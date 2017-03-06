Вечером 5 марта под зданием Соломенского районного суда Киева, где находился глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, начался митинг. Активисты и члены общественных организаций требовали не выпускать Насирова из здания суда. Были заблокированы выезды из здания. Люди выкрикивали «Судья, приди» и «Рома, вставай». Окончательно заявление по делу сделал представитель защиты Александр Лысак около 4 утра. Ранее, 3 марта, в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце.