Отправная точка путешествия через Аю-Даг или Медведь-гору к морю – село Лавровое. Оно находится между Алуштой и Ялтой и примыкает к северным скатам горы. Высота Аю-Дага – 577 метров над уровнем моря. Здесь находится множество древнейших археологических памятников – руины храмовых сооружений. Существует даже версия, что название Аю-Даг происходит от Айя-Даг – Святая гора.



Путешествие по склонам Аю-Дага – в фотогалерее Крым.Реалии.