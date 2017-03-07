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Киевский суд избрал меру пресечения для Насирова (видео)

Киевский суд избрал меру пресечения для Насирова (видео)
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На заседании Соломенского районного суда Киева судья избрал меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей на 60 дней. Альтернативой для Насирова ялвяется залог на сумму в 100 миллионов гривен (а не 2 миллиарда, как просило обвинение). В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы НАБУ вручили председателю ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении по статье о «злоупотреблении служебным положением, которые привели к тяжелым последствиям».

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