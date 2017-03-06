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Фотогалереи

«Чиновник – главный тунеядец»: в Беларуси прошли акции протеста (фотогалерея)

В Бресте прошла очередная акция протеста против указа президента Беларуси Александра Лукашенко о введении так называемого «​налога на тунеядство»​. Как сообщает белорусское бюро Радио Свобода, в акции участвовали около тысячи человек. Сначала они провели митинг у здания Брестского горисполкома, а затем прошли маршем по центральным улицам города. Акция не была согласована в с властями, однако о задержаниях не сообщается.

«​Налог на тунеядство» был введен в Беларуси в апреле 2015 года. Лукашенко обязал каждого официально нетрудоустроенного гражданина ежегодно платить в казну государства около 200 евро. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. В январе в Беларуси начались массовые акции протеста. Подобные акции также проходят Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах и Бобруйске.
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