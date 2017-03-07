Россия и НАТО: первый разговор после аннексии Крыма

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Путин научится на горьком опыте, что крымское преступление – невыгодно», – пишет Питер Дикенсон в блоге, опубликованном на Аtlantic Сouncil.

«С момента захвата Крыма Россией в начале 2014 года стало популярным считать Владимира Путина своего рода геополитическим гением. Международная пресса часто изображает его в стиле суперзлодея с повадками Джеймса Бонда, всегда на шаг впереди незадачливых западных противников, определяющим судьбы мира из глубины своего кремлевского логова. Легко представить, что Путин получает удовольствие от такой гиперболы, рассматривая ее как свидетельство возрождения РФ и его собственного места в истории. Но если он честен с собой, то должны быть такие моменты, когда он размышляет над издержками его крымского завоевания и жалеет о роковом приказе на вторжение.

Империализм Путина послужил прекрасным инструментом расширения НАТО. Если вторжение в Крым имело целью помешать НАТО, то оно имело неприятные последствия. Захват Крыма распространил панику по всей постсоветской территории, разбив мечту Путина о Евразийском союзе в пух и прах. Всего этого можно было избежать. Если бы Путин не вторгся в Крым, отношения с постмайданной Украиной постепенно стабилизировались бы».

«Изменение стратегического баланса в Черном море», – аналитический материал с таким заголовком опубликовало турецкое информагентство Anadolu Ajansı. «В ответ на политику США в Черном море Россия видит Украину как геополитическую ось на евразийской шахматной доске. В частности, российская военно-морская база в Крыму рассматривается как ее гарантия в Черном море. Хотя США и ЕС хотят, чтобы Турция была своеобразным щитом против России, сближение Москвы с Анкарой в последнее время мешают этому. Украина и Крым имеют решающее значение не только для безопасности Черного моря, но и для поставок природного газа из России. Одна из главных причин интереса России к Черному морю, несомненно, в том, что через этот регион проходят маршруты транспортировки нефтегазовых ресурсов. Для России безопасность Черного моря – это в то же время безопасность Кавказа. Россия опасается, что если ей не удастся защитить Черное море, Запад перенесет кризис на Кавказ».

«Уайтхолл потерял навыки обращения с Россией, считаю депутаты», – пишет британская газета Тhe Тimes. «Компетентность Министерства иностранных дел в отношении России «пала» после холодной войны, в результате чего Британия оказалась плохо подготовленной, чтобы иметь дело с Кремлем в момент кризиса, предупреждают парламентарии. Доктор Джонатан Эйал сказал, что утрата Уайтхоллом компетентности по вопросам России, резко проявилась в британской реакции на вторжение в Украину и на аннексию Москвой Крыма. «Были лишь горстка людей с минимальным пониманием того, как много Крым исторически значит для России, и какой он вызывает в ней резонанс, – утверждает он. – Мы не увидели насколько все серьезно – и потом переусердствовали». Д-р Эйал полагает, что на восстановление компетентных кадров правительству потребуется, «как минимум, десятилетие».

«Россия и НАТО провели первый разговор на высшем уровне с момента аннексии Крыма», – сообщает журнал Newsweek. «НАТО и Россия провели первый телефонный звонок высшего военного уровня с момента аннексии Москвой Крыма у Украины в 2014 году, обсудив свои двусторонние отношения. Разговор между председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым состоялся в пятницу утром. «Как вы знаете, НАТО приостановил практическое сотрудничество с Россией из-за незаконной аннексии Россией Крыма, сохраняя при этом политический диалог открытым», – сказал Newsweek представитель НАТО. «Военная линия связи осталась открытой. Два генерала согласились, что они будут поддерживать контакты». В течение последних трех лет НАТО не проводила военные учения или операции совместно с вооруженными силами России. Тем не менее, его высший дипломат встретился и пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Более того, альянс продолжает принимать посла России в НАТО».

«Царский бюст в Крыму, как сообщают, кажется, заплакал», – делится информагентство АВС. «Российские новостные сообщения сообщают, что любопытные и набожные люди посещают бюст последнего царя в крымской столице после того, как стало известно, что скульптура, как представляется, заплакала. Николай II, как и предыдущие цари, считается святым Русской Православной Церкви. Наталья Поклонская, бывший крымский прокурор, назвала появление слез «чудом, которое не могут объяснить ученые». Она отметила, что это совпало со 100-летием отречения Николая II от власти».