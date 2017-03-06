Насиров и коррупционеры «нового типа»

Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы, стал знаменитостью. На телеканалах показывают кадры, как его везут без сознания (?) в элитный госпиталь «Феофания». И как его не могут арестовать ‒ он же болен. Насирова на носилках несут в суд. Впечатляющая телекартинка! Куча экспертов, которые «светятся» на телеэкранах, с мудрым видом комментируют ситуацию. О Насирове говорят, пишут... И это только начало.

Коррупционеры «нового типа»?

Вообще Насиров ‒ человек нового типа. Не «совок». В советское время прошло всего лишь его детство. Большая часть жизни Насирова прошла в независимой Украине. Долго жил на Западе, в частности в «туманном Альбионе». Там учился, работал. Заработал большие деньги. Казалось, «западный человек». Был депутатом Верховной Рады от правящей партии ‒ «БПП».

И вот на тебе ‒ якобы «коррупционер». По крайней мере об этом говорили и говорят СМИ, некоторые политики. Наконец, правоохранительные органы заподозрили Насирова в коррупционных грехах. Его (временно) отстранили от занимаемой должности. Хотя окончательный вердикт, коррупционер Насиров или нет, должен вынести суд. Однако суд у нас... специфический. И доверие к нему почти на уровне «статистической погрешности».

(ПРИМЕЧАНИЕ: Сам Роман Насиров все обвинения в коррупции отвергает ‒​ КР)

Невольно возникает вопрос, почему человек «западного типа», который, казалось бы, должен был иметь «прививку от коррупции», предстает в образе коррупционера. И большинство такой образ воспринимает.

Люди, которые энергично «борются с коррупцией», или когда-то этим грешили, или не прочь были воспользоваться «благами коррупции»

Вообще мне не раз приходилось встречаться с фактами, что люди, которые провозглашают, казалось бы, прогрессивные идеи и энергично «борются с коррупцией», или когда-то этим грешили, пока их не отстранили от «хлебной» должности, или не прочь были воспользоваться «благами коррупции». Поэтому я очень осторожно отношусь к таким борцам.

Реальная борьба с коррупцией или шоу?

К сожалению, мы имеем страну, где коррупция стала тотальным явлением. И это не столько «родимые пятна» совка, сколько «завоевания» нашей независимости.

Вот недавно прошелся «своим» Острогом. Помещение бывшего пивзавода ‒ в руинах, не работают мебельная фабрика и молокозавод, помещения хлебозавода сдаются под офисы и магазинчики... Фактически произошла деиндустриализация города. Зато рядом с бывшими предприятиями появились новые большие помещения налоговой, суда, центра занятости. Заметно выросла и армия чиновников в органах управления. Хотя мало чем уже осталось руководить. И такое положение вещей, считайте, повсеместно в Украине.

Чиновнику интересно получать из рук в руки различные бумажки, создавать соответствующие проблемы, потому что есть надежда, что при живом контакте тебе что-то перепадет

Но ведь эта чиновничья армия должна доказывать свою нужность. Это полбеды, когда она занимается только бумаготворчеством. Но ведь есть «креативные чиновники», которые думают над тем, как бы воспользоваться своим положением. Возьмем элементарный пример. В нынешних коммуникационных реалиях можно было бы нашим многочисленным бюрократическим институтам перейти на электронный документооборот. Могут же, к примеру, банки проводить различные электронные операции или «Укрзализныця» через интернет продавать билеты. А наши бюрократические институты никак перейдут на электронную отчетность. Хотя добрая половина той отчетности не стоит и выеденного яйца. А если где-то и внедряется электронная отчетность (прогресс же!), то... параллельно с бумажной. Возникает вопрос, почему так происходит? Все очень просто. Чиновнику интересно получать из рук в руки различные бумажки, создавать соответствующие проблемы, потому что есть надежда, что при живом контакте тебе что-то перепадет. Но это мелкая коррупция. А ведь есть коррупция крупная, связанная с финансовыми операциями, госпредприятиями, госзакупками, тендерами и так далее, и тому подобное.

Наши же борцы с коррупцией преимущественно борются не с причинами, а с последствиями явления. Они не понимают или, скорее, делают вид, что не понимают такой простой вещи: борьба с коррупцией ‒ это не только и не столько правовая проблема, сколько проблема управления. Можно наказать отдельных коррупционеров, освободить их от должностей. Но завтра на их место придут новые люди. И делать будут то же самое. Потому как обстоятельства требуют!

Чтобы всерьез бороться с коррупцией в Украине, необходимо демонтировать громоздкую, а часто и паразитарную бюрократическую систему, которую мы имеем, лишить бюрократию многочисленных функций, минимизировать противоречия в нашем законодательстве, которые позволяют юристам «ловить рыбку в мутной воде», создать понятные и четкие правила игры. Также в строительстве государства делать ставку не на разрастание бюрократических и силовых структур, а на развитие реального хозяйственного сектора, создание в нем новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, учреждений образования, медицины, культуры и тому подобное.

Но есть ли понимание этого? И политическая воля это делать? По крайней мере, вы слышали, чтобы наши партии, даже самые радикальные, выходили с лозунгами дебюрократизации и индустриализации (конечно, в современном «постиндустриальном» варианте). Зато они научились хорошо использовать популистские лозунги, обещать то, что не собираются выполнять.

После очередной революции мы получаем то, что было ‒ ту же коррупцию, политическую продажность, правовой нигилизм, граничащий с цинизмом

Так и живем. А когда достает, то выходим на майданы. Но этим хождением умело пользуются «сильные мира сего». И после очередной революции мы получаем то, что было ‒ ту же коррупцию, политическую продажность, правовой нигилизм, граничащий с цинизмом. Невольно вспоминается фраза из одного фильма Александра Довженко ‒ «Не туда бьешь, Иван!»

Чем бы ни закончилось дело Насирова, у меня большие сомнения, что это станет серьезным ударом по коррупции. Говорить о реальной борьбе с этим злом у нас сложно. Скорее, мы имеем имитацию борьбы.

Как по мне, то, что происходит сейчас вокруг Насирова ‒ очередное шоу под названием «борьба с коррупцией». Вопрос лишь в том, что стоит за этим шоу, кому и для чего оно нужно. Шоу это не первое и, похоже, не последнее. Шоу, которое отвлекает внимание от наших проблем.

Почему-то это шоу совпало с обострением ситуации на Донбассе. Когда Насирова под телекамерами носили на носилках, погиб еще один наш военный. Как его имя, СМИ не сообщали. По крайней мере я не слышал. Зато имя Насирова сейчас на устах украинцев.

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода