начале 2015 года бизнесмен обратился в полицию, заявив, что переплатил Бувье за полотна $1 млрд, и что арт-дилер вводил его в заблуждение, завышая цены на картины. Теперь, чтобы доказать факт мошенничества и вернуть хоть часть своих денег, бизнесмен выставил картины, купленные у Бувье, на торги.
Что продал олигарх Рыболовлев?
Что еще продавал Рыболовлев?
Этот аукцион – уже вторая распродажа картин из "маленького Лувра" Рыболовлева. Ранее он уже выставлял работы из своей коллекции.
Именно бракоразводный процесс стал основной причиной распродажи. Даже для Рыболовлева 600 миллионов долларов наличными – огромные деньги. На счетах у него столько попросту нет. Вот и пришлось расстаться с частью коллекции.
В топ-10 самых дорогих продаж картин в истории попали аж три приобретения
Рыболовлеву еще есть, что продавать. Его коллекция – одна из крупнейших в мире. Так, в топ-10 самых дорогих продаж в истории аж три его приобретения. И это поистине редчайшие картины:
С картиной Да Винчи связана и еще одна детективная история – ее бизнесмен купил у Бувье в 2013 году, а тот, в свою очередь, приобрел ее за $80 млн у консорциума дилеров. Один из них случайно купил ее менее чем за $10 000 в начале 2000-х годов в штате Луизиана (США). И долгое время считалось, что это копия, однако затем дом "Сотбис" заверил, что картина подлинная, и написана да Винчи около 1500 года.
Так что у двенадцатого богача в российском списке "Форбс" впереди еще много увлекательных аукционов и судов. Пока что его состояние оценивается в $7,7 млрд.
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