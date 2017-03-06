«Тридцатые годы на первом канале»

"А я, будь хоть дедом преклонных годов, реально, по жизни, по сути, немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин!" – в устах десятилетнего мальчика на сцене Кремлевского дворца съездов знаменитые строки Маяковского звучали иначе.

Двухчасовой праздничный концерт, посвященный 23 февраля и показанный в тот же день на Первом канале, начался с торжественной речи президента Владимира Путина и закончился мощным хором военных и детей из организации "Юнармия" в униформе и красных беретах. "Россия! Армия! Россия!" – скандировали они вместе, а зрители стоя хлопали. Этот праздник, сообщается на сайте телеканала, "сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социальных положений".

Однако в соцсетях торжественное мероприятие с участием президента и юнармейцев подверглось жесткой критике: пользователи вспомнили и сталинский культ личности, и брежневское правление, и Северную Корею, а созданную меньше года назад патриотическую "Юнармию" и вовсе окрестили "Путин-югендом".

Как выяснило Радио Свобода, чиновники Минобороны России, имевшие непосредственное отношение к подготовке концерта, получили серьезный нагоняй за то, что устроили на ТВ "тридцатые годы".

– Дошутились шуты гороховые, дошло наконец, потому что резонанс серьезный пошел, – говорит информированный собеседник в военном ведомстве. – Зачем было детей в этот карнавал втягивать? Устроили на Первом канале тридцатые годы.

Теперь все участники подготовки концерта уверяют, что никакого "второго дна" у шутки не было, а фамилию ее автора скрывают как очередную военную тайну – якобы сценарий для мероприятия с участием президента Путина, министра обороны Шойгу и десятков высокопоставленных военных, показанный в прямом эфире на главном телеканале страны, писал "никому не известный человек". Эксперты отмечают, что это первый раз, когда, явно желая угодить Путину, идеологически проверенные "бойцы" допустили столь серьезный просчет, однако чем старше будет становиться президент, тем больше вокруг него будет лести.

Начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков сказал Радио Свобода, что это было первое столь масштабное событие, в котором участвовали юнармейцы. Он сам присутствовал на концерте и считает, что все прошло очень хорошо.​

Главный "юнармеец" утверждает, что не знает, как долго шла подготовка к концерту, сколько детей в нем было задействовано, как их отбирали и кто писал и согласовывал сценарий. Официальный запрос Радио Свобода в "Юнармию" остался без ответа.

– Это была просто шутка, просто дети участвовали в концерте, никакой политики тут нет, – уверяет Труненков.

Это просто хорошая шутка, которая мне понравилась, в Минобороны тоже всем понравилась

Режиссер-постановщик праздничного концерта, лауреат Госпремии Лев Шелогуров тоже считает, что это была просто "безобидная шутка". И очень удивлен столь буйной реакции на нее.

– Понимаете, эта шутка (про Путина и немецкий. – РС) лежит на поверхности, и какого-то тайного или второго смысла в ней нет, ажиотаж вокруг этого выступления сильно преувеличен. Это просто хорошая шутка, которая мне понравилась, в Минобороны тоже всем понравилась, и ее произнесли, – объясняет Шелогуров Радио Свобода.

По его словам, сценарий и шутку про Путина написал "никому не известный случайный человек", контактов которого он не знает.

– Стихи эти долго проверялись по всем инстанциям, они были длинные, и их несколько раз сокращали все кому не лень, – говорит руководитель центра развития эстетики и красоты "Катюша" Земфира Цалихова. Дети из этого центра в форме "Юнармии" принимали участие в праздничном концерте. – Меня тоже в этих стихах ничего не дернуло, не покоробило. Мы постоянно выступаем на разных концертах, у нас очень талантливые дети занимаются – 10-летний Дима Цыганков, читавший как раз про Путина, невероятно одаренный мальчик, он у нас с четырех лет занимается. Все дети и поют, и танцуют, и чтецы отличные. Они постоянно декламируют известные стихи, правда, переделанные нас попросили исполнить впервые.

Тот, кто это сделал, либо совсем дурак, либо очень сильно хотел выслужиться

Родители детей, выступавших на концерте, общаться с Радио Свобода отказались. По данным Цалиховой, у этого шоу было два режиссера – Лев Шелогуров и директор департамента культуры Минобороны Владимир Буздыган. Прежде он возглавлял Госконцерт, потом был советником отдела культурных программ департамента и как режиссер участвовал в проведении большого количества различных фестивалей, конкурсов и праздничных концертов. На должность директора департамента культуры Минобороны его назначили 1 февраля – прежний директор Антон Губанков погиб в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года вместе с артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналистами тремя съемочных групп и главой фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой. На официальный запрос Радио Свобода в Минобороны не ответили.

Поэт-песенник Александр Елин написал две шутливые песни про Путина. Одну из них в 2002 году – "Хочу такого, как Путин – полного сил, такого как Путин, чтобы не пил" – пели не только девушки из группы "Поющие вместе", но и "нашисты", а сам ВВП сказал, что она ему понравилась. Другая – "Наш дурдом голосует за Путина" – исполненная группой "Рабфак", в 2011-м была признана лучшей агитацией против "Единой России" и ее даже предлагали отправить на "Евровидение" от России. Елин говорит, что вложить переделанные стихи Маяковского в уста детей было "чистым издевательством" над президентом.

– Я считаю, что это чистое издевательство, сделанное для того, чтобы насмешить всех и понизить рейтинг Владимира Владимировича. И тот, кто это сделал, либо совсем дурак, либо очень сильно хотел выслужиться, – поясняет Елин. – Понимаете, вот так вот и выслуживаются рабы: они бы еще сказали, что Путин умнее, чем Эйнштейн, чем бы усилили троллинг до невероятных масштабов. Но я-то вольный художник и пишу что хочу, от власти не завишу, а тем, кто придумал шутку про Путина, признаваться в этом теперь нельзя ни при каких обстоятельствах, чтобы не полететь со своих должностей.

Политолог Константин Калачев полагает, что, наверное, это была претензия на добрый юмор, хотя и похожая на мягкий вариант культа личности.

Что отличает шутку от лести? Поведение автора после. За шутки не оправдываются, не скрывают авторство, не напрягаются

– Очевидно, что национальный лидер не молодеет, а с возрастом лесть воспринимается иначе, с меньшим недоверием, с большим удовольствием. А спрос рождает предложение. Но на месте Путина я бы не торопился радоваться, ибо такие вещи возможны лишь при правителе-патриархе, чтобы порадовать дедушку. Но это не расцвет, это закат, – говорит Калачев. – Что отличает шутку от лести? Поведение автора после. За шутки не оправдываются, не скрывают авторство, не напрягаются. По мне шутка была так себе, но право на жизнь имела. А вот последующая реакция убивает весь юмор.

Не понравилась "патриотическая" переделка и ценителям творчества Владимир Маяковского.

​– Все эти попытки сымитировать стиль великого поэта для нас, конечно, очень болезненные – их в последнее время стало очень много: есть и матерные, есть и те, что в рекламе используют, но мы ничего с этим поделать не можем, – разводит руками директор московского Музея им. Маяковского Алексей Лобов. – Правда, с другой стороны, радует, что людям нравится стиль Маяковского и они ему пытаются подражать. Маяковский был человеком искренним и писал эти строки от всей души, потому что на самом деле восхищался Лениным, читал эти стихи Сталину в 1928 году, когда это было уже не совсем безопасно.

Юридических последствий для тех, кто использовал стихотворение Маяковского в нужном им контексте, скорее всего, не будет, считают юристы, поскольку закон допускает пародирование известного литературного произведения, если оно не порочит честь, достоинство и деловую репутацию автора.

– В данном случае отрывок из стихотворения Маяковского, полагаю, использовался для создания юмористического произведения, пародии, то есть законно. Хотя здесь тонкая грань и, возможно, требуется учесть и мнение лингвистов относительно того, можно ли считать данный отрывок пародией. Также не усматривается нарушения чести и достоинства Маяковского в результате такого использования, – объясняет специалист по авторскому праву юрист Дарья Пяткова.

Адвокат Александр Островский говорит, что "у нас слишком много цензоров, подхалимов и перестраховщиков, желающих выслужиться перед первым лицом, но не желающих нести ответственность в случае прокола".

Не зря ведь говорят, что "услужливый дурак опаснее врага"

– Использование блатной лексики в стиле 90-х – вот это вот "реально, по жизни, по сути" – оскорбляет не только президента, но и тех, кто за него голосовал и кто его поддерживает, – считает Островский. – Не зря ведь говорят, что "услужливый дурак опаснее врага", этот концерт – грубый просчет со стороны администрации президента. И такие вещи просто недопустимы в период подготовки к новым президентским выборам.