Россия, которую Украина признала страной-агрессором, остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Радiо Свобода выясняло, что это за инвестиции, и хорошо ли для Украины, что они приходят на украинскую территорию.

Подробный отчет об иностранных инвестициях за весь 2016 год Госслужба статистики Украины еще не обнародовала. Но есть данные за 9 месяцев прошлого года. Россия занимает четвертое место в пятерке крупнейших инвесторов украинской экономики.

Эта картина не обязательно отражает реальность. Так как на первом месте ‒ «черный ящик» оффшорных инвестиций, Кипр. Можно предположить, что в тех 11 миллиардах инвестиционных долларов большой процент ‒ деньги из Украины. Ибо на Кипр поступило инвестиций из Украины более чем на 5,8 миллиарда американских долларов. Остальные деньги могут быть откуда угодно, хоть из той же самой России.

Не все просто и с «серебряным призером» инвестиций ‒ Нидерландами. Там зарегистрированы предприятия-владельцы активов миллиардера Рината Ахметова ‒ Metinvest B.V., DTEK Holdings B.V. и Euroasia Telecommunication Holdings B.V. (Оператор мобильной связи lifecell). Можно ли считать их инвестиции по-настоящему иностранными?

На третьем месте ‒ Германия, затем ‒ Россия, замыкает пятерку Австрия. Итак, де-факто российские инвестиции ‒ вторые по объему. Куда вкладывают деньги россияне и не представляет ли это угрозы для Украины?

«Спекулятивный» капитал

За первые три квартала прошлого года Россия инвестировала в украинскую экономику 4,6 миллиарда долларов, это более 10 процентов от всех прямых иностранных инвестиций. По сравнению с предыдущим годом российские инвестиции выросли на 40%, их доля в общем показателе также выросла ‒ от 7 до 10%.

«Российская Федерация вышла на рекордные показатели. Они даже выше тех, которые были до начала последних событий, в 2013 году ‒ тогда Россия вложила 3,9 миллиарда долларов. А в прошлом году уже за 9 месяцев было аж 4,6 миллиарда! Россия показала наибольший темп роста в первой пятерке стран-инвесторов», ‒ констатирует Геннадий Болдырь, заместитель директора Дирекции международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты Украины.

Преимущественно деньги вливаются в дочерние структуры российских банков

Куда же вкладывают деньги инвесторы из России в Украине? Почти 90% денег, 4,09 миллиарда долларов, вложены, согласно классификатору, в «Финансовую и страховую деятельности». Преимущественно, говорят эксперты, деньги вливаются в дочерние структуры российских банков.

«Косвенно этот капитал российских инвесторов может каким-то образом работать на нашу экономику. Но учитывая уровень кредитования сейчас банками, которые работают в Украине, промышленности, реальной экономики, ‒ трудно говорить, что они берут серьезное участие в промышленном развитии Украины. Это «спекулятивный капитал», я его так называю», ‒ говорит Геннадий Болдырь.

Почему Россия вкладывается в банки?

По мнению чиновника Торгово-промышленной палаты, такая активность ‒ это докапитализация банков, обусловленная требованиями Национального банка при очистке банковской системы.

Другой эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса также уверен, что все эти рекордные инвестиции ‒ деньги для российских банковских структур.

«Все просто. Они капитал банков повышали, потому что он стал очень сильно отрицательным. Здесь нет укрепления банков, здесь есть докапитализация в результате рекордных убытков», ‒ считает Сергей Фурса.

Убытки обусловлены высоким уровнем невозвращенных, «проблемных» кредитов. И это, замечает Фурса, не только у дочерей российских банков такая беда. Действительно, в декабре 2016 года Национальный банк Украины в «Отчете о финансовой стабильности» сообщал: уровень проблемных кредитов в 20 крупнейших банках составляет 53%, в следующих 40 банках ‒ 43%.

Эксперт по Dragon Capital говорит, что в любом случае приток денег ‒ это хорошо для Украины. Зато чиновник ТПП Геннадий Болдырь считает, что по-настоящему полезно было бы, если бы эти российские деньги вкладывались в реальный сектор экономики: например, в строительство какого-то нового завода.

Сегодня банки фактически не кредитуют реальный сектор экономики

«Инвестиции, которые заходят как «короткие деньги» с целью получения быстрой прибыли и вывода ее в свою материнскую структуру в другую страну, ‒ эти деньги не приносят какой-то существенной экономической выгоды Украине. Тем более, что сегодня банки фактически не кредитуют реальный сектор экономики», ‒ отмечает Геннадий Болдырь.

«Братские» ростовщические инвестиции

Украинцы годами слышали о «важности сотрудничества» и «братских инвестициях» в украинскую экономику. В документах Государственной службы статистики Украины (Укрстата) видим данные о российских инвестициях за прошлые годы.

В 2009 году они составили 2,28 миллиарда долларов, в следующем году ‒ уже более 3 миллиардов. И рост шел до Революции достоинства и начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Однако структура этих инвестиций в течение всех лет не слишком отличалась от сегодняшней. Львиная доля российских денег шла именно в банковскую сферу. Не в производство.

Тогда официально сообщалось о достаточно низком проценте проблемных кредитов. Например, в 2012 году НБУ декларировал 9% «плохих» кредитов в банках страны. Впрочем, эксперты утверждали, что реальные объемы безнадежных займов намного больше.

«Реальная задолженность в банках составляет 35% портфелей», ‒ говорил старший аналитик Инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Евгений Гребенюк в комментарии «Коммерсанту» в июле 2012 года.

Кредиты в Украине дорогие, поэтому на украинский рынок заходили иностранные банки в поисках быстрых денег. Риски, связанные с невозвратом, закладывались в высокие процентные ставки, неслыханные на европейских банковских рынках. В погоне за новыми клиентами-заемщиками, иностранные, в том числе и российские, банки вливали все новые и новые деньги. Россияне были в этой ростовщической погоне среди первых, отмечают эксперты.

Российские банки должны уйти ‒ заместитель председателя НБУ

Сейчас в Украине работают несколько «дочек» российских банков: «Проминвестбанк» (группа ВЭБ), ВТБ и «БМ Банк» (группа ВТБ), «Форвард» («Русский стандарт»), также есть дочерние структуры у «Сбербанка». (Де-факто российский «Альфа-банк» формально принадлежит люксембургской ABH Holdings SA). Национальный банк Украины считает, что вскоре они уйдут с рынка.

«Их докапитализация проходила преимущественно за счет конвертации ранее привлеченных материнских ресурсов в капиталы. Поэтому, учитывая санкции, которые сегодня есть, говорить о потенциальной будущей докапитализации мы не можем, а значит, никакого развития не может быть, потому что наращивание активов требует дополнительного капитала», ‒ считает заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Нацбанк не видит угрозы в присутствии российских банков на рынке. Для них сегодня есть два возможных пути, считает Рожкова: или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на банковском рынке Украины.