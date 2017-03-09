Отправная точка путешествия через Аю-Даг или Медведь-гору к морю – село Лавровое. Оно находится между Алуштой и Ялтой и примыкает к северным скатам горы. Высота Аю-Дага – 577 метров над уровнем моря. Здесь находится множество древнейших археологических памятников – руины храмовых сооружений. Существует даже версия, что название Аю-Даг происходит от Айя-Даг – Святая гора.
Путешествие по склонам Аю-Дага – в фотогалерее Крым.Реалии.
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Путешественники поднимаются на гору
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Поклонный крест на поляне Ай-Констант на Аю-Даге
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Здесь же издревле намоленные места с руинами первых на полуострове базилик, в частности, святых Елены и Константина
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Паломники оставляют среди камней кресты и иконы
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Склоны Медведь-горы сплошь усеяны подснежниками
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В некоторых местах, казалось, белоснежному покрову нет конца
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Ближе к южным склонам горы среди подснежников нашлись и золотистые крокусы
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С импровизированных смотровых площадок просматривается Партенитская долина вместе с одноименным курортным поселком
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С «Горячего камня» в западной части горы видно «Артек» и поселок Гурзуф на фоне заснеженного хребта Ялтинской яйлы
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Лишь в одном месте на Аю-Даге нашлась стационарная смотровая площадка. С нее можно рассмотреть узкую и извилистую пляжную полоску на южной оконечности горы
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Чуть ниже, с восточного отрезка маршрутной тропы, отчетливо вырисовывались мыс Плака, гора Кастель, за ними таяла в сизой дымке видимая прибрежная зона Алушты
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