Крымские «сенаторы» против «топографического сепаратизма»

Специально для Крым.Реалии

Крымские «сенаторы» Сергей Цеков и Ольга Ковитиди озаботились публикацией рекламных материалов, в которых Россия изображена без аннексированного полуострова, или он фигурирует как часть Украины. Они внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использование таких рекламных и печатных материалов. «Сенаторы» предложили квалифицировать карты без «российского» Крыма как уголовное преступление –​ пропаганду нарушения территориальной целостности страны.

Авторы предложили рассматривать издание печатной продукции, учебной литературы, наглядных пособий без указания изображения «российского» Крыма как пропаганду сепаратизма

Крымчане Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, представляющие в Совете федерации республиканский «совмин» и «госсовет» соответственно, предложили поправки к закону «О рекламе». В пояснительной записке к законопроекту указано о необходимости запретить использование в коммерческой и издательской деятельности «искаженных топографических данных». Авторы предложили рассматривать издание печатной продукции, учебной литературы, наглядных пособий без указания изображения «российского» Крыма как пропаганду сепаратизма.

Цекова и Ковитиди беспокоит тот факт, что «в ряде таких изданий отсутствует изображение и наименование субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». В некоторых рекламных роликах Россию изобразили без Крыма, в других – полуостров фигурирует как часть Украины со ссылкой на классификацию ООН. Внесение указанных поправок в законодательство позволит, по мнению авторов, «обеспечить соблюдение правовых и этических норм» в рекламной деятельности.

Напомним, речь идет о печально известной статье 280.1 Уголовного кодекса России, которую инкриминируют известному крымскому журналисту Николаю Семене. Российский парламент внес ее в УК сразу после аннексии Крыма. Уголовная статья предполагает наказание за «крымский сепаратизм» в виде штрафа в 300 тыс. рублей либо четырех лет тюрьмы. За аналогичное деяние, совершенное с использованием СМИ или интернета, виновного могут приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов или к лишению свободы на срок до 5 лет.

Активность Цекова и Ковитиди вращается вокруг двух «архетипических сюжетов»: пропагандистская риторика в духе «Ура, Россия!» и разоблачения «преступного киевского режима»

«Сенаторы» Цеков и Ковитиди продолжают действовать в парадигме «гибридной войны» против Украины. С начала аннексии Крыма и по сей день их публичная и парламентская активность вращается вокруг двух «архетипических сюжетов»: пропагандистская риторика в духе «Ура, Россия!» и разоблачения «преступного киевского режима». В соответствии с нормами российского законодательства, они обязаны представлять в верхней палате федерального парламента региональные органы «власти», продвигая нужные проекты законов.

Если подвести итоги за прошлый год, то Цеков и Ковитиди провалили работу по разработке и принятию критически важных для Крыма законопроектов. В первую очередь речь идет об изменениях, касающихся взимания с крымчан долгов перед украинскими банками. Напомним, весной 2014 года Кремль заверил жителей полуострова, что деньги возвращать не нужно. Но уже в конце следующего года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий крымчан вернуть кредиты, полученные при Украине. В Симферополе такая новость вызвала шок. В «госсовете» провели слушания, по итогу которых Цекову и Ковитиди поручили разработать и провести через Госдуму соответствующие поправки.

Судя по отчету Сергея Цекова перед «госсоветом» о проделанной работе за прошлый год, избавить крымчан от кредитной удавки у «сенаторов» не получилось. Политик был занят вопросами пенсионного обеспечения крымчан, проблемами пожарной безопасности, регулированием в области охотничьего хозяйства полуострова и прочими второстепенными темами. В отчете указано, что Ковитиди и Цеков организовали выездные парламентские слушания по вопросам погашения задолженностей крымских заемщиков. Каков был от них практический результат, «сенатор» не уточнил.

В случае с Ольгой Ковитиди все еще хуже. Ее отчет перед «совмином» выглядит убого даже на фоне остальных российских «депутатов-двоечников». Ничего удивительного в этом нет. С момента назначения госпожа Ковитиди занята исключительно громкими выступлениями. В конце прошлого года в российских СМИ появилась информация, что «сенатор» намерена подать проект закона о внедрении в России единой государственной идеологии. Как только поднялась «волна» общественного негодования, Ковитиди поспешила опровергнуть сообщения журналистов, заявив, что ее неправильно поняли. По ее словам, она подготовила документ лишь об учреждении праздника «День верности присяге».

Российский парламентаризм давно превратился в фикцию и «законотворческий департамент» администрации президента

Крымчанам не стоит рассчитывать, что работа «сенаторов» принесет республике ощутимую пользу. Во-первых, для этого им необходим опыт и тонкое понимание российского законодательства. Цеков и Ковитиди, которые сформировалась как политики и профессионалы при Украине, такими качествами не обладают. Во-вторых, российский парламентаризм давно превратился в фикцию и «законотворческий департамент» администрации президента. Депутаты хорошо усвоили, что любая инициатива наказуема. Законопроекты, предложенные без одобрения президентской канцелярии, могут годами пылиться в секретариате Госдумы.

Скорее всего, идея приравнять отсутствие Крыма на картах России к «сепаратизму» вызрела в администрации президента. «Сенаторы» формально выступили в роли передаточного звена. Почему именно сейчас? Приближается очередная годовщина крымского «референдума». У Кремля нет хороших новостей для крымчан и жителей России, которые уже ощущают последствия аннексии чужой территории. В такой ситуации федеральный центр всегда идет по пути наименьшего сопротивления: вводит новые запреты и закручивает гайки. С другой стороны, подобные инициативы имеют «двойное назначение»: позволяют преследовать оппозицию и дают силовикам очередную «кормушку» в виде штрафов, которыми можно обкладывать бизнес. Даже если Госдума поддержит преследование «топографических сепаратистов», никакой пользы для крымчан от этого не будет.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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