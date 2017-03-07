Крымские газеты подготовили различные публикации по случаю Международного женского дня, а также призвали к необходимости диалога культур внутри «крымского общества»​.

«Крымская правда» по случаю Международного женского дня обратилась к женщинам-госслужащим, работающим в различных органах власти. Издание поинтересовалось, что они ждут от праздника и что хотели бы пожелать женщинам полуострова. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди пожелала всем женщинам Крыма искренних улыбок. «Как правило, 8 марта небо хмурится, может быть, мы чем-то прогневили Бога. Хочется, чтобы это изменилось. Самый большой подарок для нас будет – яркое солнце и прекрасная погода. И, конечно, хочется, чтобы были мир и согласие в государстве, в семьях, чтобы наши дети слышали нас, а мы слышали их», – сказала Ковитиди.

Руководитель подконтрольного Москве крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская считает, что 8 марта важно, чтобы все женщины чувствовали себя счастливыми и любимыми. «Себе я бы пожелала провести праздник только в домашних заботах. Никаких рабочих проблем чтобы у меня не было. Это будет лучшим вариантом!» – поделилась Пеньковская. «Женщины выполняют огромную работу каждый день. Если будут терпение и здоровье, то все будет ладиться, все будет хорошо», – пожелала российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Крымская газета» подготовила материал, в котором рассказывает о женщинах, строящих Крымский мост. Среди них и машинист крана из Санкт-Петербурга Ольга Денисова. Она признается, что на стройке работает на гусеничном 300-тоннике. «Строю морские опоры. Сто раз слышала, что кран – это не женское дело, и сто раз доказывала, что я – на своем месте. Сдавала экзамены, повышала квалификацию. Работа на этой большой стройке лично для меня – это новая профессиональная победа», – говорит женщина. «Сидеть дома, вязать варежки – совсем не мое. Мне по душе работа на производстве, в коллективе. Несколько лет работала на кране на тракторном заводе в Чувашии. Потом меня позвали в мостоотряд, потребовался крановщик. Вместе с этим отрядом приехала на стройку Крымского моста. Здесь предложили вязать арматуру для опор. Работаем среди мужчин, которые всегда помогут, подскажут. Дома ждет семья. У меня – два сына, моя гордость», – рассказала арматурщик из Чебоксар Надежда Владимирова.

«Голос Крыма» в публикации «Прошлое должно быть толчком к прогрессу, а не регрессу» пишет о необходимости диалога культур внутри «крымского общества» и отдельно крымскотатарского. «Раздирающие наш социум вопросы политического характера усугубляются культурно-мировоззренческими. Здесь важно не потерять, не подменить основу и не отстать от времени. Жить средневековьем сегодня никто не сможет. С одной стороны оно будет отвергаться крымским обществом, с другой – ограничивать себя плодами цивилизации не так-то просто. Ведь осел не заменит авто и самолета, почтовый голубь – мобильного телефона, знахарь – нейрохирурга и т. д. Поэтому чрезмерная идеализация прошлого будет постоянно спотыкаться о современную действительность. Другое дело – знать и почитать свои истоки, беря оттуда все лучшее и необходимое. Прошлое должно быть толчком к прогрессу, а не регрессу!» – отмечает еженедельник.