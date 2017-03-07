С момента публикации спорного документа не прошло и трех дней, но блогосфера Кыргызстана уже успела закипеть от негодования. Популярным блогерам, да и обычным пользователям социальных сетей явно не понравилось, что власти собираются контролировать их публикации в Интернете.

Я бы не хотел, чтобы меня ограничивали в соцсетях. Если я не проверил инфу и сделал пост, поверьте, мне в комментариях расскажут, что я идиот, что я не то написал

"У нас свобода слова, и это прямое вмешательство в личную жизнь. Одно дело контролировать страницу работников СМИ, но влезать на личную страницу и говорить что писать, что не писать, мне кажется, это уже перебор", – считает блогер Никита Тарасенко. – Я бы не хотел, чтобы меня ограничивали в соцсетях. Если я не проверил инфу и сделал пост, поверьте, мне в комментариях расскажут, что я идиот, что я не то написал. И я приму это и скажу: "Извините, я ошибся".

​Если бы законопроект приняли, то активного пользователя Фейсбука Никиту Тарасенко уже бы оштрафовали. На своей странице об инициативе депутатов он оставил гневный пост, приправив текст русским матом. За нецензурную лексику бы и осудили. А еще власти хотят наказывать за распространение недостоверной информации, призывы к экстремизму, терроризму и многое другое.

"Там было написано, что пользователь обязан настоящие имя и фамилию писать и вроде адрес электронной почты указывать. Как они узнают, настоящий это человек или нет? Если я создаю фейковый аккаунт, набираю быстро 1000 друзей и начинаю оставлять посты экстремистской направленности, как они узнают, фейковый мой аккаунт или не фейковый?" – задается вопросом Никита Тарасенко.

Юристы уже успели проанализировать текст документа и обнаружить: законопроект практически полностью списан с российского.

Это была калька с российского закона, и авторы законопроекта абсолютно не учли особенности использования Интернета в республике

"Тексты абсолютно идентичны. Здесь надо рассматривать, что это была калька с российского закона, и авторы законопроекта абсолютно не учли особенности использования Интернета в республике, ну и другие особенности, которые связаны с нашей системой политической, с конституцией", – уверена экс-судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана Клара Сооронкулова. – Я считаю, этот закон... Вот он сейчас в России с 14-го года работает, и он является хорошим методом для политического преследования. Я думаю, и в нашей стране он будет использоваться именно как такой инструмент".

Инициаторы законопроекта говорят, что прежде всего хотели оградить людей от большого потока лживой и фейковой информации. Но как это все работало бы на практике, в документе прописать забыли.

Мы пытались этим законопроектом обеспечить информационную безопасность, чтобы повысить ответственность при передаче информации

"Мы пытались этим законопроектом обеспечить информационную безопасность, чтобы повысить ответственность при передаче информации, оградить наших граждан от недостоверной информации, заведомо лживой информации, которой сегодня очень много", – заявила депутат парламента Алтынай Омурбекова.

Впрочем, депутаты и сами признали, что документ – слабый и требует доработки.

"Есть сырые места, мы сегодня это признали, мы восприняли информацию, которая идет от общества, поэтому пока приняли решение отозвать", – заявила Алтынай Омурбекова. По ее словам, отозвать – не значит полностью забыть. Дискуссии на эту тему будут продолжены, и к принятию этого закона парламент, по всей видимости, еще вернется.