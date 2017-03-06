Американский новостной сайт The Daily Beast пишет о растущей милитаризации российской пропаганды. Американский еженедельник Newsweek рассказывает о ситуации в прифронтовой зоне на востоке Украины. Немецкий журнал Die Zeit рассматривает вопрос жертв коммунизма в Украине на примере самоубийства украинского советского писателя Григора Тютюнника.

Американский новостной вебсайт The Daily Beast содержит статью «Россия разжигает все более сильную информационную войну с Западом». В подзаголовке отмечается, что если люди считают, что прошлый год был плохим в смысле противостояния с Москвой, все должно значительно ухудшиться в этом году, потому что в России начнет работу новый военный отдел «информационных операций». Издание пишет, что в последние месяцы американцы стали осознавать то, с чем европейцы уже имели возможность познакомиться. Речь идет о природе российской пропаганды, которую называют «навязчивой и разъедающей». Тема российского вмешательства в президентские выборы США продолжает оставаться главной темой общенациональных дебатов в Соединенных Штатах. И эта тема, по мнению американского сайта, может привести к новым расследованиям и политическому противостоянию между Капитолийским холмом и Белым домом.

The Daily Beast пишет, что многие американцы уже знакомы с финансируемыми Кремлем пропагандистскими «новостными» рупорами Москвы вроде RT и Sputnik. Но полный масштаб российских информационных операций действительно значительно больше. Главной целью этого всего является провоцирование сомнений в деятельности правительств стран Запада, подрыв доверия к демократическим институтам и сохранение симпатий к российскому руководству и его шагам за рубежом. Сайт сообщает, что именно для усиления всего вышеупомянутого в России создали новое военное управление, направленное на осуществление того, что было определено как «информационные операции» против стран-оппонентов кремлевского режима.

«Цель новой инициативы российского руководства ‒ защитить национальные оборонные интересы и прибегнуть к использованию информационного оружия», ‒ заявил глава оборонного комитета российской Думы Владимир Шаманов.

Этот шаг, как считает американское издание, обозначает кульминацию постепенной милитаризации российской пропаганды. Кремлевская дезинформация постепенно приобрела довольно воинственный характер. Манипуляция информацией со стороны Москвы стала центральным элементом российской военной стратегии, и широко используется во время конфликта с Украиной, где Москва продолжает поддерживать пророссийских сепаратистов с целью дестабилизировать украинское государство.

«Россия разжигает все более сильную информационную войну с Западом»

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Американский общественно-политических еженедельник Newsweek публикует статью «Забытый уголок забытой войны». Автор материала ‒ ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Нолан Питерсон ‒ пишет, что война каждый день пылает в Украине, независимо от того, утихает на время стрельба на востоке или нет. Питерсон посетил прифронтовой поселок Тарамчук в восточной Украине. Он побывал в расположении бойцов украинского батальона «Айдар».

«Признаки того, что здесь идет война, довольно невыразительны, однако эти признаки появляются совершенно везде. В 15 милях (1 миля ‒ 1,6 километра) отсюда расположен опорный пункт сепаратистов в Донецке, а в 2 милях через поле оснащенные позиции украинского войска, которое ведет борьбу с пророссийскими сепаратистами и российскими военными», ‒ отмечает Нолан Питерсон.

Автор статьи рассказывает о местном жителе Валерии Дудочкине, который в самом начале конфликта с подозрением относился к украинским воинам, вошедшим в его деревню. Сегодня Дудочкин дружит с украинскими военными из-за того, что украинские военные сделали лично для него. Когда жена Дудочкина ‒ Алла заболела раком, украинские военнослужащие приносили ей обезболивающие средства, чтобы облегчить ее страдания. Питерсон добавляет, что бойцы «Айдара» также скинулись деньгами, чтобы заплатить за лечение Аллы в местном госпитале, на что у Дудочкина вовсе не было средств.

«Тогда как конфликт на востоке приближается к своей третьей годовщине, украинские военные, так же как и местное население зоны боевых действий, сформировали, так сказать, однозначное мнение, как будет выглядеть победа в этой войне», ‒ пишет Нолан Питерсон.

Далее автор приводит слова подполковника украинской армии Максима Марченко, с которым ему довелось пообщаться.

«Мы должны бороться за мозги людей на оккупированных территориях. Мы также должны простить тех, кто противостоит нам с оружием. Хотя их главари должны сесть в тюрьму», ‒ говорит украинский военный.

Нолан Питерсон отмечает, что большинство городов в восточной Украине просто утопает в потоках российской пропаганды, что составляет такую же угрозу усилиям украинских военных, как и танки и артиллерия сепаратистов. Во многих населенных пунктах востока Украины нет ни одного украинского телеканала. Зато из России посылается мощный пропагандистский поток российского телевидения.

«Это война пропаганды, ‒ говорит украинский солдат Андрей с позывным «Эль», ‒ Америка и Россия всегда спорили, потому что никто из них не хотел быть проигравшим. Украину сейчас охватил этот спор».

«Забытый уголок забытой войны»

Почтенный немецкий журнал Die Zeit содержит статью украинской писательницы Тани Малярчук «Дремлющий позор». Автор статьи отмечает, что прошло 26 лет со времени падения коммунизма в Украине, и большинство погибших украинских воинов на востоке страны никогда не испытывали на себе того коммунизма. Малярчук ставит вопрос коммунистической бациллы и того, как спастись от этого смертельного заражения. Худшая черта, которую коммунизм привил людям ‒ это ощущение необходимости быть нечестным. А ложь при коммунизме порождала насилие. Примером жертвы коммунизма Малярчук приводит печальную судьбу украинского советского писателя Григора Тютюнника. По словам автора, Тютюнник, безусловно, был талантливым писателем, который писал хорошие произведения. В то же время Тютюнника мало кто сейчас читает. В общем, как пишет Малярчук, украинская советская литература забывается все сильнее, так как в ней скрыто много лжи и насилия.

«Или мы таким образом хотим искоренить наш собственный позор и нашу низость как можно скорее?» ‒ спрашивает Таня Малярчук.

Автор отмечает, что Григор Тютюнник отнюдь не был диссидентом, просто, как и каждый официально признанный коммунистическим режимом писатель, он должен писать какие-то жизнеутверждающие произведения и расслабляться летом в доме отдыха Союза писателей в Крыму. Но в Союзе писателей решили, что произведения Тютюнника являются недостаточно жизнеутверждающим и выбрали Григора целью острой критики. Далее последовали анонимные письма с осуждением Тютюнника и вызовы его в КГБ. В конце концов, из коллег-писателей никто не захотел тогда рисковать ради Тютюнника. Но, как отмечает Малярчук, никаких оснований арестовывать Тютюнника, собственно, не было, потому что он только писал книги для детей. Целая ситуация вокруг этого украинского советского писателя складывалась таким образом, что он решил тихо удавиться в туалете своей киевской квартиры, не выдержав травли и обвинений.

«Если бы самоубийство Тютюнника было актом протеста против того, что с ним происходило, его бы рассматривали как настоящего героя, скорее чем просто того, кто просто повесился в туалете. Но коммунизм заставлял людей бросаться от одного компромисса к другому, при постоянном страхе, что на тебя «настучит» твой сосед. Тютюнник был жертвой коммунизма, а не героем», ‒ заканчивает свой материал в немецком журнале украинская писательница Таня Малярчук.

«Дремлющий позор»