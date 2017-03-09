Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Фотогалереи

Зарисовки путешественника: как перейти через Аю-Даг к морю (фотогалерея)

Отправная точка путешествия через Аю-Даг или Медведь-гору к морю – село Лавровое. Оно находится между Алуштой и Ялтой и примыкает к северным скатам горы. Высота Аю-Дага – 577 метров над уровнем моря. Здесь находится множество древнейших археологических памятников – руины храмовых сооружений. Существует даже версия, что название Аю-Даг происходит от Айя-Даг – Святая гора.

Путешествие по склонам Аю-Дага – в фотогалерее Крым.Реалии.
Путешественники поднимаются на гору
1

Путешественники поднимаются на гору

Поклонный крест на поляне Ай-Констант на Аю-Даге
2

Поклонный крест на поляне Ай-Констант на Аю-Даге

Здесь же издревле намоленные места с руинами первых на полуострове базилик, в частности, святых Елены и Константина
3

Здесь же издревле намоленные места с руинами первых на полуострове базилик, в частности, святых Елены и Константина

Паломники оставляют среди камней кресты и иконы
4

Паломники оставляют среди камней кресты и иконы

Склоны Медведь-горы сплошь усеяны подснежниками
5

Склоны Медведь-горы сплошь усеяны подснежниками

В некоторых местах, казалось, белоснежному покрову нет конца
6

В некоторых местах, казалось, белоснежному покрову нет конца

Ближе к южным склонам горы среди подснежников нашлись и золотистые крокусы
7

Ближе к южным склонам горы среди подснежников нашлись и золотистые крокусы

С импровизированных смотровых площадок просматривается Партенитская долина вместе с одноименным курортным поселком
8

С импровизированных смотровых площадок просматривается Партенитская долина вместе с одноименным курортным поселком

С &laquo;Горячего камня&raquo; в западной части горы видно &laquo;Артек&raquo; и поселок Гурзуф на фоне заснеженного хребта Ялтинской яйлы
9

С «Горячего камня» в западной части горы видно «Артек» и поселок Гурзуф на фоне заснеженного хребта Ялтинской яйлы

Лишь в одном месте на Аю-Даге нашлась стационарная смотровая площадка. С нее можно рассмотреть узкую и извилистую пляжную полоску на южной оконечности горы
10

Лишь в одном месте на Аю-Даге нашлась стационарная смотровая площадка. С нее можно рассмотреть узкую и извилистую пляжную полоску на южной оконечности горы

Чуть ниже, с восточного отрезка маршрутной тропы, отчетливо вырисовывались мыс Плака, гора Кастель, за ними таяла в сизой дымке видимая прибрежная зона Алушты
11

Чуть ниже, с восточного отрезка маршрутной тропы, отчетливо вырисовывались мыс Плака, гора Кастель, за ними таяла в сизой дымке видимая прибрежная зона Алушты

Смотреть комментарии

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

Наверх
XS
SM
MD
LG