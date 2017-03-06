«Безвиз» для Молдовы ‒ возможности для Приднестровья

Почти три года назад, в апреле 2014 года, граждане Молдовы получили возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. За это время почти 600 тысяч владельцев биометрических паспортов Молдовы смогли посетить страны Европейского союза и только в 0,3% случаев гражданам Молдовы было отказано во въезде. Только полпроцента граждан были замечены в том, что они находились в странах Шенгенской зоны нелегально, то есть более 90 дней в году, или же они пытались там нелегально трудоустроиться. Таким образом, в Европейском союзе говорят об успешном опыте открытия границы с первой страной Восточного партнерства. На очереди ‒ Грузия и Украина. Но статистика не объясняет всей сложной картины, возникающей за восточной границей ЕС. Прояснить ситуацию Радiо Свобода попросило директора программ Института общественной политики в Кишиневе Оазу Нантоя.

Отмена визового режима не имела слишком большого влияния на поведение молдаван, ведь те, кто хотел путешествовать, уже давно могли сделать румынский паспорт и ездить с ним

По словам молдавского аналитика, отмена визового режима не имела слишком большого влияния на поведение молдаван, ведь те, кто хотел путешествовать, уже давно могли сделать румынский паспорт и ездить с ним. «До 1940 года территория Молдовы принадлежала Румынии до Днестра. После падения режима Чаушеску в Румынии был принят новый закон о гражданстве, который позволял «восстановить» румынское гражданство тем гражданам Молдовы, которые жили на этой территории, и их потомкам. Многие воспользовались этой возможностью», ‒ рассказывает Оазу Нантой, директор программ кишиневского Института общественной политики.

Как он отмечает, этот процесс усилился еще после того, как Румыния, вступив в ЕС в 2007 году, должна была ввести визовый режим для граждан Молдовы.

«Это было шоком для нашего общества. Тогда многие граждане Молдовы решили сделать румынские паспорта, чтобы продолжать ездить в Румынию, ведь там было много молдавских студентов, бизнесменов. Тогда несколько сот тысяч молдавских граждан получили румынское гражданство», ‒ рассказывает эксперт.

Поэтому, когда граждане Молдовы получили возможность передвигаться свободно по всем странам Шенгенской зоны, это не имело значительного эффекта, считает Оазу Нантой. Ведь активная часть общества уже и раньше имела эту возможность, а обнищавшие жители деревень не могут себе позволить путешествовать с визами или без них.

Когда мы получили этот безвизовый режим, было очевидно, что количество жителей левого берега Днестра, которые получили молдавское гражданство, резко возросло

Хотя интересный эффект все же наблюдался: на получение молдавского гражданства в 2014 году подалось немало жителей сепаратистского региона Молдовы Приднестровья. «Очень интересный момент случился на левом берегу Днестра. Когда мы получили этот безвизовый режим, было очевидно, что количество жителей левого берега Днестра, которые получили молдавское гражданство, резко возросло, так как для них молдавский паспорт был возможностью свободно передвигаться через границы», ‒ объясняет молдавский эксперт.